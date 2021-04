Umweltschützerin Mirella Schulze (Tilda Jenkins) ist das schlechte Gewissen ihrer Umgebung. Ganz schön viel, was die 13-Jährige da zu tragen hat. Die wohl von Greta Thunberg inspirierte Dramedy-Serie "Mirella Schulze rettet die Welt" von "Stromberg"-Autor Ralf Husmann ist ab 8. April bei TVNOW zu finden. (TVNOW / Julia Terjung)

Ach ja, der Mensch - ein nur begrenzt zur Vernunft fähiges Wesen. „Sogenannte Erwachsene“, wie die 13-jährige Mirella Schulze (Tilda Jenkins, „Zeit der Geheimnisse“) feststellt, sind ziemlich gut darin, den eigenen Lebensraum und den ihrer Kinder zu zerstören - und sich dabei nur ab und zu mal schlecht zu fühlen. Die Verdrängung funktioniert: Ja klar, man will weniger Fleisch essen. Öfter das unverpackte Gemüse in den Einkaufswagen packen. Und auch den Wagen immer mal wieder zugunsten des Rades stehenlassen. Nur nicht dann, wenn es nach Regen aussieht ...

Trotzdem werden kosmetische Korrekturen unseres wohlständigen Lebenswandels Klimakatastrophe, Artensterben und andere hochrealistische Weltuntergangs-Szenarien nicht verhindern. Es müsste ein radikaler Schnitt her - wenn man nur nicht so müde wäre. Für radikale Schnitte, die man den Erwachsenen nicht zutraut, steht in der achtteiligen TVNOW-Comedyserie „Mirella Schulze rettet die Welt“ (ab Donnerstag, 8. April) ein zierliches Mädchen mit traurigen Anklage-Augen, das zwar Mirella heißt, aber sehr deutlich an Greta Thunberg angelehnt ist.

Mirella Schulze (Tilda Jenkins) hat die erfolgreiche und medienwirksame Kampagne "Trees for Life" ins Leben gerufen. (TVNOW / Julia Terjung)

Mariella - oder auch „Zwerg“, wie sie von ihrer zickigen Konsum-Schwester Maya (Ella Lee) gerufen wird, lebt mit ihren Eltern (Jördis Triebel, Moritz Führmann) in einer nicht näher bezeichneten deutschen Provinz. Sie ist das jüngste von drei Kindern. Komplettiert wird das noch lange nicht abbezahlte Einfamilienhaus von Sohn Mats (Maximilian Ehrenreich), dem ältesten der Schulze-Kinder. Unter den moralischen Geboten der sichtbar an der Welt leidenden Mirella geraten nicht nur die anderen vier Schulzes gefühlt im Minutentakt in die Bredouille: falsches Einkaufen, falsches Essen, falsche Kleidung, falsche Lebensgewohnheiten.

Auch Lehrer, Mitschüler und von Mirellas Social Media-Power angegriffene Politiker und Unternehmer geraten ins Schwitzen. Und die Jobs der Eltern gehen eigentlich gar nicht - der Vater ist LKW-Fahrer, die Mutter Assistentin des Geschäftsführers (großartig: Harald Schrott) eines der größten Arbeitgeber der Region, einer Chemiefirma.

Die ganz normale deutsche Familie Schulze, deren jüngste Tochter Mirella jedoch ein Umwelt-Aktivisten-Star ist (von links): Sohn Mats (Maximilian Ehrenreich), Mirella (Tilda Jenkins), Mutter Pia (Jördis Triebel), Vater Mike (Moritz Führmann) und Tochter Maya (Ella Lee). (TVNOW / Julia Terjung)

Öko-Promi-Mädchen unter Beobachtung

Dass bei allem Ernst auch eine gewisse Tragikomik darin liegt, wenn die junge Hauptfigur der Serie (im Herbst soll sie auch bei VOX zu sehen sein) ihre Umwelt bis aufs Blut nervt, hat der begnadete Alltags-Beobachter Ralf Husmann erkannt. Nicht nur „Stromberg“ erfand der 1964 geborene Autor in einer vom britischen „The Office“-Original durchaus abweichenden, irgendwie sehr deutschen Variante, sondern auch die geniale Hochstapler-Satire „Vorsicht vor Leuten“ (ARD), das Joyn-Serienprodukt „Frau Jordan stellt gleich“ oder die Trennungs-Komödie „Merz gegen Merz“ im ZDF. Ralf Husmanns präziser und in hoher Punchline-Taktung schnell zuschlagender Humor findet sich derzeit auf allen Kanälen. Was durchaus ein bisschen erstaunlich ist, denn die Stoffe Husmanns sind nie schlicht, sondern mit viel gesellschaftlicher Ätz-Kraft aufgeladen.

Die Eltern Schulze (Moritz Führmann, Jördis Triebel) wundern sich über die Höhe der Rechnung für ein Garagentor. Ach ja, Tochter Mirella hatte die sündhaft teure, solargetriebene Variante durchgesetzt! (TVNOW / Julia Terjung)

Beim Lachen muss man die Katastrophe des fast im Minutentakt aufgedeckten eigenen Fehlverhaltens in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit leider permanent mitertragen. An manchen Stellen, die fast ein noch intensiveres Hinsehen verdient hätten, geht der Fokus der Serie über Mirella als Mahnerin hinaus. Wie sich ein junges Öko-Promi-Mädchen fühlt, das ob seiner moralischen Konsequenz von allen Seiten unter Beobachtung und Erwartungsdruck steht, spricht die Serie ebenfalls an. In diesen Momenten gibt es dann schon mal Tränen oder zumindest ein ganz privates, todtrauriges Gesicht im Kinderzimmer. Szenen, die sich so oder so ähnlich auch im Haus der schwedischen Familie Thunberg abgespielt haben könnten.