Eine opulente Soul-Show lieferte Steven van Zandt (links) mit seiner Band und den drei Background-Sängerinnen Jaquita May, Sara Devine und Tania Jones in Hamburg ab. (Andy Von Pip)

Hamburg. Der Mann hatte schon viele Namen: Geboren wurde er als Steven Lento bei Boston, als Steven van Zandt tourte er in jungen Jahren mit seiner Band durch die Surf-Clubs an der Küste New Jerseys. Dort traf er unter anderem auf „Southside Johnny“ Lyon und Bruce Springsteen, für die er als Miami Steve den Gitarristen, Produzenten und musikalischen Direktor bei den „Asbury Jukes“ und in der „E Street Band“ gab.

Als Little Steven wandelte er Anfang der 1980er-Jahre auf Solo-Pfaden und transformierte zum Polit-Aktivisten, der unter anderen den Anti-Apartheidsong „Sun City“ auf den Weg brachte und mit Ruben Blades im Duett mit „Bitter Fruit“ einen veritablen Dancefloor-Hit landete. Später spielte der heute 67-Jährige in der Kultserie „The Sopranos“ den Consegliere Silvio Dante und in der urkomischen Netflix-Komödie „Lilyhammer“ Frank Tagliano, einen Mafioso auf schneebedeckten Abwegen in Norwegen.

Außerdem versorgt van Zandt rund 200 Radiostationen in den USA und Kanada mit seiner wöchentlichen Show „The Underground Garage“. Ganz nebenbei hat der Mann, der von Little Richard höchstpersönlich getraut wurde, auch das Programm „Teach Rock“ ins Leben gerufen, das Lehrern helfen will, die Geschichte der Rock-Musik zum Unterrichtsgegenstand zu machen.

Eine beeindruckende Vita. In seinen Konzerten und auf seinen Alben knüpft van Zandt seit rund einem Jahr wieder an seine frühen Solo-Jahre an und widmet sich dem opulenten Soul-Rock. 15 Musiker drängeln sich am Montagabend auf der nicht allzu großen Bühne der „Großen Freiheit 36“ in Hamburg, allein fünf Bläser und drei Background-Sängerinnen, stilecht in bunte Glockenhosen aus den 70er-Jahren gekleidet.

Von Interaktion und Inspiration

Aber nicht nur die Enge vor und auf der Bühne erzeugt Wärme, sondern auch die liebevollen Moderationen des Musikers, der seit einem schweren Autounfall in der Jugend nie ohne Kopfbedeckung zu sehen ist. Vor „Until the God is Gone“ von seinem Debütalbum „Men Without Women“ erinnert er an die Zeit, in der die musikalische Früherziehung noch dem Radio vorbehalten war und klärt vor „The City Weeps Tonight“ auf, welche Rolle gekachelte Schultoiletten bei der Entwicklung des Doo-Wops gespielt haben.

Interaktion schafft Inspiration lautet seine Botschaft. Dafür sorgt er nicht nur mit Songs, die er selbst für sich und andere geschrieben hatte, sondern auch mit ausgewähltem Fremdmaterial. In Hamburg hauen die Musiker den Beatles-Klassiker „Got to Get You Into My Life“ raus. So funky klangen die Fab Four nie. Und im James-Brown-Cover „Down and Out in New York City“ dürfen die formidablen Bläser um den exzellenten Bariton-Saxofonisten Eddie Manion zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Und das ist wirklich eine Menge. „Princess of Little Italy“ veredelt Lovell „Banana“ Levinger (72), in den 60er-Jahren Mitglied der Band „The Youngbloods“ („Get Together“), mit einer Mandoline.

Der Zugabenteil wird garniert vom wundervollen „I Don‘t Wanna Go Home“, einem Lied, das van Zandt in den 1970er-Jahren für das Debüt-Album von Southside Johnny schrieb und das an die Nächte im Upstage Club in Asbury Park erinnert, in dem sich damals jede Nacht junge Musiker zu stundenlangen Sessions trafen.

Obwohl van Zandt alles andere als ein unpolitischer Künstler ist, vermeidet er Kommentare zur aktuellen Situation in den USA. „Heute ist das mit Trump so offensichtlich. Der entlarvt sich doch ohnehin selbst jeden Tag“, sagte er unlängst in einem Interview. Nur ganz am Schluss des zweieinhalbstündigen Konzerts sendet der 67-Jährige mit dem Song „Out of the Darkness“ eine politische Botschaft. Gemeinsam werde man der Dunkelheit entkommen, lässt er wissen. So viel Trost war selten.