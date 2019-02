"Ich hab mich auf den Boden gelegt und habe geweint wie ein Fötus", beschrieb Tim Mälzer seinen Zusammenbruch, den er Mitte 2006 erlitten hatte. "Der ganze Druck ist mir zu viel geworden. Ich habe komplett meine Balance verloren." (TVNOW)

Am Ende eines denkwürdigen TV-Auftritts einer an TV-Auftritten nicht gerade armen Karriere stellte Tim Mälzer zufrieden fest: „Ich war ehrlicher als je zuvor.“ Das schien kaum übertrieben. Offenbar musste erst eine Schulklasse voller Gymnasiasten kommen, damit sich der 48-Jährige sein Burnout von der Seele redet. In der VOX-Dokureihe „Der Vertretungslehrer“, in der Prominente ans Pult einer authentischen Klasse treten, ließ Mälzer keine unschönen Details seines Zusammenbruchs vor über zehn Jahren aus.

Doch wie kam es zu Mälzers unverblümter Offenheit? Eine Gruppe Abiturienten durften am Gymnasium in Wedel bei Hamburg eine Vertretungsstunde der besonderen Art erleben. Dafür standen sie sogar extra am Samstag früh auf, obwohl sie gar nicht wussten, welcher Prominente ihnen gegenübertreten würde. „Ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Ich mache jetzt seit zehn bis 15 Jahren nebenbei Fernsehen, und das ist heute für mich ernsthaft die größte Herausforderung“, zeigte sich der sonst so selbstbewusste Star-Gastronom, der so gern auf dicke Hose macht, verblüffend kleinlaut.

„Es wird nicht passieren, dass mich jemand zum Aufgeben bringt“

An grundsätzlicher Schulphobie lag es allerdings nicht: „Ich bin immer unfassbar gerne zur Schule gegangen. Das liegt aber daran, dass ich ländlich gewohnt habe und an meiner Schule halt alle meine Freunde waren - und die Mädels, an die ich ran wollte.“ Nein, der „Lehrer“-Job war ihm einfach „extrem unangenehm“. - „Ich bin ein bisschen so wie ihr, wenn ihr eine Hausaufgabe bekommt, ein Gedicht auswendig lernen müsst und das natürlich nicht gemacht habt“, erklärte er der Klasse sein Dilemma. Die verstand. Das Eis war gebrochen.

Eine Gruppe Abiturienten durften am Gymnasium in Wedel bei Hamburg eine Vertretungsstunde der besonderen Art erleben. TV-Koch Tim Mälzer (kniend) trat vor die Klasse. (TVNOW / Markus Hertrich)

Die Erwartungen der Schüler, es werde wohl um Kochrezepte und gesunde Ernährung gehen, wurden dennoch nicht erfüllt. Mälzer hatte sich ein ganz anderes Unterrichtsthema vorgenommen: „Erfolgreich scheitern“. - „Ich lerne nicht darüber, wie es funktioniert, sondern ich lerne extrem gut, wie es nicht funktioniert“, wollte Mälzer den Abiturientinnen und Abiturienten vermitteln. Sein Credo: „Es wird nicht passieren, dass mich jemand zum Aufgeben bringt.“

Als alle Schüler ihre Versagensängste aufschreiben sollten, nannte auch Mälzer offen seine drei wunden Punkte: Mädchen, Stern und Burnout. „Es ist eine sehr gute Chemie im Raum“, fühlte sich Tim Mälzer bereit, seine Verletzlichkeit zu zeigen. „Ich will etwas bei denen bewegen.“ In dieser Atmosphäre packte der gebürtige Elmshorner dann offen wie nie über sein Burnout und die Begleitumstände aus. Eigenes Restaurant, viele TV-Shows, Familie - es wurde einfach zu viel. Mälzer: „Ich habe als Ausgleich - und das ist der Part, der mir wirklich unangenehm ist - extrem viel gesoffen.“

"Ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Ich mache jetzt seit zehn bis 15 Jahren nebenbei Fernsehen, und das ist heute für mich ernsthaft die größte Herausforderung", gestand Tim Mälzer. (TNNOW)

„Ich hab mich auf den Boden gelegt und geweint wie ein Fötus“

Verblüffte Gesichter bei den Schülern. Doch Mälzer war noch nicht fertig: „Anstatt mich auszuruhen, hab ich gefeiert, was unfassbar dumm war, weil ich nur mir selber geschadet habe“, führte der Koch aus. Auch unschöne Details kamen zur Sprache: „Ich hab mich auf den Boden gelegt und habe geweint wie ein Fötus“, beschrieb er Szenen seines Zusammenbruchs. „Der ganze Druck ist mir zu viel geworden. Ich habe komplett meine Balance verloren. Ich hatte keine Basis mehr.“

Für den Unterricht hatte Tim Mälzer sich ein sehr persönliches Thema ausgesucht: "Erfolgreich scheitern". (TVNOW / Markus Hertrich)

Mälzer weiter: „Ich habe versucht, etwas zu sein, das ich aus tiefem Herzen heraus einfach nicht bin.“ Und doch sei er paradoxerweise „sehr froh über mein Burnout“. Denn: „Ich habe in sehr kurzer Zeit viel über das Leben und mich lernen dürfen, was mir mein heutiges Leben sehr viel schöner, leichter und entspannter macht.“ Dazu hätten auch die sechs Wochen in der Reha-Klinik beigetragen. Dort habe er bunte Bilder gemalt, Ballons beklebt, Figürchen gebastelt und viel über sich selbst gelernt.

Durch sein Burnout kam die Erkenntnis: „Ich kann nur ein starker Mensch für meine Umwelt sein, wenn ich selber ein richtig fettes Fundament habe. Und das kann ich nur, wenn ich an das, was ich mache, wirklich glaube.“ So viel Offenheit und Lebensweisheit kam bei den Schülern durchweg gut an. „Wenn sie eins mitnehmen sollen, dann, dass sie sich selber wertschätzen sollen“, hoffte Tim Mälzer, einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.