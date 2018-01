Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Harfouch sieht im Theater feudalistisches System

Corinna Harfouch spielt in Zürich am Schauspielhaus die Irrenärztin Mathilde von Zahn in Dürrenmatts „Die Physiker“ unter der Regie von Herbert Fritsch. Wiederaufnahme am 11. Februar.