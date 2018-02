Kira Dorn (Nora Tschirner) und Fritte (Andreas Döhler) fliehen vor der Explosion in einer Szene des Tatort-Krimis "Der kalte Fritte". (Anke Neugebauer/Wiedemann & Berg/MDR/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++)

Wie so häufig beginnt auch die Weimarer Tatort-Episode „Der kalte Fritte“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) mit einem Mord. Der Milliardär Alonzo Sassen wird in seinem Bett von einem professionell auftretenden Einbrecher getötet. Seine junge und – höflich formuliert – naive Frau Lollo erschießt den Täter in Notwehr. Die Ermittlungen führen die Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) in ein Bordell mit dem fantasievollen Namen „Chez Chériechen“, die renommierte Bauhaus-Universität und einen Steinbruch. Schnell wird klar: Es geht um Immobilien, Geld und Geschäfte. Und um Familie. In typischer Manier kreuzen skurrile Charaktere und aberwitzige persönliche Verflechtungen den Weg der Ermittler bis zum Finale. Ein lakonischer Humor zieht sich durch die ganzen 90 Minuten.

Die große Stärke des Weimarer „Tatorts“ liegt in der Chemie zwischen Ulmen und Tschirner. Ihre Figuren Lessing und Dorn brillieren nicht nur als effektive wie unterhaltsame Ermittler, sondern auch als Paar mit gemeinsamem Kind. Lessings belehrende Exkurse ins Allgemeinwissen und Dorns geistreiche Erwiderungen bilden die Highlights der gut geschriebenen Dialoge.

Die existenziellen und verstörenden Fälle gibt's in anderen Städten. „Der kalte Fritte“ ist ein unterhaltsamer, streckenweise überraschender „Tatort“ für Zuschauer, denen Wortwitze und absurder Humor wichtiger sind als dramatische Geschichten und eine packende Inszenierung. Drehbuchautor Murmel Clausen und Regisseur Titus Selge wissen um die Stärken ihres Ermittler-Duos und spielen sie geschickt aus.