In der Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuchbestsellers "The Hate U Give" wird struktureller Rassismus in Amerika einem jungen Publikum vielschichtig nahegebracht. (FOX)

Rassismus in Amerika war zuletzt immer wieder Thema in Hollywood. Was auffällt: Filme wie Kathryn Bigelows Drama „Detroit“, die oscarprämierte Dramödie „Green Book - Eine besondere Freundschaft“ oder der ebenfalls für den Oscar nominierte Film „BlacKkKLansman“ behandeln allesamt historische Stoffe. Auch die aufrüttelnde Netflix-Serie „When They See Us“, widmete sich mit den „Central Park Five“ einer wahren Begebenheit der Vergangenheit. Das beeindruckende Coming-Of-Age-Drama „The Hate U Give“ schlägt nun den Bogen in die Gegenwart. Außerdem sehenswert diese Woche: der Actionkracher „Hard Powder“ und das familienfreundliche Lego-Spektakel „The Lego Movie 2“.

„The Hate U Give“ (VÖ: 11. Juli)

Als Starrs (Amandla Stenberg) Kindheitsfreund Khalil von einem weißen Polizisten erschossen wird, steht die Welt der Teenagerin Kopf. (FOX)

Starr (Amandla Stenberg) wächst in einem liebevollen Zuhause in einem Viertel auf, in dem hauptsächlich Schwarze leben. In der Schule muss sich die 16-Jährige jedoch mit subtilem Alltagsrassimus herumschlagen. Als sie nach einer Party mit ihrem Kindheitsfreund Khalil (Algee Smith) in eine Polizeikontrolle gerät, geschieht das große Unglück: Ein Beamter erschießt Khalil. Sowohl Polizei als auch Medien stellen den Toten danach als gefährlichen Kriminellen hin. Starr hingegen soll im Prozess aussagen. Das Coming-of-Age-Drama „The Hate U Give“ erzählt auf fesselnde Weise vom heute noch immer grassierenden Rassismus in Amerika. Besonders in Erinnerung bleibt die eindrückliche Inszenierung von Hauptdarstellerin Amandla Stenberg.

Preis DVD: circa 12 Euro

Wenn Liam Neeson auf einem Kinoplakat auftaucht, weiß man, was man bekommt: In "Hard Powder" nimmt der Schauspieler als mürrischer Einzelgänger mal wieder Rache. (Studiocanal)

Laufzeit: 127 Minuten

„Hard Powder“ (VÖ: 11. Juli)

Nels (Liam Neeson) hat es auf die Mörder seines Sohnes abgesehen. (Studiocanal GmbH / Doane Gregory)

Als Schneeschipper verrichtet Nels Coxman (Liam Neeson) seit Jahrzehnten zuverlässig seinen Dienst und sorgt mit seinen monströsen Maschinen dafür, dass die Straßen im Winter passierbar bleiben. Von der Gemeinde wurde er dafür zum „Bürger des Jahres“ ernannt. Doch im Touristenparadies ist bei weitem nicht alles so perfekt, wie es auf den ersten Blick wirkt. Als Nels Sohn angeblich an einer Überdosis Heroin stirbt, ermittelt Nels auf eigene Faust. Auf seinem blutigen Rachefeldzug trifft er in „Hard Powder“ auf eine ganze Armee skurriler Figuren. Zwar bleibt der Witz oft auf halber Strecke stehen. Die meist aberwitzig brutalen Sequenzen des Actionkrachers unterhalten trotzdem.

Preis DVD: circa 12 Euro

"The Lego Movie 2" beschert den Spielfiguren Emmet und Lucy ein Weltraum-Abenteuer. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Laufzeit: 114 Minuten

„The Lego Movie 2“ (VÖ: 11. Juli)

Die Lego-Spielfiguren Emmett (links) und Lucy verschlägt es im zweiten Teil des Abenteurs ins Weltall, wo sie sich mit fiesen Aliens herumschlagen müssen. (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Nach dem Zoff mit Papa im ersten Teil folgt nun in „The Lego Movie 2“ Finns Streit mit seiner Schwester Bianca über die bunten Klötzchen des berühmtesten Baukastensystems der Welt. Wer muss den Zwist ausbaden? Natürlich die gestressten Spielfiguren Emmet und Lucy, die es dieses Mal ins All verschlägt. Denn die grausamen Aliens der Duplo-Invaders haben die kleinen Figuren ins Systar-System entführt. Dort treffen sie unter anderem auf den undurchsichtigen General Mischmasch. Auch das zweite Lego-Abenteuer gefällt mit einer Geschichte, die mit viel Herz erzählt wird. Erwachsene Zuschauer dürften insbesondere Spaß an den vielen popkulturellen Anspielungen haben.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 102 Minuten