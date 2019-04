Thomas Gottschalk lädt am Samstag, 27. April, dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen. Zum Jubiläum der "ZDF-Hitparade" erinnert der Showmaster gemeinsam mit illustren Gästen an die legendäre Musiksendung. (ZDF/Sascha Baumann)

Eine Fernsehsendung, die regelmäßig über 20 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockt? Was heute utopisch klingt, war für die „ZDF-Hitparade“ in den 70er- und 80er-Jahren völlig normal. Rückblickend sagte der unvergessene Dieter Thomas Heck einst augenzwinkernd: „Bei 20 Millionen haben wir eine Krisensitzung gemacht und haben gesagt, irgendwas machen wir falsch.“ Angesichts des 50-Jahre-Jubiläums der einstigen Kultsendung lässt kein Geringerer als Showmaster Thomas Gottschalk in einer großen Samstagabend-Show (27. April, 20.15 Uhr, im ZDF) das legendäre Musikformat noch einmal aufleben. Mit zahlreichen Originalinterpreten und in zahlreichen Einspielern feiert der 68-Jährige in „50 Jahre ZDF-Hitparade“ die größten Hits und schrägsten Outfits aus fünf Jahrzehnten „ZDF-Hitparade“. Und natürlich auch den Dieter, den Thomas, den Heck.

„Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer eins der Hitparade“ - mit diesen Worten eröffnete Dieter Thomas Heck am 18. Januar 1969 die erste Sendung der „ZDF-Hitparade“. 50 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung ist der Sendung längst ein Platz in den Annalen der deutschen TV-Geschichte sicher. In den 1970er- und 1980er-Jahren war die „Hitparade“ nicht aus den deutschen Wohnzimmern wegzudenken. Auf die monatlichen Ausgaben fieberten Schlagerfans jeden Alters wochenlang hin und versammelten sich wie bei einem Familienritual vor der Mattscheibe.

Mit so viel Star-Glanz auf Thomas Gottschalks (zweiter von rechts) Couch kommen fast Erinnerungen an "Wetten dass ..?" hoch (von links): Heino, Michael Holm, Marianne Rosenberg, und Wencke Mhyre. (ZDF/Sascha Baumann)

In einer politisch bewegten Zeit - von den Studentenunruhen über den Vietnamkrieg bis hin zur Bedrohung des kalten Krieges - setzte die Musiksendung mit der heilen Welt des Schlagers einen Kontrapunkt. Musikalisch wurden dem revolutionären Gehalt, der sich bei den Beatles, den Rolling Stones oder den deutschen Agitprop-Rockern von Ton Steine Scherben wiederfand, die lebensbejahenden und optimistischen Texte von Künstlern aus der Schlagermusik entgegengesetzt.

Startschuss für große Karrieren

Matthias Reim lässt es sich nicht nehmen, seinen Beitrag zur Jubliäumssendung der "ZDF-Hitparade" zu leisten. (ZDF/Sascha Baumann)

Für Schlagerstars und jene, die es einmal werden wollten, war die Show das perfekte Sprungbrett. Heutigen Schlagergrößen wie Chris Roberts, Jürgen Drews, Michelle und Howard Carpendale ebneten die Auftritte auf der ZDF-Bühne erfolgreiche Karrieren. Und viele der Stars von damals sind immer noch da. In Thomas Gottschalks Sendung erinnern sich einige der prägenden Gesichter der Schlagerszene an die große Zeit zurück. Unter anderem ist Nicole mit von der Partie, die insgesamt 17 Ausgaben der „Hitparade“ für sich entscheiden konnte - ein unangefochtener Rekord. Auch Matthias Reim, Marianne Rosenberg, David Hasselhoff und Heino lassen es sich nicht nehmen, beim Jubiläumsfest mit dabei zu sein. Interessante Geschichten versprechen auch die einstigen Moderatoren Uwe Hübner und Viktor Worms, sowie Regie-Altmeister Pit Weyrich.

Vieles an der „Hitparade“ war damals neu. Rasante Kamerafahrten des Regisseurs Truck Branss fingen die stimmungsvoll ausgeleuchtete Kulisse ein. Statt blumigen Bühnenbildern standen im Berliner Union-Studio die Künstler und deren Interaktion mit dem Publikum im Vordergrund. Die Zuschauer waren ihren Stars dank der modernen Studiogestaltung so nah wie nie zuvor. Und die Sendung war sogar schon interaktiv: Die Fans hatten es durch eine Postkartenabstimmung in der Hand, welcher Künstler den monatlichen Wettbewerb gewinnen sollte.

Die "ZDF-Hitparade" wurde erstmals am 18. Januar 1969 ausgestrahlt. Auch wenn die Sendung schon seit Jahren nicht mehr läuft, ist ihr und ihrem ersten Moderator Dieter Thomas Heck ein Platz in den Annalen der deutschen TV-Geschichte sicher. (ZDF / Barbara Oloffs)

Hommage an „Mr. Hitparade“

Geprägt war die Sendung aber nicht nur von den Musikstars. Unwiederbringlich verknüpft ist die „Hitparade“ auch mit ihrem ersten Moderator Dieter Thomas Heck und dessen Markenzeichen: der zackige Moderationsstil, die tiefe Stimme und das markante Äußere mit den langen Koteletten, der Brille, den Pop-Krawatten. Unvergessen auch die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der er im Abspann die Namen der Beteiligten herunterratterte - einige Zungenbrecher inklusive. Insgesamt präsentierte Heck, der am 23. August 2018 80-jährig verstarb, 183 Sendungen. Er wird für immer als Legende der bundesdeutschen TV-Unterhaltung in Erinnerung bleiben. So ist es eine logische Konsequenz, dass „Mr. Hitparade“ in der Jubiläumssendung eine entsprechende Würdigung erhält. Zu Gast ist daher auch Hecks Ehefrau Ragnhild.

Von 1969 bis 1984 führte Dieter Thomas Heck insgesamt 183-mal durch die "ZDF-Hitparade". Seine Markenzeichen: der zackige Moderationsstil, die tiefe Stimme und das markante Äußere mit den langen Koteletten, der Brille, den Pop-Krawatten. (ZDF / Arthur Grimm)

Nachdem er, „der Dieter, der Thomas, der Heck“, wie er seinen Namen im Abspann selbst immer wieder runtergerattert hatte, 1984 ausstieg, ging es mit der „Hitparade“ sukzessive bergab. Moderatorenwechsel, gescheiterte Anpassungen des Konzepts, veränderte Sendeplätze und das Ende des Schlagerbooms forderten ihren Tribut. Zwar hielt sich die Sendung nach dem Ausstieg Hecks noch 16 Jahre, angesichts zunehmend nachlassender Quoten zog das ZDF Anfang des neuen Jahrtausends aber die Reißleine. So schloss sich beim Sieg Michelles mit „Wirst du noch da sein“ am 14. Oktober 2000 nach 368 Folgen ein großes Kapitel deutscher Fernsehgeschichte.