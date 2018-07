Zum Beispiel Herr de los Santos. „Wenn ich nach meinem Namen gefragt werde, dann bekomme ich oft zu hören: ‚Du siehst aber nicht aus wie ein Olaf.‘“ Olaf de los Santos hat braune Haut und schwarze Haare. Oder die junge Frau mit asiatischen Wurzeln. Die Freunde ihres Lebensgefährten nennen sie hinter ihrem Rücken „Mai-Tai“. Oder die Bremer Rapperin Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray: „Mein Professor hat mich gefragt: Sind Sie sicher, dass Sie studieren wollen? Machen Sie doch lieber eine Ausbildung“.

Das sind mitnichten die schlimmsten Erfahrungen mit Rassismus, die Menschen, die in Deutschland leben, aber Wurzeln in einem anderen Land haben, seit Mitte vergangener Woche unter #MeTwo auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erzählen. Das Protokollieren wie beiläufig hingeworfener Bemerkungen zeigt allerdings, wie notwendig dieses Forum ist, das von dem Journalisten Ali Can im Nachgang der unseligen Affäre um Fußballstar Mesut Özil angestoßen wurde. Denn: Auch ein vermeintlich lustiger Spitzname kann verletzen. Und wer hier geboren ist und ständig zu hören bekommt, dass er ganz vorzüglich Deutsch spreche, muss bei diesem giftigen Kompliment jedes Mal schlucken. Die Wohnung, um die er sich beworben hat, bekommt er trotzdem nicht.

Der Journalist Can Merey, Sohn eines türkischen Einwanderers, der Anfang der 1960er-Jahre nach Deutschland kam, und einer deutschen Mutter, hat gerade ein erhellendes wie bitteres Buch über seinen Vater geschrieben, das exakt zu #MeTwo passt. „Der ewige Gast“ heißt es und erzählt, wie der hoch qualifizierte Manager Tosun Merey, der Weißbier und Schweinebraten liebt, für Kollegen und Nachbarn immer „der Türke“ bleibt. Rassismus schwingt nicht permanent gleich die Keule. Seine kleine Schwester ist die Herablassung, und die agiert mit Nadelstichen.

Die Journalistin Hatice Akyün sieht #MeTwo in ihrem Tweet daher als Chance, genau darauf hinzuweisen: „Das Gute an der Rassismusdebatte ist, dass Migranten endlich mitreden und ihre Erfahrungen sichtbar werden. Unsere Eltern taten so, als verstünden sie nicht und schauten verschämt weg.“ Die Kinder, Enkel und Urenkel verstehen sehr wohl, und sie werden jetzt laut. Es geht nicht um ein bisschen huldvollen Respekt, wenn gerade jemand in Stimmung dafür ist. Es geht um Klarheit im Umgang miteinander in einer Einwanderungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts in der Mitte Europas, in der durch diese jahrzehntelange herablassende Haltung gegenüber Migranten übrigens auch die ideologische Basis dafür gelegt wurde, dass die Mordserie des NSU so lange so völlig falsch beurteilt wurde. Aber: Es geht grundsätzlich nicht darum, wer die besseren Menschen sind. Sondern um Gleichberechtigung.

Dieses Wort wiederum erinnert sofort an die Debatte, der #MeTwo den griffigen Namen verdankt. Unter #MeToo schildern seit Oktober 2017 Tausende von Frauen weltweit ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, angeregt durch die Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Die Parallelen zwischen diesen beiden Twitter-Foren sind evident. Denn auch bei #MeToo gibt es eine Bandbreite, die Vergewaltigung, Missbrauch, aber auch Klapse auf den Po, Auf-den-Busen-Glotzen und anzügliche Bemerkungen jedes Kalibers umfasst. Auch hier machten die meisten Frauen vor allem ihrem Ärger darüber Luft, ständig mit einem unterschwelligen Alltags-Sexismus konfrontiert zu sein.

Auch der Gegenwind für beide Debatten bläst aus einer ähnlichen Richtung. Die Frauen, die #MeToo verteidigen, müssen sich anhören, nun könne nicht mehr geflirtet werden, alle Männer würden als Sexisten hingestellt. Die Debatte heizte sich verbal derart auf, dass man zwischenzeitlich den Eindruck hatte, Feministinnen stünden kurz davor, eine Art Welt­regierung zu bilden. Kühl betrachtet wird seither nur überall genauer hingeschaut, was eingerostete patriarchale Machstrukturen so anrichten und welche Alternativen es gibt.

Das ist auch ein Ziel von #MeTwo: Die einen schreiben auf und sehen, sie sind nicht allein. Die anderen lernen, dass ­Integration zwar keine Einbahnstraße, aber eben nur auf einer Seite mit Stoppschildern versehen ist. Nun ist differenziertes Denken nicht jedermanns Sache, weshalb unter #MeTwo eine Menge Unsinn getweetet wird, à la „hier werden alle Deutschen als Rassisten bezeichnet“. ­Solches Pauschalgegeifere wird in den Untiefen des Netzes versickern. Die Geschichten von #MeTwo dagegen werden Wirkung zeigen.