Zwei Sumo-Ringer zeigen ihren Sport den Besuchern des 17. Japan-Tages in Düsseldorf. Die japanische Gemeinde in Düsseldorf ist mit rund 7000 Mitgliedern die drittgrößte in Europa. Foto: Roland Weihrauch (dpa)

Tausende Besucher haben in Düsseldorf den Japan-Tag am Rhein und in der Altstadt gefeiert. Mit dem Sake-Anstich eröffneten Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und der japanische Generalkonsul Ryuta Mizuuchi das Spektakel.

„Bestes Wetter, beste Stimmung, es ist gut besucht! Man kann da wirklich von einer europaweiten Sternfahrt der Japan-Freunde sprechen“, sagte ein Sprecher von Düsseldorf Tourismus.

Den ganzen Tag über feiern die Besucher im Zeichen Nippons mit japanischem Essen, Getränken sowie traditionellen Tänzen und Gesängen. Auch sogenannte Cosplayer sind mit dabei - sie kleiden sich wie japanische Comic-Figuren. Den Abschluss bildet am Abend ein großes Feuerwerk, das unter dem Motto „Japanische Tradition - Kunst und Kultur“ am Rhein stattfindet. 25 Minuten lang erhellt die Feuer-Show den Himmel, mehr als 1500 Feuerwerkskörper steigen hoch.

Düsseldorf hat die drittgrößte japanische Gemeinde in Europa, aktuell leben etwa 7000 Japaner in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Veranstalter etwa 650 000 Menschen den Japan-Tag. (dpa)