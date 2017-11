Biffy Clyro sind beim Hurricane 2018 dabei. (Pascal Faltermann)

Für die Großveranstaltung vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Eichenring in Scheeßel haben auch Marteria, Kraftklub, Portugal. the Man oder die Broilers zugesagt.

Die Hurricane-Veranstalter haben sich Zeit gelassen. Andere große Festivals wie Rock am Ring, Deichbrand oder Roskilde haben bereits die ersten Künstler für das kommende Jahr bekannt gegeben. Doch es war zu erwarten, dass noch vor Weihnachten erste Bands bestätigt werden, um das Ticket-Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.

Das sind die bisher bestätigten Bands: Arcade Fire, Billy Talent, Marteria, KRAFTKLUB, Justice, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus and Julia Stone, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC&RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, BOYSETSFIRE, Pennywise, BONAPARTE, Samy Deluxe, RIN, Mighty Oaks, Underoath, MEUTE, Parcels, FJØRT, Swiss & Die Andern, Adam Angst, Drangsal.

Für die White Stage: Moonbootica, Valentino Khan, GANZ Martin Jensen, Booka Shade und ESKEI83.

Der Ticket-Vorverkauf für das Hurricane 2018 ist bereits kurz nach Ende des Festivals 2017 gestartet. Die Frühbucher-Ticket für 159 Euro waren ziemlich schnell vergriffen. Mittlerweile sind die Tickets in der zweiten Preisstufe und kosten 179 Euro inklusive Müllpfand und einmaliger An- und Abreise mit dem Metronom.

Am Freitag in der ÖVB-Arena und im Juni dann beim Hurricane dabei: Marteria. (Pascal Faltermann)

Mehr als 100 Bands und Künstler sind es jedes Jahr, die auf dem Eichenring, der Sandrennbahn zwischen Scheeßel und Westervesede, auf den vier verschiedenen Bühnen stehen werden. Das Programm füllt sich zwischen den Festivals nach und nach. Ein Großteil der Bestätigungen für die 22. Auflage des Open-Air-Festes in der niedersächsischen Gemeinde wird also nächstes Jahr noch kommen. 2017 waren die drei Headliner des Festivals Linkin Park, Green Day und Casper.

