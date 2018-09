Der ehemalige "Echt"-Frontmann Kim Frank präsentiert mit "Wach" sein Spielfilm-Debüt. Es wird am gleichen Tag in ZDF und auf YouTube gezeigt. (ZDF/Clara Nebeling)

Kim Frank: Es geht um zwei beste Freundinnen, Nike und C., die wach bleiben wollen, solange es geht. Ohne Drogen. Und für mich geht es vor allem darum, dass sie sich spüren wollen, etwas fühlen wollen, etwas Pures erleben wollen. Die Figuren wollen, dass das Leben für einen Moment schön ist. Es könnte so einfach sein, aber es wird ihnen leider nicht leicht gemacht.

Wird so viel geflucht? Ich glaube, ich bin auf dem Fluch-Ohr taub (lacht). Es gibt ja so gewisse Dinge, die man, wenn man sie selber im Sprachgebrauch oder Verhalten hat, nicht mehr sieht und hört. Anscheinend fluche ich gerne mal.

Ich habe jahrelang versucht, meinen ersten Film finanziert zu bekommen, aber bin immer wieder am System gescheitert. Vielleicht war es auch für mich als Quereinsteiger noch schwerer, weil ich nie Film studiert habe. Aber ich durfte mit fast 100 Musikvideos in den vergangenen Jahren viel Erfahrung sammeln, und so dachte ich irgendwann: Ich nehm' jetzt meinen Fotoapparat und mach' damit einen Film. Auch wenn ich den über ein Jahr lang immer mal zwischendurch drehen muss, wenn alle Zeit haben – so haben David Lynch oder Christopher Nolan ihre ersten Filme immerhin auch gemacht.

Ich liebe Found-Footage und dachte, es wäre cool, da mal etwas zu machen, was kein Horror ist. Und da fiel mir die Idee einer Freundin ein: Zwei Freundinnen wollen wach bleiben. Sie hatte selber schon Versionen der Geschichte geschrieben, war aber immer unglücklich damit, weil ihr keine Antwort darauf eingefallen ist, warum die beiden das machen. Ich dachte ganz einfach: Sie machen es, weil sie es können. Weil sie jung sind und weil sie niemand davon abhalten kann. Sie brauchen keinen anderen Grund. Kompromisslosigkeit, man kann alles machen, was man will – dieses Gefühl kenne auch ich noch aus meiner Jugend. Irgendwann muss man dann lernen, dass das nicht stimmt.

Ich hatte das Ziel, so ehrlich zu sein wie möglich und die Geschichte, so gut es geht, aus mir selbst herauszuholen. Ich habe nicht zwei Monate mit jungen Menschen abgehangen und deren Sprache gelernt, sondern so geschrieben, wie wir damals mit 15 oder 16 gesprochen haben oder wie ich heute noch spreche, wenn ich ein bisschen prolliger unterwegs bin. Die Figuren sind beide ich. Die Lebensumstände sind mir sehr nah.

Komplett! Die Wohnung am Anfang des Filmes hat unsere Set-Designerin anhand von Fotos aus meinem Familienalbum nachgebaut. Alle Locations, das Auto, sind irgendwie Mitte der 90er-Jahre. Ich habe absichtlich von meiner Jugend erzählt, in der Hoffnung, dass sich daraus eine Authentizität entwickelt.

Exakt das war das Ziel. Da haben wir auch viel Arbeit reingesteckt. Ganz selten haben die Schauspieler aber wirklich selbst gefilmt. Die meiste Zeit filme ich und lasse es nur so aussehen. Immer, wenn die Hauptdarstellerinnen miteinander reden, stehe ich also dazwischen, und sie reden in Wirklichkeit mit meinem Jackenkragen.

Die Idee steht tatsächlich schon im Drehbuch. Die Bilder sind Einblicke in die Innenwelt von C. Es sind alte und moderne Einspielungen, vieles haben Freunde von mir gemacht. Die alten Schnipsel haben auch die Funktion zu kommentieren. Sie sollen deutlich machen, dass es die Sorgen, die wir uns um die Jugend machen, schon vor 60 Jahren gab. Nur in anderer Form.

Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich persönlich fühle mich beim Sehen des Filmes schon ein wenig angegriffen und habe das Gefühl, dass mir ein bisschen in den Bauch getreten wird. Man fragt sich schon, ob man eine Mitschuld daran hat, dass es diesen beiden jungen Frauen scheinbar nicht gut gehen darf. Mir als Autor war wichtig, die Frage zu stellen, ob wir nicht vielleicht aufhören sollten mit unseren ganzen Sorgen. Wir behaupten ja, die Probleme der Jugend seien Dinge wie Instagram und YouPorn. Ich denke, es wäre vielleicht besser, als Erwachsener zuzuhören anstatt von oben herab zu behaupten, man wisse, woher Probleme kommen. Also: Es ist kein Angriff auf die Jugend, sondern das Gegenteil.

Das war meine Anfangsvision. Was würden junge Leute machen, wenn sie wirklich so ein Wach-bleib-Experiment filmen? Sie würden es zusammenschneiden und auf YouTube hochladen. Mir lag es am Herzen, eine Geschichte zu erzählen von jungen Menschen am Rand der Gesellschaft. Nicht das typische Fernsehfilm-Bild, wo ich immer das Gefühl habe, alles spielt in Hamburg, Berlin oder München und selbst, wenn es den Kids schlecht geht, wohnen sie trotzdem in einem Einfamilienhaus und beide Eltern haben ein Auto. Ich wollte wirklich vom Rand der Gesellschaft erzählen und das Ergebnis gleichzeitig jedem, egal wo und in welcher Gesellschaftsschicht er lebt, zugänglich machen. Daher die Plattform YouTube. Ich fand den Gedanken toll, mit dem Film etwas zu schenken und freue mich, dass Funk und das ZDF Lust auf dieses Experiment hatten.

Was die Musik angeht, ist nichts geplant. Ich habe mich vor Jahren entschieden, das erst einmal sein zu lassen. Ich finde, man sollte das tun, woran man abends als Letztes denkt und womit man morgens aufwacht. Und das ist bei mir schon lange Film. Die Dinge, die ich die vergangenen Jahre gemacht habe, Schauspiel, ein Buch, Musikvideos, könnten auf den ersten Blick ein wenig wahllos wirken, für mich waren es aber alles Schritte, um noch mehr über das Filmemachen zu lernen. Ich habe noch einige Ideen hier liegen. Aber nach der Arbeit an „Wach“ brauche ich erst einmal eine kleine Pause. Danach würde ich mich natürlich freuen, wenn ich weitermachen darf und mir jemand eine neue Chance mit einem neuen Projekt geben würde.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Kim Frank (36)

wurde in Flensburg geboren. Nach musikalischen Erfolgen mit seiner Band „Echt“ entschied er sich für eine Karriere hinter der Kamera. Er drehte als Regisseur, Kameramann, Cutter und Produzent Musikvideos für Künstler wie Mark Forster oder Udo Lindenberg. An diesem Montag läuft mit „Wach“ sein erster Spielfilm im ZDF und auf YouTube.

Weitere Informationen

„Wach“ ist am Montag, 17. September 2018, um 20 Uhr, zuerst auf YouTube (über den Link go.funk.net/wach), in der ZDF-Mediathek und auf funk.net zu sehen. Das ZDF zeigt „Wach“ am selben Abend um 0.05 Uhr.