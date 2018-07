Für den größten Teil seiner Arbeit begibt sich André Feldhaus in sein Studio. (Frank Thomas Koch)

Wenn die Geigen einsetzen, sich das Paar endlich gefunden hat, allen Widerständen und Wirrungen zum Trotz, dann kann schon mal das eine oder andere Tränchen ­fließen. Und jetzt mal ohne Ton – immer noch so berührend? „Ich bin ein bewusster Manipulator“, sagt André Feldhaus. Er ist Filmkom­ponist, und obwohl das in den meisten Fällen nicht der Beruf ist, mit dem man beim Film im ganz hellen Rampenlicht stehen kann, hat er ziemlich viel Macht. „Musik kann die ­Gefühle, die vom Film auf den Zuschauer überspringen, verstärken – oder bewusst einen Kontrapunkt setzen“, erklärt er. Sind es nämlich nicht die Geigen, die den Kuss der Hauptdarsteller begleiten, sondern bedroh­liche Klänge eines Kontrabasses, beginnt der Zuschauer sofort, dem Liebesglück zu misstrauen.

„Ich habe meinen eigenen Stil“

Aber manchmal bedarf es gar nicht solch offensiver Mittel. „Ich habe meinen eigenen Stil. Ich setze meist auf eher durchlässige, minimalistische, hintergründige Musik statt auf das ganz große Orchester“, erklärt Feldhaus. Die meisten Parts spielt der Komponist selbst ein. „Ich komponiere oft auf dem Klavier oder der Gitarre, aber inzwischen liegt mir dank hochwertiger Klangbibliotheken das ganze Universum der Filmmusik zu Füßen.“ Das bedeutet, dass Feldhaus in seinem Studio auf dem Computer auch digitale Instrumente einspielen kann. „Eine Harfe zum Beispiel besitze ich nicht. Aber so habe ich die Möglichkeit, trotzdem eigene Harfenklänge einzuspielen.“ Dennoch bringt der Musiker auch immer echte Instrumentenklänge unter. „Nur so bleibt die Musik auch lebendig. Wenn ich digitale Streicher einbaue, spiele ich auch auf einer echten Geige mit, damit es nicht zu perfekt klingt.“ Doch bis André Feldhaus so weit ist, hat er die halbe Arbeit schon hinter sich. Meist wird er schon angerufen, wenn der Filmdreh noch gar nicht begonnen hat. „Die Filmemacher erzählen mir dann lang und breit von ihrem Film. Anschließend laufe und fahre ich mit dem Film im Kopf herum und es entsteht nach und nach etwas“, erklärt er. Nach dem Rohschnitt bekommt der Komponist den Film dann zu Gesicht. Viele Regisseure bringen schon Ideen oder sogar Musikbeispiele mit. „Das übersetze und ergänze ich dann, bringe selbst meine Ideen und Vorschläge ein und habe dann zwei bis vier Wochen Zeit, die Soundtracks fertig zu machen.“

An den ersten Tagen sieht sich André Feldhaus den Film immer wieder Szene für Szene an, um ein Gefühl dafür zu bekommen. „Dann beginnt das Unerklärliche: eine Mischung aus Intuition, Inspiration, Improvisation und Handwerk. Meine Arbeit ist wie die in einem Experimentierlabor.“ Stück für Stück nähert er sich einem Ergebnis, in ständiger Rücksprache mit dem Regisseur. „Das Endprodukt steht über allem, und das Projekt ist eine Teamsache – dafür muss man das Ego zuhause lassen“, so Feldhaus, „aber man darf auch nicht die eigene Note verlieren.“

Wenn der Musiker dann doch mal ganz sein eigenes Ding machen will, geht er nach Hause, nimmt seine Gitarre und schreibt einen Song. „Ich habe unheimlich viele fertige Stücke in der Schublade liegen – rund die Hälfte davon auch mit Texten. Wenn es mit der Filmindustrie den Bach runtergeht, werde ich halt Straßenmusiker“, sagt Feldhaus. Diese aktuellen, unveröffentlichten Werke würde er eher unter Singer-Songwriter und Indie einordnen. In seiner Jugend sang er in einer Punkband. Mit „Mother’s Ruin“ tourte er durch Europa und nahm eigene Platten auf. „Den Punk trage ich noch heute in mir. Aber eher in der Art, wie ich an Sachen herangehe: mit wenig Mitteln viel ausdrücken, auch mal Regeln hinterfragen und brechen, auch mal eine Frechheit machen, nicht dogmatisch sein.“

In ganz Deutschland unterwegs

Mit diesem Konzept fährt André Feldhaus gut. Er hat bereits für fast alle ARD-Anstalten komponiert, Musik für Dokumentationen, Spielfilme und sogar Märchenfilme komponiert. Außerdem arbeitet er regelmäßig mit freien Filmschaffenden zusammen. Er ist in ganz Deutschland unterwegs, vor allem in Hamburg, Berlin und Köln.

Doch seine Heimat ist Bremen. Hier lebt er, hier hat er sein Studio. Hier – das ist die Böttcherstraße 3. Tritt man aus der expressionistischen Kulisse der Straße durch die unscheinbare Eingangstür des Hauses, erwartet man nicht unbedingt, dass sich hier viele Medienschaffende tummeln. Eine Filmproduktionsfirma, Cutter, Toningenieure und Werbeschaffende teilen sich das Gebäude. „In meinem Job bin ich oft wochenlang nur mit meinem Computer beschäftigt. Da ist es wunderbar, wenn man zwischendurch jemanden auf dem Flur trifft. Dann kann man mal die Gedanken austauschen oder Dampf ablassen“, erzählt André Feldhaus.

Und nicht nur hier, sondern generell in Bremen schätzt er den Austausch in der Szene: „Gerade weil Bremen nicht der Mittelpunkt des Filmgeschehens ist, hat es die Kraft, Eigenes zu entwickeln. Unsere Vorteile sind die kurzen Wege, die enge Verzahnung und, wie ich finde, die tollen, kreativen Leute.“ Dass man hier statt gegeneinander eher zusammen arbeitet, schätzt der gebürtige Münsteraner sehr. „Bremen ist eine der gelungensten Städte zum Leben. Nicht zu groß und trotzdem voller Nischen und Potenziale. Auf angenehme Art unarrogant.“

Studium in Bremen

Nach Bremen kam André Feldhaus für sein zweites Studium. „In Bochum, Liverpool und hier habe ich Film- und Fernsehwissenschaft und Germanistik studiert“, erzählt er. „Aber wann der Moment kam, in dem ich wusste, dass ich Filmkomponist werden will – ich habe keine Ahnung. Es war eher eine langsame aber stete Entwicklung.“ Schon vor seiner Studienzeit lernte Feldhaus das Klavierspielen. Während des Studiums komponierte er dann seine ersten Filmmusiken für kleine Projekte. Langsam aber sicher entstand daraus seine Profession.

Zwischen seinen Projekten gibt André Feldhaus auch Seminare und Kurse an Schulen und Unis. Außerdem ist er ehrenamtlich im Vorstand des Filmbüros Bremen tätig. „Die Arbeit mit diesen jungen Menschen ist gut für die Seele – gerade, wenn man viel allein arbeitet“, berichtet er. Für ihn sind seine Arbeit am Film und das Komponieren mehr als nur ein Job. Es ist sein Leben, so abgedroschen das klingt. „Das Größte ist, wenn man sich wochenlang Tag und Nacht mit einem Film beschäftigt und er dann veröffentlicht wird. Als zum Beispiel ‚4 Könige‘ ins Kino kam, habe ich mich quasi inkognito in den Saal gesetzt und die Leute beobachtet. Wenn ich sehe, dass die Musik Emotionen weckt – das ist unfassbar“, sagt Feldhaus. „Der Stress ist dann vergessen und es bleibt das Gefühl, zu etwas wirklich Großem beigetragen zu haben.“

Zur Person

André Feldhaus arbeitet als freier Komponist für Film und Fernsehen. Er lebt in Bremen und arbeitet hier und deutschlandweit. Seine Filmografie umfasst zur Zeit etwa 90 Musiken für Spiel-, Dokumentar-, Kino und Kurzfilme, unter anderem für den WDR, den NDR, für ARTE und freie Filmproduktionsfirmen. Außerdem gibt es Seminare an Schulen und Unis und ist im Vorstand des Filmbüros Bremen tätig.