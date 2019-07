Im 3.000-Seelen-Dorf Elateia erblickte Costa Cordalis im Jahr 1944 als Konstantinos Kordalis das Licht der Welt. (MG RTL D / 99pro media GmbH)

Rund ein halbes Jahrhundert lang machte er Musik, 10 Millionen Platten hat er in diesem Zeitraum verkauft: Costa Cordalis war zweifelsohne einer der größten Schlagerstars der deutschen Musikhistorie. Auch 2014 machte er in einer Folge von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ deutlich, weswegen es für ihn gar kein Leben ohne seine Kunst geben könnte: „Einmal Musik, immer Musik.“ Schließlich war sie für den nimmermüden Griechen ein regelrechtes „Lebenselixier“, wie er erklärte. Am 2. Juli ist die Ikone nun im Kreise seiner Lieben in seiner mallorquinischen Villa im Alter von 75 Jahren verstorben.

Zurück bleiben Erinnerungen an einen bodenständigen und sympathischen Künstler, der die deutsche Schlagerszene mit seiner griechischen Mentalität maßgeblich geprägt hat. VOX erweist dem Verstorbenen die letzte Ehre und wiederholt die vor fünf Jahren ausgestrahlte Cordalis-Episode der Auswanderer-Doku am heutigen Montagabend um 23.35 Uhr.

Auch mit 70 Jahren war Costa Cordalis (links, mit Sohn Lucas) immer noch ein Ass an der Mandoline, wie die 2014-er-Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" beweist. (MG RTL D / 99pro media GmbH)

„Wie kein anderer bewahrte er die Freundschaft zwischen den beiden Völkern“, heißt es gleich zu Beginn der neu aufgelegten Promi-Sonderfolge von 2014. Er wollte den Deutschen nie etwas vormachen, erklärte Cordalis im Interview. Nie vorgeben, etwas anderes zu sein als ein Grieche. „Ich bin, wer ich bin. Und dafür lieben mich die Menschen.“ Grieche, das sei er schließlich von oben bis unten. Doch er betonte auch: „Ich habe immer versucht, den Leuten ein Stück Griechenland auf meinen Konzerten mitzugeben - ein Stückchen Urlaub.“ Genau dafür liebten ihn die Fans.

Vor fünf Jahren machte sich der damals 70-Jährige auf in seine Heimat, um seine Verwandtschaft zu besuchen und sich ein Bild von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu machen - die Bevölkerung ächzte unter Gehaltskürzungen und einer hohen Arbeitslosenquote. VOX zeigte den Star von seiner privaten Seite. Schnell wurde dabei klar, dass Cordalis auch im echten Leben einer war, mit dem man sich gerne auf ein Bier zusammensetzen würde - oder einen Ouzo.

Costa Cordalis und seine große Liebe Ingrid - das Paar war über 50 Jahre zusammen. (MG RTL D / 99pro media GmbH)

Frauenschwarm und loyaler Ehemann

Wenn ihn sein Sohn Lucas gleich zu Beginn der Doku fragt, ob er denn überhaupt noch in der Lage dazu sei, einen Sirtaki zu spielen, zupft Cordalis mit nahezu jugendlichem Ehrgeiz an der Mandoline und beweist dem Sohnemann, dass er auch in fortgeschrittenem Alter noch längst nicht zum alten Eisen gehörte. Die Musik - ja, sie war wirklich sein Leben.

Costa Cordalis (links) und Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein waren gut miteinander befreundet. (MG RTL D / 99pro media GmbH)

Cordalis, 1944 im griechischen Dorf Elatia als Konstantinos Kordalis geboren, suchte sein Musikerglück in den 1960-ern in Deutschland - mit einem Schwung Gastarbeitern zog es ihn ins Land des Wirtschaftswunders. „In einem Sommer war ich in Athen und habe jemanden getroffen, der in Frankfurt ein Lokal hatte. Die Kabana Bar. Der hat mich angesprochen und suchte einen Gitarristen und Alleinunterhalter. Ich hatte sowas vorher noch nie gemacht. Und eines Abends fuhr ich dann nach Deutschland. Ohne Mantel - und dann ging's los mit der Kälte“, erinnerte er sich schmunzelnd. Doch es sollte noch einige Jahre dauern, bis er endlich den großen Durchbruch schaffte.

Anfang der 1970-er hatte er sich in der Szene etabliert, Mitte des Jahrzehnts gelang ihm sein größter Hit mit dem Song „Anita“ (1976/77). Fluch und Segen zugleich, wie sich herausstellte: Rund 30 Jahre lang erhielt der Frauenschwarm Telefonanrufe, Briefe und sogar ungebetene Besuche von einem weiblichen Groupie desselben Namens - sie glaubte, der Text galt einzig und alleine ihr. Doch weit gefehlt: Denn Cordalis' Herz gehörte längst seiner Ehefrau Ingrid, mit der er drei Kinder in die Welt setzte - unter anderem Lucas Cordalis, ebenfalls Musiker, und seit 2016 mit TV-Kultstar Daniela Katzenberger verheiratet. Vom Vater ihres Ehemannes verabschiedete sich „die Katze“ kürzlich mit rührenden Worten auf Instagram: „Er war der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt.“ Wer die VOX-Doku anschaut, weiß wovon sie spricht.