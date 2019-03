Der neue Film von Rosalie Thomass behandelt ein ernstes Thema: In "Rufmord" (am Montag, 1. April, 20.15 Uhr, ZDF) geht es um Cybermobbing. (Andreas Rentz / Getty Images)

„Totentanz“, „Grüße aus Fukushima“, „Neue Vahr Süd“, „Tatort“, „Highway to Hellas“, „Beste Zeit“: Rosalie Thomass ist bekannt aus zahlreichen Fernseh- und Kino-Produktionen. Aktuell ist die 31-jährige Münchnerin in „Rufmord“ (Montag, 1. April, 20.15 Uhr, ZDF) zu sehen, einem Film mit gesellschaftlicher Hochbrisanz: Es geht um Cybermobbing. Thomass spielt in dem Werk, das beim Filmfest in München mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis 2018 als bester Fernsehfilm ausgezeichnet wurde, die Lehrerin Luisa, die Opfer einer Rufmord-Kampagne wird, als Nacktfotos von ihr auf der Schul-Homepage auftauchen. Wie würde Schauspielerin Thomass an ihrer Stelle reagieren?

teleschau: Frau Thomass, Viviane Andereggen, die Regisseurin von „Rufmord“, sagt, sie fände es interessant, wie schnell sich viele Menschen von Meinungen und Unwahrheiten verunsichern lassen und diese sogar glauben. Warum hat die Lüge Konjunktur?

Rosalie Thomass: Ich kann da auch nur Vermutungen anstellen. Zum Beispiel die, dass es leichter ist, bei einer Meinung, die sich gerade anbietet, aufzuspringen, als sich selbst eine zu bilden, in dem man sich intensiv mit einer Materie beschäftigt, recherchiert und Fakten sowie Informationsquellen vergleicht. Dabei ist vor allem Letzteres nicht unentscheidend. Es ist doch wichtig, zu wissen, woher die Informationen zu einem gelangen: Ist es der Nachbar? Sind es Zeitungen, und wenn ja: welche? Medien allgemein filtern natürlich sehr stark.

teleschau: Stehen Medien auch in besonderer Verantwortung, weil sich eben viele ihre Meinung aufgrund von schlichten Headlines bilden?

Thomass: Es wäre zu einfach, die Medien allein für zu schnelle Meinungsmache verantwortlich zu machen. Ein Politiker muss ja beispielsweise erst mal etwas gesagt haben, bevor sein Zitat zur Headline werden und Medien diese verbreiten können. Jede Überschrift hat also einen Ursprung.

teleschau: Und wie schafft es eine Gesellschaft, Meinungsbildung gesund zu gestalten?

Thomass: In dem man vor allem junge Menschen darauf vorbereitet. Ich fand es schon in meiner Schulzeit verheerend, dass genau darüber im Unterricht so wenig gesprochen wurde - und heute geht es den Schülern und Schülerinnen nicht anders. Dabei müssen diese doch unbedingt wissen, welche Unterschiede zum Beispiel zwischen den RTL II-News und der „Tagesschau“ bestehen, wie man Quellen analysiert, wie man Statistiken liest und auswertet, wie man Internetsicherheit schafft. In diesem Punkt tut man an den Schulen nach wie vor so, als gäbe es gar keinen Bedarf.

teleschau: Welche Folgen hat das für Sie heute, etwa beim Durchblättern von Boulevardmedien: Passiert es Ihnen, dass Sie Dinge, die Sie da lesen, auch einfach mal glauben, ohne sie zu hinterfragen?

Thomass: Das passiert ja jedem mal. Gerade bei Dingen, die emotionalisieren, die aufregen und einen denken lassen: Das kann ja wohl nicht wahr sein! Dabei lohnt es sich, noch mal genauer hinzusehen.

Wie die Rolle das eigene Leben verändert

teleschau: In „Rufmord“ wird Luisa Opfer einer harten Cybermobbing-Kampagne. Sie ist jedoch stark, kämpft und wehrt sich, so gut sie kann. In Ihrer Branche, dem Schauspielgeschäft, gibt es ab und an ähnliche Kampagnen. Wären Sie betroffen, würden Sie wie Luisa sehr energisch reagieren?

Thomass: Die Lehrerin Luisa darf nicht mehr arbeiten, und der kleine Ort, in dem sie lebt, wendet sich komplett gegen sie. Sie kämpft buchstäblich ums Überleben, auch seelisch. In der Vorbereitung auf die Rolle fiel es mir immer schwer, den Vergleich zu meinem Leben zu ziehen. Weil es - so blöd es klingt - in meiner Branche nicht genauso schlimm wäre, wenn mir so etwas passieren würde. Ich würde beispielsweise kein Berufsverbot bekommen. In meiner Branche gelten ganz andere Gesetze als für eine Lehrerin auf dem Land. Ich denke auch immer -vielleicht ist das naiv -, mir könnte so etwas sowieso nicht passieren.

teleschau: Weshalb nicht?

Thomass: Weil ich keine Leichen im Keller habe.

teleschau: Und bei einer erfundenen Kampagne würden Sie juristische Schritte einleiten?

Thomass: Hmm. Diese Was-wäre-wenn-Fragestellung ist mir sehr fremd, ich finde sie auch sehr belastend. Ich verstehe auch gar nicht, warum sich manche Menschen damit befassen - das Leben an sich geht ja schon genug auf und ab. Diese „Was würde ich in dieser oder jener Notsituation tun?“-Frage ist für mich eine ausschließlich schreckliche Fantasiereise. In meinem Beruf stelle ich mir diese Frage, ja. Wenn ich versuche, mich in eine Rolle hineinzuversetzen, auch emotional einzutauchen in ihre Lebensrealität. Aber das bin ja nicht ich. Über eine tatsächliche private Notsituation möchte ich nicht spekulieren.

teleschau: Sie haben ja mal erklärt, Sie sähen den Reiz in Ihrer Arbeit darin, die eigene Persönlichkeit zu erkunden. Was haben Sie denn beim Spielen der Luisa über sich gelernt?

Thomass: Ich finde in jeder Figur, die ich spiele, Anteile in mir selbst. Das ist mal angenehmer, mal weniger angenehm. Hier war es nicht so angenehm, weil ich zum Beispiel immer misstrauischer wurde.

teleschau: Wie hat sich das geäußert?

Thomass: Ich hatte manchmal, wie Luisa, das Gefühl, alle seien gegen mich. Aber sobald ich darüber rational nachgedacht habe, wusste ich natürlich, dass ich nur knietief in der Rolle hing und dass dieses Gefühl nicht meiner eigenen Situation entsprach.

teleschau: Hat Ihnen der Gedankengang dennoch ein bisschen Angst gemacht, also das Bewusstsein, dass Ihre Arbeit Sie so sehr beeinflusst?

Thomass: Nein, Angst hatte und habe ich nicht. Ich finde es eher schön, diese Arbeit genau so machen zu können und so intensiv zu spielen, dass solche Momente eben vorkommen. Nur so ist das Spielen für mich auch voller Zauber. Ich habe keine Lust, mich dabei zu sehr abzugrenzen, nur um mich zu schützen.

Eine Inspiration für die Zuschauer

teleschau: Viviane Andereggen sagt auch, Sie hätte Sie für diese Rolle gewollt, weil Sie „eine inspirierende Form der Weiblichkeit verkörpern“. Können Sie sich vorstellen, was sie damit meint?

Thomass: Nein. (lacht) Aber es klingt ganz nett! Wir Schauspieler und Schauspielerinnen sind ja immer darauf angewiesen, dass jemand etwas in uns sieht, entdeckt und zum Klingen bringt. Dass wir jemanden auf eine Art inspirieren. Ich freue mich deshalb, dass sie das so sieht.

teleschau: Was ist denn für Sie als Schauspielerin ganz allgemein das größtmögliche Lob?

Thomass: Wenn jemand ganz genau hinschaut. Das ist für mich das Schönste, was passieren kann. Mehr brauche ich gar nicht.