Bricht eine Lanze für die Operette: Sopranistin Patricia Andress singt in der "Fledermaus" die eifersüchtige Rosalinde. (Christina Kuhaupt)

Frau Andress, in der nächsten Premiere des Musiktheaters, „Die Fledermaus“ von Johann Strauss, singen Sie eine der Hauptpartien, die Rosalinde. Wann haben Sie zuletzt Walzer getanzt?

Oh, das war, als ich als Rosalinde für eine „Fledermaus“-Inszenierung am Theater Meiningen eingesprungen bin. Mein Mann hat die andere Hauptpartie, den Eisenstein, gesungen; das hat total Spaß gemacht. Und da haben wir Walzer getanzt.

Konnten Sie vorher schon Walzer tanzen?

Das habe ich als Teenager gelernt, zwar nicht in der Tanzschule, wie in Deutschland, aber in den USA lernt man das, wenn man mit 16 oder 17 Jahren traditionell zu einer Party einlädt. Da werden dann Standardtänze getanzt.

Und mögen Sie Walzer?

Ich liebe Walzer, obwohl ich wahrscheinlich gar nicht so gut bin, aber in der „Fledermaus“ kommt man nicht drumherum. Ich mochte die Produktion damals in Meiningen, weil sie so klassisch war, so nah dran am Stück.

Was fasziniert Sie an der Rosalinde?

Sie ist eine tolle Frau, sie hat viel Power: Ständig muss sie ihren Mann Eisenstein im Blick behalten, der nach anderen Frauen Ausschau hält – in der Zeit, in der das Stück spielt, gab es in den höheren Kreisen viel Langeweile, und die wurde mit diesem Getändel gefüllt. Aber sie ist auch ein ganz komplizierter Charakter.

Warum?

Sie hat diese innerliche Kraft, aber sie ist auch sehr wütend. Immer, wenn man eine Frau spielt, die wütend ist, muss man sehr vorsichtig an die Rollengestaltung herangehen, damit es nicht zu eindimensional wird. Mich hat interessiert, welche Gründe sie für ihre Wut hat. Sie ist extrem eifersüchtig ...

... können Sie das nachvollziehen?

Ich kann das spielen, aber privat bin ich kein eifersüchtiger Typ. Klar ist: Rosalinde empfindet eine ganz starke Liebe für ihren Mann, das steht bei ihr an erster Stelle. Und da er ständig anderen Frauen hinterherschaut, frisst das innerlich an ihr, selbst wenn sie das nach außen hin zu tolerieren scheint.

Und dann ist sie auf einmal selbst von einem anderen Mann fasziniert.

Sie ist plötzlich in derselben Situation wie ihr Ehemann und muss sich infrage stellen. Sie lernt an diesem Abend und dem nachfolgenden Tag, nicht mehr zu urteilen. Sie lernt, dass so etwas einfach passieren kann, und sie bekommt Verständnis für ihren Mann: Der Champagner war an allem schuld, ich kann ihm vergeben. Dieses Frauenbild, das Stärke mit Zerbrechlichkeit kombiniert, war damals ein Skandal. Es ist sehr herausfordernd, das zu spielen, sich selbst in die Rolle einzubringen, aber auch stark darüber hinauszugehen, weil es sich um eine Kunstfigur handelt.

Gegenüber Ihren Kollegen vom Sprechtheater haben Sie als Sängerin immer den Vorteil, dass die Arien automatisch eine zweite, distanzierende Ebene in das Spiel einziehen.

Das stimmt. Das Schauspiel ist dadurch geerdeter, die Oper muss daran arbeiten, genau diese Erdung zu erreichen. Das versuchen wir auch bei der „Fledermaus“-Inszenierung. Unser Regisseur Felix Rothenhäusler legt die Charaktere sehr geradeaus an, das finde ich toll. Es ist sicher eine andere Art, an eine Operette heranzugehen; wir spielen nicht leicht oder betont komisch, sondern mit einem ernsthaften Ansatz.

Operette gilt gemeinhin als leichtfüßige wie oberflächliche Schwester der Oper, und immer schwingt in diesen Beurteilungen mit: Für Musiker und Sänger ist das ein Spaziergang. Wie sehen Sie das?

(lacht) Da singe ich lieber „Tosca“ oder „Traviata“ oder „Norma“. Die Rosalinde ist die schwierigste Partie in meinem Repertoire, ich arbeite sehr viel daran. Rosalinde liegt tief, in der Mitte, hoch und sehr hoch, ständig mit einem hohen C am Ende. Man muss die Tiefe haben und gleichzeitig mal kurz eben das hohe C anhängen. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Partie.

Yoel Gamzou, der als Generalmusikdirektor des Theaters am Pult stehen wird, hat erklärt, die „Fledermaus“ sei eins seiner Lieblingsstücke. Wie ist das bei Ihnen?

Sie ist ein Meisterwerk, keine Frage. Sie hat technische Höchstschwierigkeiten, aber sie ist auch komisch, und zwar mit einem tragischen Unterbau. Und Strauss hat diese perlenden Melodien geschrieben, die aber immer eine Bassgrundierung haben, also einen Gegenpol. Den arbeitet Yoel Gamzou aus, dadurch bekommt die Musik mehr Volumen und Gewicht. Damit kann man die Komik gut spiegeln und das Stück auch musikalisch erden.

Welche andere Operettenpartie würden Sie auch gerne singen?

Die „Csardasfürstin“ würde ich gerne machen. Das war man allererstes Stück, das ich am Theater Bremen gesungen habe, das würde ich gerne wiederholen mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Auch „Land des Lächelns“ würde ich gerne einmal singen. Ich freue mich über jede Operette, weil die Melodien einfach so schön sind. Das ist ja bei neuerer Musik nicht immer so.

Sie stammen aus den USA, dem Mutterland der Musicals, die ja als moderne Operetten gelten. Ist die „Fledermaus“ dort auch populär?

Sehr. Jeder Amerikaner oder jede Amerikanerin, die Musik studiert, wird als erstes mit der „Fledermaus“ konfrontiert. Die erste Arie, die junge Sängerinnen einstudieren, ist „Mein Herr Marquis“. Die Stücke werden zudem oft bei Gala-Abenden gesungen. Für Amerikanerinnen sind Operetten quasi Ausdruck hoher Kultur, weil Operetten aus Europa kommen. Europa gilt als erste Klasse, was Kultur angeht.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Patricia Andress hat an den Universitäten von New Mexico, Kentucky und Tennessee Gesang studiert und hat ihr Europa-Debüt 2000 als Pamina in der "Zauberflöte" in Rom gegeben. Seit der Spielzeit 2007/2008 ist sie Ensemble-Mitglied am Theater Bremen.