Schauspieler Gustav Peter Wöhler (Christine Fenzl)

Gustav Peter Wöhler ist in diesen Tagen viel unterwegs. Seit dem 1. Februar ist er wieder als „Prinz Sternschnuppe“ in der „Frau Luna“ im Tipi am Kanzleramt in Berlin zu sehen. Und eine Rolle, die dem Schauspieler wie auf den Leib geschrieben scheint, übernimmt er in Schwerin: Bei den Schlossfestspielen Schwerin spielt er ab 21.Juni den Milchmann Tevje in dem Musical-Klassiker „Anatevka“. Kurz vor seiner Abreise nach Berlin trifft Redakteurin Barbara Glosemeyer den sympathischen Schauspieler in seinem Heimat-Stadtteil St. Georg zu einem sehr persönlichen Interview über seine Kindheit, übers Singen und Politik.

Herr Wöhler, als Höhepunkt der letztjährigen Tournee „Behind Blue Eyes“ mit Ihrer Gustav-Peter-Wöhler-Band haben Sie ein umjubeltes Konzert in der Elbphilharmonie gegeben. Siegt der Sänger „GPW“ immer öfter über den Theaterschauspieler?

Siegen würde ich das nicht nennen. Ich bin auch als Schauspieler erfolgreich, aber die persönlich größeren Erfolge habe ich in den vergangenen Jahren in der Tat mit der Musik erlebt. Doch ich bin glücklich darüber, dass ich alle drei Sparten Theater, Film und Musik machen kann.

Wie sind Sie eigentlich zum Singen gekommen?

Ich war schon als Kind begabt und habe viel gesungen. Doch ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der dieses Talent weder mit Gesangs- noch mit Klavierunterricht sonderlich gefördert wurde. Man hat es so hingenommen, wenn der kleine Peter etwa beim Männergesangverein vorgesungen hat. Dabei war Musik mein Lebensinhalt, ich habe viel Musik gehört, mir früh Platten gekauft und mit 15 Jahren meine erste Band gegründet. Später in Hamburg waren es Theatermusiker, die mich ermunterten, Musik zu machen und zu singen. So ist vor 22 Jahren meine Gustav-Peter-Wöhler-Band in der Kantine des Hamburger Schauspielhauses entstanden.

Singen Sie nur auf der Bühne oder auch unter der Dusche?

Überall. Ich singe unter der Dusche und im Bett sowie beim Schreiben oder beim Essen. Einfach dort, wo es mir Spaß macht – nur nicht gern im öffentlichen Raum.

Hatten Sie frühe musikalische, gesangliche Vorbilder?

Am Anfang waren es Schlager wie „Du bist nicht allein“ von Roy Black. Den fand ich zwar schrecklich, wenn er bei in der Kneipe meiner Eltern in der Musikbox lief. Aber ich habe all diese Lieder gekonnt und regelmäßig die Hitparade mit Dieter Thomas Heck geguckt. Als ich jetzt den Kinofilm „Der Junge muss mal an die frische Luft“ gesehen habe, habe ich durchgeheult, weil die Geschichte und Kindheit von Hape Kerkeling auch meine ist. Auch ich habe meine Mutter verloren, als ich sieben Jahre alt war, und habe dann versucht, mich mit Musik und Humor aus meiner Traurigkeit zu retten.

Haben Sie wie Hape Kerkeling früher zuhause oder in der Schule auch schon mal den Clown gegeben?

Ja, in der Schule war das meine Chance. Wie Hape war ich ein kleiner Dicker und deshalb ein Außenseiter. Indem ich die Leute zum Lachen gebracht habe, konnte ich das überbrücken. Ich bin sogar als Stimmungsmacher nur für die erste halbe Stunde auf Partys eingeladen worden. Wenn die Party dann lief, saß ich da, und keiner hat sich um mich gekümmert. Das hört sich schrecklich an, aber so war es eben auch.

Welches ist der Sound Ihres Lebens?

Anfangs war es die Musik von den Beatles und Elton John, dann Joni Mitchell und Bob Dylan. Die erste Langspielplatte von Elton John habe ich bekommen, als ich 15 Jahre alt war. Da habe ich gespürt, wie vielschichtig Musik ist. Das hat mich von da an immer begleitet.

Haben Sie eigentlich ein Instrument und Noten gelernt?

Ich habe Blockflöte gespielt und zur Konfirmation eine Gitarre bekommen. Ich gab das Spielen dann aber schnell wieder auf, weil es mir mit meinen kleinen Wurstfingern zu anstrengend war. Klavier wollte ich immer lernen, habe es aber nie begonnen. Im Ernst, ich bin von Natur aus ein sehr fauler Mensch, kein Macher. Ich muss auf etwas gestoßen werden. In meinem Leben hat sich alles ergeben. Ich habe immer darauf gewartet, dass etwas passiert.

Wie kam es zum Schauspielstudium in Bochum, denn eigentlich wollten Sie Sozialpädagogik studieren?

Wenn mein Lehrer in der Schule mich nicht ermutigt hätte, Schauspieler zu werden, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass jemand einen kleinen dicken Knubbel auf der Bühne oder vor der Kamera sehen will. Ich habe immer wenig Selbstbewusstsein gehabt. Mit dem Erfolg hat sich das gebessert, aber damals war es furchtbar anstrengend für mich, mich zu motivieren. Sozialpädagogik wollte ich anfänglich studieren, weil das meine Mitbewohner in der WG taten.

Geprägt hat Sie unter anderem der Regisseur und Intendant Peter Zadek am Schauspielhaus in Hamburg. Was hat er Ihnen gegeben?

Peter Zadek war für mich eine Zeit lang wie ein Vater, den ich nie hatte, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Zadek habe ich wie einen Vater geliebt und gehasst, habe mich gegen ihn gestellt, und war aufmüpfig. Er hat damals schon erkannt, dass an mir ein Entertainer und Musiker verlorengegangen ist. Aber ich wollte so nicht sein und nicht solche Rollen spielen, weil es mir nicht kulturell anspruchsvoll erschien. Damals wollte ich großes Theater spielen und ein seriöser Charakterdarsteller werden, kein Komiker. Das aber habe ich erst später erkannt. Wenn ich damals nicht so verbohrt gewesen wäre, hätte ich länger mit Zadek arbeiten können.

Neben Ihrem komödiantischen Talent liegen Ihnen offenbar Charaktere, die vordergründig fies oder linkisch sind . . .

. . . das liegt an meiner Physiognomie. Ich bediene mit meiner Äußerlichkeit ein Klischee, wie man sich den kleinen, verdrucksten Perversen vorstellt. Das nervt mich aber nicht, denn damit verdiene ich mein Geld. Deshalb bin ich bis heute besonders dankbar, dass ich als Schauspieler diese tollen Rollen spielen und unfassbar viele handwerkliche Schauspielerfahrungen sammeln konnte.

Ihre Fans wie auch Ihre Kollegen haben Sie 2018 damit überrascht, dass Sie in einer Mittagspause, sozusagen zwischen Suppe und Hauptgang, Ihren Lebenspartner geheiratet haben. Sind Sie unromantisch oder mögen Sie keine Rituale?

Nein, ich bin definitiv romantisch. Unsere erste Hochzeit, unsere eingetragene Partnerschaft, hatten wir 2008 groß mit Freunden gefeiert. Die Eheschließung jetzt war ein rein rechtlicher Schritt, der uns wichtig war. Homosexuelle Paare sollten die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle Paare.

Auch 2019 gehen Sie mit „Behind Blue Eyes“, Ihren Lieblingsstücken, wieder auf Tournee. Blickt man mit 62Jahren doch etwas mehr zurück?

In der Tat sind es heute eher die ruhigeren Songs, die mir gefallen. Und dem Publikum geht es offenbar ähnlich.

Schon als Kind wollten Sie immer nach Hamburg. Warum?

Ich war auf Klassenfahrt, habe am Hafen gestanden und wusste: Hier will ich hin! Noch heute geht es mir sofort gut, wenn ich am Wasser bin. Hamburg ist mir einfach nah. Jetzt bin ich schon seit 1982, seit über 35 Jahren hier, als ich mein erstes Engagement am Schauspielhaus bekommen hatte. Und ich fühle mich immer noch wohl.

Was muss dringend besser werden?

Wir brauchen weniger Verkehr, es sind zu viele Autos unterwegs. Das geht mir komplett auf die Nerven. Aber noch ist die Autolobby stärker. Und die Mietpreise müssen runter.

Weltweit gibt es einen erstarkten Egoismus, Neo-Nationalismus und Anti-Europa-Geist, für den bei uns in Deutschland die AfD steht. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Ja. Auf der einen Seite hoffe ich, dass wir mittlerweile eine so gefestigte Demokratie haben, dass es sich nicht mehr so zuspitzen kann wie in der damaligen NS-Zeit. Auf der anderen Seite sehe ich unglaublich viele Menschen, die nicht mehr in meinem Sinne politisch denken. Die Politik der AfD, die populistisch ist, Menschen ausgrenzt und rechtsradikal ist, geht mir richtig gegen den Strich. Bei der weltweiten Entwicklung bin ich manchmal fast froh, dass ich aus dem Alter raus bin, meine nächsten 40 Jahre zu planen. Wenn ich an die Kinder meiner Nichten und Neffen denke, sage ich nur: toi, toi, toi. Die Umwelt geht ja auch gerade flöten. Es steht überall alles auf wackeligen Beinen.

Zur Person: Gustav Peter Wöhler

Gustav Peter Wöhler, geboren am 31. Juli 1956, wächst als Sohn einer Gastwirtsfamilie in Herford bei Bielefeld auf. In seiner Kindheit nennen ihn alle Peter, später wird Gustav sein Rufname. Der Wahlhamburger (seit 1982) gehört seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern auf deutschen Theaterbühnen. Nach seiner Ausbildung an der Schauspielschule Bochum ging er zunächst an das Schauspielhaus Bochum zu Claus Peymann. 1982 wechselte er ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg, wo er 14 Jahre Ensemblemitglied war. Neben dem Theater arbeitet Gustav Peter Wöhler ebenfalls seit Jahren erfolgreich für Film und Fernsehen. Mit seiner Gustav-Peter-Wöhler-Band tourt er seit den 1990ern regelmäßig durch Deutschland. Er ist verheiratet mit dem Hamburger Filmfest-Chef Albert Wiederspiel.