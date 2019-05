Nackte Tatsachen: die Minimalismus-Komödie "100 Dinge". (Warner)

Nie war shoppen einfacher als heute. Online-Shopping befriedigt flächendeckend die grenzenlosen Möglichkeiten globaler Kauflust. „Ich kaufe, also bin ich“, scheint das Mantra von heute zu lauten. Gleichzeitig gibt es immer mehr Bewegungen und Trends, die sich dem Anhäufen von Besitz entgegenstemmen, die da sagen: Weniger ist mehr. Ist das so? Oder ist es nie genug? Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz unternimmt in seinem neuen Film „100 Dinge“ den Versuch einer Gesellschaftskritik und hinterfragt den grassierenden Konsumwahn, den das Internet und Apps befeuern. Unbequem ist auch das iranische Drama „Drei Gesichter“. Sportlich geht es dagegen im Boxerfilm „Creed II: Rocky's Legacy“ zu.

„100 Dinge“ (VÖ: 29. Mai)

Auf einer Party schließen Paul (Florian David Fitz, rechts) und Toni (Matthias Schweighöfer) eine Wette ab: 100 Tage Verzicht. (Warner)

Toni (Matthias Schweighöfer) und Paul (Florian David Fitz) sind beste Freunde. Während Paul sein Loft mit immer neuen Lieblings-Sneakern befüllt, widmet sich Toni mit größter Sorgfalt seinem Äußeren. Als die beiden einen bevorstehenden Vertragsabschluss in Höhe von vier Millionen Euro gebührend feiern, lassen sich die Mittdreißiger auf eine wilde Wette ein: 100 Tage lang wollen die Freunde auf alles verzichten, was sie angeblich so dringend brauchen. Wie schon im kurzweiligen Roadmovie „Der geilste Tag“ geben Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz auch in „100 Dinge“ ein stimmiges Gespann ab. Auch wenn die kritisch angehauchte Komödie kein großes Kino ist, regt sie an, zu hinterfragen, was man eigentlich wirklich zum Glück braucht.

Preis DVD: circa 13 Euro

Jafar Panahi begibt sich in "Drei Gesichter" auf einen humorvollen Roadtrip durch das Land, das ihm die Arbeit als Filmregisseur verboten hat. (Universum)

Laufzeit: 106 Minuten

„Drei Gesichter“ (VÖ: 31. Mai)

Der iranische Regisseur Jafar Panahi fährt in "Drei Gesichter" selbst mit durch das Land - nimmt sich im Film aber wohltuend zurück. (Universum)

Trotz des Berufsverbots, das Jafar Panahi 2010 auferlegt wurde, denkt der iranische Regisseur gar nicht ans Aufhören. In seinem neuesten Werk „Drei Gesichter“ begibt sich der Filmemacher mit der Schauspielerin Behnaz Jafari auf die Suche nach einem Mädchen, das in einem Handyvideo ihren Selbstmord ankündigt. Die Reise führt Jafari und Panahi in die Provinz, wo Traditionen wichtig sind und die Kultur patriarchalisch ist. Humorvoll inszeniert, wandelt der wunderliche Roadtrip irgendwo zwischen Dokumentation und Fiktion. Im Zentrum des kunstvollen Films steht die Frage nach der Rolle von Frauen im Iran, derer sich Regisseur Jafar Panahi mit kleinen Episoden über kulturelles Desinteresse und offenen Feindseligkeiten annähert.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Creed II: Rocky's Legacy" setzt die Spin-off-Reihe der "Rocky"-Filme fort - kommt an den ersten Teil aber nicht ganz heran. (Warner)

Laufzeit: 97 Minuten

„Creed II: Rocky's Legacy“ (VÖ: 29. Mai)

Im Ring: Adonis Creed (Michael B. Jordan, rechts) und sein Mentor Rocky Balboa (Sylvester Stallone). (2018 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.)

Mit der Hilfe seines Trainers Rocky (Sylvester Stallone) hat es Adonis Creed (Michael B. Jordan) geschafft - er ist Weltmeister im Boxen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wittert ein Promoter die Chance seines Lebens. Er bietet dem amtierenden Titelträger einen Kampf gegen Victor Drago (Florian Munteanu) an. „Rocky“-Fans erinnern sich: Ivan Drago (Dolph Lundgren) hatte einst Creeds Vater Apollo im Ring totgeschlagen. Weil Rocky seinen Schützling auf diesen Kampf nicht vorbereiten will, handelt Adonis auf eigene Faust - und steigt mit einem Gegner in den Ring, dem er nicht gewachsen ist. Zwar reicht „Creed II: Rocky's Legacy“ nicht an den Esprit und das Flair des ersten „Creed“-Films heran, actionreiche Boxunterhaltung liefert er trotzdem.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 130 Minuten