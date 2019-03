Sarah Kuttner veröffentlicht ihren vierten Roman: "Ich kriege das noch immer nicht zusammen, dass ich Bücher schreiben und die sich sogar verkaufen - augenscheinlich bin ich Autorin. Da muss ich wohl noch an meinem Selbstvertrauen arbeiten." (Katharina Hintze)

Depressionen, Familienstreit - und nun die Trauer um einen kleines Kind: Leichte Kost waren die Bücher von Sarah Kuttner thematisch bislang eher nicht. Und doch gelingt es ihr auch im neuen Roman „Kurt“ (seit 13. März erhältlich), psychosoziale Konflikte fast pathosfrei in alltäglicher, leichtfüßiger Beiläufigkeit zu erfassen. Als hauptberufliche Autorin sieht sich die ehemalige VIVA- und MTV-Moderatorin, die Anfang des Jahres 40 wurde, hingegen noch immer nicht. Dabei hätte sie das spätestens mit „Kurt“ verdient: Nach ihrem auch verfilmten Debüt „Mängelexemplar“ vor zehn Jahren und den Nachfolgewerken „Wachstumsschmerz“ und „180° Meer“ erzählt Kuttner in ihrem Neuling vom Tod eines Kindes, der die Protagonistin in tiefe Verzweiflung stürzt. Wie soll sie damit umgehen, wie viel darf sie trauern? Schließlich ist sie nicht die Mutter des Jungen, sondern lediglich die Freundin seines Vaters. Dass das alles mit ihrer privaten Person wenig zu tun hat, erklärt Sarah Kuttner im Interview - aber auch, dass sie sich mit dem Sterben und Trauern in den letzten Jahren viel beschäftigen musste.

teleschau: Ihr neuer Roman „Kurt“ handelt vom Umgang mit dem Tod eines kleinen Kindes. Ist es psychologisch schwer, über so etwas zu schreiben?

Sarah Kuttner: Für mich war das Thema nicht so schwer. Ich war auch nicht traurig beim Schreiben oder danach. Eher bin ich psychologisch interessiert, das ist ein ganz komisches Hobby von mir. Zu verstehen, wie ein Verstand funktioniert, wie Bedürfnisse funktionieren, wie Menschen auf Reaktionen reagieren. Das liebe ich. Ich glaube, ich werde in meinem nächsten Leben Therapeutin (lacht).

teleschau: Sie selbst müssen mit dem Thema nicht in Berührung gekommen sein?

"Meine Brandenburg-Begeisterung ist als Füllstoff im Buch aber schon ziemlich autobiographisch", sagt Sarah Kuttner, die auch ein Häuschen außerhalb Berlins besitzt. (Katharina Hintze)

Kuttner: Ich brauche nur einen Konflikt, der mir nicht notgedrungen selbst passiert sein muss. So wie in diesem Fall. Aber ich kann das sehr wohl nachvollziehen. Und dann schreibe ich einfach los - bin quasi selbst live dabei, wie dieses Buch entsteht. Das beruht vor allem auf gesundem Menschenverstand: Wie würde ich mich wohl in so einer Situation fühlen, wie würde ich reagieren? Ich fragte einfach: Was wäre, wenn mein Freund ein Kind hätte, das aber nicht meines ist? Darf ich das miterziehen? Und eben: Was wäre, wenn das sterben würde?

„Ich hatte in meinem eigenen Leben genug Konflikte“

"Ich bin vielleicht zu nischig, zu speziell. Vielleicht kann man mit mir aufgrund meiner Direktheit auch nicht so gut arbeiten", mutmaßt Sarah Kuttner über ihre mittlerweile geringe Fernsehpräsenz. (Katharina Hintze)

teleschau: Gab es einen Auslöser dafür, dass Sie das Thema wählten?

Kuttner: Mir selbst ist das nie passiert und ich kenne auch keine Betroffenen. Aber mit dem Thema Trauer befasste ich mich ohnehin schon seit vier Jahren, weil in dieser Zeit einige Menschen aus meinem nahen und etwas entfernteren Umfeld gestorben sind. Da war das naheliegend. Ich war davon eher psychologisch fasziniert - und lernte bei diesen Todesfällen viele neue Sachen kennen.

Sarah Kuttner verrät, wie sie ihren 40. Geburtstag verbachte: "Ich war an der Ostsee, bekam einen bunten Kuchen gebacken, bin am Meer entlanggelatscht und habe abends einen gekifft." (Katharina Hintze)

teleschau: Zum Beispiel?

Kuttner: Etwa darüber, wie es ist, zu leben, aber zu wissen, dass man bald sterben muss. Oder über Bestattungen, den Umgang mit Trauernden und Deutungshoheiten in Sachen Trauer. Diese Erfahrungen brachte ich ins Buch, ohne dass meine eigene Trauer und mein eigener Schmerz drinstecken müssen. Die Frage war: Was besitzt das alles für ein Konfliktpotenzial? Jemand ist tot und andere traurig - so einfach ist es aber nun mal nicht. Es geht darum, wer wie viel trauern darf, wie nah darf man Trauernden treten darf, ob man sie in Ruhe lassen soll - oder das nicht darf.

Sarah Kuttner freut sich über öffentliche Aufmerksamkeit: "Ruhm ist mir zwar nicht so wichtig, ich strebe gar nicht nach oben - aber es ist schon auch gut". (Getty Images)

teleschau: Als Autorin gelingt es Ihnen also, die eigenen Emotionen weitgehen davon abzuspalten?

Kuttner: Ich hatte in meinem eigenen Leben genug Konflikte, um zu wissen, wie sich Liebeskummer und Einsamkeit anfühlen, wie Zukunftsangst und Gesundheitsangst. Mit 40 Jahren sammelt sich ja auch ein wenig an grundsätzlicher Lebenserfahrung an. Andererseits: Eine so starke Trauer hatte ich noch nicht. Wenn ein Kind oder ein Partner stirbt. Vielleicht wäre es dann schwerer gewesen. Ich denke, ein wenig Abstand schadet nicht.

"Mir macht das mit dem Roten Teppich keinen Spaß, ich hasse es, fotografiert zu werden", gesteht Sarah Kuttner (zweite von links), hier mit Matthias Schwerighöfer und Nora Tschirner. (Getty Images)

teleschau: Sie sind Anfang des Jahres 40 geworden. War das eine Zäsur?

Kuttner: Gar nicht. Ich dachte, 30 wäre schlimm, war es aber nicht. Da glaubte ich dann, dass 40 besonders schlimm werden würde. Ich war an der Ostsee, bekam einen bunten Kuchen gebacken, bin am Meer entlanggelatscht und habe abends einen gekifft. Und am nächsten Tag war ich 40 und exakt wie am Tag davor. Ein Teil von mir denkt natürlich drüber nach, dass das statistisch die Hälfte des Lebens ist. Aber nochmal 40 Jahre ist schon nochmal ganz schön viel.

Sarah Kuttner, geboren 1979 in Ost-Berlin, gewann 2001 ein Moderatoren-Casting bei VIVA und moderierte bis 2004 - im Wechsel mit Gülcan Kamps - die Nachmittagssendung "Interaktiv". (NDR / VIVA / Ruprecht Stempell)

„Augenscheinlich bin ich Autorin“

teleschau: Mit „Kurt“ haben Sie schon den vierten Roman veröffentlicht. Gehen Sie inzwischen reifer, entspannter und selbstbewusster an die Autoren-Arbeit?

Mit ihrer kauzigen Talk-Sendung "Kuttner plus Zwei" fühlte sich Sarah Kuttner bis 2016 bei ZDFneo pudelwohl. (ZDF / Marcus Höhn)

Kuttner: Am Anfang fragte mich der Verlag: Mensch, Frau Kuttner, Sie können doch Kolumnen schreiben - schreiben Sie doch mal einen Roman. Und ich zweifelte dahingehend an mir. Inzwischen ist es aber immer noch so: Zwar wage ich mich eher an ein Thema - aber bis heute lasse ich das niemanden vorher lesen. Erst, wenn ich selbst glaube, dass ich das Buch fertigkriege und es rund und gut ist. Alles andere würde mich unter Druck setzen.

teleschau: Sehen Sie sich inzwischen selbst hauptberuflich als Autorin?

In "Kuttners Kleinanzeigen" besuchte Sarah Kuttner 2008 Menschen, die besonders skurrile Zeitungsinserate aufgegeben haben. (SWR / SKM)

Kuttner: Nein. Ich würde wie aus der Pistole geschossen „Moderatorin“ antworten, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt. Was ein wenig schade ist, weil ich damit mein eigenes Licht unter den Scheffel stelle. Aber es kommt mir jedes Mal so absurd vor, wenn ein Buch fertig ist. Dann denke ich: „Das hab ich geschrieben? Geil!“. Oft kann ich das dann gar nicht glauben, und steh wie mein eigener Fan in der Wohnung herum, halte mein Buch hoch und sage: „Oh, nicht schlecht Frau Kuttner, gefällt mir gut!“ (lacht)

teleschau: Die Selbstzweifel sind also noch da?

Mit "Kurt" veröffentlicht Sarah Kuttner ihren vierten Roman. (S. Fischer Verlag / Katharina Hintze)

Kuttner: Ich kriege das noch immer nicht zusammen, dass ich Bücher schreiben und die sich sogar verkaufen - augenscheinlich bin ich Autorin. Da muss ich wohl noch an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Inzwischen denke ich schon wieder: Ein Glück, dass ich das alles in „Kurt“ aufgeschrieben habe! Das würde mir ja nie wieder so einfallen, dieser Satz! Da spalte ich mich schon von mir ab und sage mir: „Fein gemacht, hätte ich gar nicht gedacht von dir!“ Auch ein bisschen traurig.

teleschau: Oder bescheiden ...

Kuttner: Naja, es wirkt eher so ein wenig kokett. Aber eigentlich könnte ich doch jetzt nach vier Büchern auch mal sagen, dass ich das draufhabe! Meine Therapeutin würde mich vermutlich schütteln dafür. Aber mein Fell wird auch nicht dicker. Bei jedem neuen Buch oder jeder neuen Sendung denke ich: Das ist doch so gut, das müssen doch alle gut finden! Wie ein kleines dummes Kind. Dann gehe ich ins Internet und google mich und finde eine schlechte Sache, die hängen bleibt.

teleschau: Wie sehr nagt das an Ihnen?

Kuttner: Nun es bricht mir nicht das Genick, aber natürlich verunsichert es mich und macht mir schlechte Laune. Ich bin da gar nicht böse, sondern denke: Was, wenn die Recht haben? Dabei habe ich es zu dem Zeitpunkt so gemacht, wie ich es schön und richtig finde. Ich möchte nicht unsicher sein, ich möchte mögen, was ich mache. Aber wer findet sich schon uneingeschränkt super?

teleschau: Haben Sie beim Schreiben eigentlich eine besondere Herangehens- und Arbeitsweise?

Kuttner: Fürs Schreiben schaufelte ich mir schon Monate frei, in denen ich nicht so viel zu tun hatte. Aber ich stehe jetzt auch nicht jeden Tag vor einer Fernsehkamera. Es ist nicht so, dass ich keine Zeit hätte, ein Buch zu schreiben. Wenn eine Idee da ist, setz ich mich an meinen Tisch oder in die Küche, das ist ziemlich unaufregend. Allerdings bin ich kein guter eigener Chef. Mal Facebook checken, eine Folge „Friends“, einen Kaffee machen, schau mal wie niedlich die Hunde sind - ich bin schnell abzulenken und muss deshalb manchmal in ein fremdes Büro gehen.

teleschau: Und wenn Sie einmal am Schreiben sind, fließt es dann?

Kuttner: Insgesamt brauche ich nie lang, nie länger als ein halbes Jahr für ein Buch, auch wenn ich tagelang nichts mache und lieber popel. Vielleicht glaube ich auch deshalb nicht, dass ich Autorin bin, weil mir das so leicht von der Hand geht. Dann denke ich, das kann ja nicht gut sein. Was auch wieder relativ armselig ist (lacht). Aber tatsächlich habe ich relativ selten Schreibblockaden und Ähnliches.

teleschau: Haben Sie dabei Autorenvorbilder im Blick?

Kuttner: Nein, null. Noch nie. Ich finde es wichtig, die Dinge so zu machen, wie man sie selbst für richtig, schön und gut hält. Natürlich gibt es Bücher, die ich gerne lese, Musiken, die ich gerne höre, und Moderatoren, die ich gerne sehe. Aber das ist komplett abgekapselt davon, wie ich Bücher oder Moderationen mache. Ich kann ja auch gar nicht wie jemand anderes sein, sondern nur das, was ich kann. Eine Kopie wäre auch schade, weil ich ja ein Grundtalent besitze - so viel begreif ich zumindest (lacht). Meine Grundausrüstung funktioniert seit Jahren gut.

„Ich hasse es, fotografiert zu werden“

teleschau: Bekommen Sie Ihren eigenen Stil inzwischen zu fassen?

Kuttner: Ich mag das Genre sehr realistischer, lebensnaher Konflikte - vielleicht wie in einem Indie-Film. Die gehen ja auch nie richtig gut aus, aber sind am Ende versöhnlich. Und beschreiben den Weg eines Konfliktes, der ja gar nicht mal so groß sein muss. Nicht immer muss jemand sterben oder explodieren. Mir macht es Spaß, einen Fokus auf die kleinen Dramen zu legen.

teleschau: Wie sehr haben Sie dabei im Hinterkopf, dass Ihnen die Beschreibung solcher Dramen immer autobiographisch ausgelegt wird?

Kuttner: Ich könnte auch über Pferdezucht schreiben, und es würde immer jemand kommen und fragen, wie ich denn Pferde so finde. Man darf aber nicht vergessen, dass in meinen Büchern sehr viel von mir drinsteckt. Aber immer nur da, wo es für die Medien nicht so spannend ist (lacht). Bei mir ist kein Kind gestorben, mein Freund hat kein Kind, es ist nicht meine Geschichte. Und dennoch ist das Buch voll mit mir: mit meiner Art, Eis zu essen, mit Dingen, die ich gerne backe und schaue, mit Weltanschauungen, mit meinen Kindheitserinnerungen an Brandenburg.

teleschau: Das Buch spielt in Brandenburg - hat sich Ihr Blick auf die Gegend nach „Kurt“ gewandelt?

Kuttner: Ich habe da seit Jahren ein Wochenendhäuschen mit Garten und allem Pipapo. Aber das ist vollkommen „Kurt“-unabhängig. Meine Brandenburg-Begeisterung ist als Füllstoff im Buch aber schon ziemlich autobiographisch. Als Kind war ich oft bei meiner Oma auf dem Grundstück, hab Pilze gesammelt und in Bäumen rumgehangen. Als Großstadtkind wurde ich schon sehr naturnah erzogen. Da gibt es schöne Erinnerungen, auch an diesen ostigen Teil von Brandenburg. Dieser Speckgürtel um Berlin - ich liebe das einfach. Was „Kurt“ angeht, fand ich es aber einfach schön, es drin zu haben und ein Buch zu schreiben, das außerhalb der Stadt spielt. Aber mein persönliches Verhältnis zu Brandenburg hat sich dadurch überhaupt nicht verändert.

teleschau: Manche Ihrer Kollegen ziehen sich auch nach Brandenburg vor der Öffentlichkeit zurück. Wie wichtig ist Ihnen das Berühmtsein?

Kuttner: Ruhm ist mir zwar nicht so wichtig, ich strebe gar nicht nach oben - aber es ist schon auch gut. Ich kann nicht so kokett sagen, dass mir das alles egal ist. Das ist schon toll, gesehen zu werden, für etwas, das man geleistet hat. Ich vergesse zum Beispiel manchmal, wie sehr ich offensichtlich früher junge Menschen inspiriert habe, mit Musik oder mit meiner Offenheit. Man hat schon viele Vorteile als Semi-Promi. Aber darum kämpfen würde ich nicht.

teleschau: Was meinen Sie in dem Zusammenhang mit „kämpfen“?

Kuttner: Ich würde keine wichtigen Dinge für den Ruhm verraten. Dafür habe ich viel zu oft auch Werbungen abgesagt. Viele Dinge, die mich ruhm- und geldmäßig enorm weitergebracht hätten, kann ich nicht machen, wenn ich nicht dahinterstehe. Nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil sich in mir rein körperlich alles dagegen sträubt. Wie oft ich schon mit meinem Manager diskutiert habe, weil ich an einem Angebot eine winzige Sache eklig oder falsch fand. Das reicht mir dann schon. Wahrscheinlich bin ich auch nicht die Richtige für das ganze Ruhm-Ding.

teleschau: Inwiefern?

Kuttner: Mir macht das mit dem Roten Teppich keinen Spaß, ich hasse es, fotografiert zu werden, ich bin auch nicht im klassischen Sinne schön oder modisch genug für eine Instagram-Karriere. Ich neige zur Muffeligkeit und bin oft ein bisschen bockig. Ich bin oft auch streng oder zu direkt, oft rutschen mir Dinge raus, die ich dann bereue. Es ist nicht so schlau, dass ich diesen Job habe (lacht).

teleschau: Vielleicht nicht schlau, aber es macht noch Freude?

Kuttner: Na klar. Ich habe ein wahnsinnig tolles Leben. Ich kann fast jeden Tag ausschlafen, meine Jobs machen mir Spaß und kosten nicht viel Arbeit oder Überwindung, man wird gut bezahlt. Das ist schon alles ganz schön super. Gleichzeitig dürfen Leute einen dann aber auf eine unfaire Art öffentlich hassen, oder glauben, sie hätten ein Recht auf einen und dürften Fotos mit mir machen.

teleschau: Stresst das?

Kuttner: Das ist der anstrengende Teil. Aber ich bin jetzt auch nicht Madonna. Wenn ich vor die Tür gehe, wartet nicht ein Pulk Menschen, die ein Foto mit mir wollen.

teleschau: Haben Sie auf die ganz große Karriere im Fernsehgeschäft eigentlich bewusst verzichtet?

Kuttner: Naja, das sind verschiedene Faktoren. Ich bin vielleicht zu nischig, zu speziell. Vielleicht kann man mit mir aufgrund meiner Direktheit auch nicht so gut arbeiten. Mit einem Fernsehsender habe ich es mir auch verscherzt, als ich zu denen mal ehrlich war und sagte, dass ich ihre Art mit Menschen umzugehen nicht gut fand - seitdem finde ich da nicht mehr statt. Ich verstehe aber schon, dass ich nicht auf jedem Sender fünf Sendungen hab. Man muss erstmal gucken, ob man so eine Kuttner eigentlich will (lacht).