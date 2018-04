Isabella Vértes-Schütter hegt eine große Begeisterung für Hamburg (dpa)

Der Tag hat 24 Stunden. Wie schaffen Sie es, so viele Energien zu bündeln und allen Rollen Ihres Lebens immer gerecht zu werden?

Isabella Vértes-Schütter: Ich glaube, dass es in allen Bereichen, in denen ich beruflich oder auch ehrenamtlich unterwegs bin, um die Dinge geht, die mich wirklich bewegen im Leben. Ich spiele leidenschaftlich gern Theater, das ist meine Heimat. Meine Mutter Helga Pilarczyk war Opernsängerin, ich bin in der Hamburger Staatsoper quasi aufgewachsen. Am Theater geht es immer um das Engagement für den Menschen. Ich trete gern für meine Mitmenschen ein, das ist mein Motor. So bin ich zur Medizin gekommen, so ist es zu meinem Engagement im Kinderhospiz Sternenbrücke gekommen, und so bin ich auch in der Politik unterwegs. Also so getrennt sind diese Welten gar nicht.

Seit dem Tod Ihres Mannes Friedrich Schütter 1995 sind Sie Intendantin beim größten privat geführten Theater Deutschlands. Für seine ungewöhnlichen Aktionen hat es zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Über welchen Preis haben Sie sich ganz besonders gefreut?

Vielleicht habe ich mich am allermeisten über Preise gefreut, die wir für unsere Jugendsparte bekommen haben. Wir sind in Hamburg mit dem Kinder- und Jugendkultur-Preis ausgezeichnet worden, aber auch bundesweit mit dem Nationalen Förderpreis „Theater bewegt“. Die Jugendsparte, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert, ist für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Wir haben aber auch einen Preis bekommen als Wegbereiter der Inklusion, weil wir Vorstellungen von Gebärdensprachdolmetschern anbieten.

Sie selber wurden mit dem Patriziatspreis der Hamburger Oberalten, als „Hamburgerin des Jahres 2001“ geehrt und sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Für welchen Verdienst erhielten Sie die hohe Auszeichnung?

Gemeinsam mit Irmgard Schleier habe ich in den 90ern die „Hammoniale -Festival der Frauen“ geleitet. Wir wurden ausgezeichnet für die Arbeit, die wir zum Thema Gleichstellung geleistet haben. Wir haben damit Zeichen gesetzt, in einer Zeit, als dieses Thema nicht so präsent war wie heute.

Seit 1995 sind Sie Intendantin am Ernst-Deutsch-Theater. Sehen Sie Ihre künstlerische Aufgabe inzwischen mit anderen Augen, hat sich die Herangehensweise an die komplexe Aufgabe im Laufe der Jahre verändert?

Bestimmt. Es war natürlich eine besondere Situation, hier noch relativ jung die Intendanz zu übernehmen. Ich war damals sehr davon getrieben, das Versprechen, das ich meinem Mann gegeben habe, dass es hier am Ernst-Deutsch-Theater in seinem Sinne weitergeht, zu erfüllen. Natürlich musste ich ganz viel lernen in den unterschiedlichsten Feldern. Aber ich bin immer eine Teamplayerin gewesen. Ich habe versucht, von den vielen Menschen, die hier arbeiten, alles aufzunehmen und mit Wertschätzung für sie zu schauen, wie wir gemeinsam in die Zukunft gehen können. Ich habe am Anfang entschieden, dass ich mich ganz auf die Intendanz konzentriere und erstmal selber nicht mehr auf der Bühne stehe. Es hätte mich damals überfordert, ein Haus zu leiten und mich selber in einen Probenprozess zu begeben. Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte mir das Spielen wieder zurückerobern. Denn das Spielerische ist mein Zugang zum Theater. Inzwischen ist es für mich kein Problem, Intendanz und Schauspielerei miteinander zu verbinden und den Menschen, die hier mit mir arbeiten, auch als Ensemblemitglied zu begegnen. Einmal in der Spielzeit stehe ich jetzt selber auf der Bühne oder gehe auf Tournee.

Auf dem Abendspielplan 2018 stehen sieben Premieren. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Stücke aus?

Ich versuche, einen Spielplan zu realisieren, der alle Schauspielgenres umfasst. Das heißt, es gibt immer wieder klassische Stoffe wie Maria Stuart aber auch Unterhaltungstheater mit Gesellschaftskomödien. Wichtig sind mir gesellschaftlich relevante Themen, wie vor kurzem „1984“, „Die Welle“ oder „Sippschaft“, ein Stück, mit dem wir viele Menschen auf das Thema Gehörlosigkeit aufmerksam gemacht haben. Wir bringen auch Tabuthemen auf die Bühne, wie in „Gift“, wo es um ein Ehepaar geht, das sein Kind verloren hat. Oder „Heute bin ich blond“, das von einer Frau handelt, die an Krebs erkrankt ist.

Woher resultiert Ihr starkes Engagement für „plattform – die Jugendsparte des Ernst-Deutsch-Theaters“?

Es ist für ein Privattheater eher ungewöhnlich, eine Jugendsparte zu haben. Inzwischen gibt es bei uns acht Jugendclubs, die kontinuierlich am Haus arbeiten. Jedes Jahr im Februar organisieren wir das plattform-Festival, wo auch ein Großprojekt mit 100 Jugendlichen auf der Bühne zur Aufführung kommt. Insgesamt sind 200 mitwirkende Jugendliche von 12 bis 20 Jahren in unserer Jugendsparte unterwegs. Bei dem Großprojekt sprechen wir auch Schulen aus Stadtteilen an, wo es noch nicht so viele kulturelle Angebote gibt. Das Theater zu nutzen als Ort, der jungen Menschen ganz viel geben kann, finde ich sehr wichtig. Weil die jungen Menschen von der Chance profitieren, sich mit den Mitteln des Theaters auszuprobieren, das stärkt ihr Selbstbewusstsein.

Wie erklären Sie sich den Erfolg des der Bewegung Poetry Slam? Sie haben ja immer volles Haus.

Das ist ein Weg, wo sich viele kreative junge Menschen mit ihren Texten darstellen − ein sehr spannendes Format. Jeder bringt seine eigenen Texte mit, jeder performt sie selber, es gibt auch tolle Song-Writer. Es ist ein interaktives Format, bei dem sich die Generationen begegnen..

Sie haben Ihren Mann Friedrich Schütter beim Vorsprechen kennengelernt und ihn später vorübergehend wieder aus den Augen verloren. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?

Ich habe vorgesprochen für die Produktion „Der leere Stuhl“ von Peter Ustinov. Friedrich Schütter hat inszeniert. Beim Vorsprechen hat er sicherlich auch im Zuschauerraum gesessen und mich dann engagiert. Aber es war jetzt nicht so, dass beim Vorsprechen gleich die Funken stoben. Als ich schwanger wurde, war Friedrich Schütter in Sorge, was das für mein Leben bedeutet. Der Altersunterschied von 42 Jahren und ein Kind! Dann war ich auch verunsichert, wie ernst er es mit mir meint und habe mich erstmal zurückgezogen. Nach der Geburt unseres Sohnes Daniel, der gerade selber Vater geworden ist, sind wir uns wieder begegnet und haben bestätigt gefunden, dass wir trotz des großen Altersunterschieds einfach zusammen gehören. 1990 haben wir dann auch ziemlich schnell geheiratet. Leider hatten wir nur sechs gemeinsame Jahre. Friedrich war meine große Liebe und ist es auch geblieben.

Als Medizinerin haben Sie 2003 das Kinderhospiz Sternenbrücke auf den Weg gebracht. Wie stark engagieren Sie sich dafür noch heute?

Ich war zunächst Schirmherrin des Projekts, gemeinsam mit der damaligen Landespastorin Annegrethe Stoltenberg. Erstmal ging es darum durchzusetzen, dass so ein Projekt hier realisiert werden kann. Jetzt bin ich Vorstandsvorsitzende der Stiftung, die das Kinderhospiz trägt und im ständigen Austausch mit der Hospizleiterin und dem kaufmännischen Geschäftsführer. Alle zehn Tage, zwei Wochen bin ich auf jeden Fall auch einen Tag vor Ort.

Wie viel Zeit widmen Sie der Politik im Verhältnis zur Kunst, Kultur und sozialem Engagement?

Allein durch die Sitzungen und die Vorbereitungen sind es bestimmt 20 Stunden pro Woche. Die Politik ist ja dazu gekommen. Ich konnte meine Arbeit am Theater nicht reduzieren für die Politik.

Wie beurteilen Sie Hamburgs Entwicklung insgesamt?

Ich finde, Hamburg nimmt jetzt eine großartige Entwicklung, nicht zuletzt durch die Elbphilharmonie, ich finde es ganz wunderbar, dass gerade die Kultur Hamburg so auf die internationale Landkarte setzt. Man spürt jetzt schon, wie die Musikstadt Hamburg insgesamt sich entwickelt hat und dass Kultur als das Verbindende zwischen den Menschen einen ganz anderen Stellenwert in unserer Stadt bekommt.

Vita:

Isabella Vértes-Schütter wurde 1962 in Hamburg geboren. Zunächst wollte sie Ärztin werden und absolvierte das Medizinstudium 1987 mit Approbation und Promotion. Anschließend machte sie eine Schauspielausbildung und spielte an diversen Hamburger Theatern. 1994 übernahm sie die Leitung der „Hammoniale – Festival der Frauen“.

Seit dem Tod ihres Mannes Friedrich Schütter 1995 ist sie Intendantin des Ernst Deutsch Theaters. Sie wirkt in verschiedenen Produktionen mit, u.a. „Scherben“, „Anna“, „Das Tagebuch der Anne Frank“ und „Foto 51“.

Darüber hinaus nimmt sie diverse ehrenamtliche Aufgaben wahr, u.a. im Kulturforum Hamburg, im Vorstand des Bertini-Preis e.V. und als Vorsitzende der Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke.

Seit 2011 ist sie Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und seit 2013 kulturpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion.