In der Starz-Serie "Sweetbitter" hat sich Tess (Ella Purnell, zweite von rechts) inzwischen an ihre Kollegen (von links) Jake (Tom Sturridge), Ariel (Eden Epstein), Sasha (Daniyar Aynitdinov) und Heather (Jasmine Mathews) gewöhnt. Am 14. Juli erscheint auf dem Amazon-Channel StarzPlay die zweite Staffel. (2018 Starz Entertainment, LLC)

Was will das Leben eigentlich von mir? Nicht selten stellen sich Jugendliche diese existenzielle Frage nach dem Sinn ihres Lebens. So auch Tess (Ella Purnell), die sich bei ihrer Suche nach einem neuen Leben kurzerhand auf den Weg nach New York machte. Sie hatte das Gefühl, nicht mehr in ihr altes Zuhause zu passen. Fast nach dem Motto „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ ergatterte die planlose 22-Jährige - ohne Gastronomie-Erfahrungen - einen Job in einem schicken Restaurant. Ob sie da allerdings das Leben findet, das sie sich wünscht, zeigt die eigenproduzierte Starz-Serie „Sweetbitter“. Am 14. Juli startet die Geschichte, die auf dem gleichnamigen Buchbestseller von Stephanie Danler basiert, in die zweite Runde.

In den USA war das Buch ein voller Erfolg und wurde sogar von Schauspielerinnen wie Emma Roberts oder Eva Longoria wärmstens empfohlen. Der Weg zum Erwachsenwerden, der Tess nicht nur durch kulinarische Genüsse führt, sondern auch durch neue Drogen-, Alkohol- und Sexerfahrungen, begeisterte viele. Um die Serie entstand schnell ein regelrechter Kult. Doch die Kritiken fielen eher gemischt aus, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Viele kritisieren die Unglaubwürdigkeit mancher Handlungssequenzen, die flachen Charaktere oder den fehlenden Tiefgang. Die Fans dagegen feiern, wie detailliert, knallhart und realistisch das System in der Gastronomie dargestellt wird.

Die Stimmung zwischen Tess (Ella Purnell) und Jake (Tom Sturridge) ist angespannt. (2018 Starz Entertainment, LLC)

Für die zweite Staffel dieser Coming-of-Age-Geschichte haben die Autoren (unter anderen auch Stephanie Danler) und die Produzenten (unter anderen Stuart Zicherman, Stephanie Danler, Brad Pitt und Donna E. Bloom) weitere interessante Geschichten rund um die Restaurantmitarbeiter gesponnen. Tess hat sich nach dem Sprung ins kalte Wasser an den rauen Umgangston im Restaurant und das aufregende Leben in New Yorks Straßen gewöhnt. Doch sie ist sich immer noch nicht ganz sicher, wem sie wirklich vertrauen kann. Die Beziehungen zu ihren Kollegen sind teilweise angespannt, und auch eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit wühlt sie auf.

Der Weg ins neue Leben

Küchenchef Howard will seinen Mitarbeitern eine ganz besondere Vorstellung bieten und fährt mit ihnen auf einen Hof. (2018 Starz Entertainment, LLC)

Ella Purnell, manchen bekannt aus „Die Insel der besonderen Kinder“ (2016), tritt hier als selbstbewusste junge Frau auf, die nach ihrer Eingewöhnungsphase im Restaurant schnell merkt, was noch wichtig ist, um langfristig in der Branche - und in New York - durchzuhalten. Und vor allem hat sie ein Ziel: „Ich will alles ausprobieren.“ Ob sie es schafft, sich weiterhin neben ihren Kollegen Simone (Caitlin FitzGerald), Jake (Tom Sturridge), Will (Evan Jonigkeit), Ari (Eden Epstein), Heather (Jasmine Mathews) und Sasha (Daniyar Aynitdinov) zu behaupten? Kann sie ihren Restaurantmanager Howard (Paul Sparks), der weiterhin fest an sie glaubt, überzeugen? Und wird sie am Ende auf ihrer Suche nach dem neuen Leben zwischen Wein, Austern, Drogen und Sex den richtigen Weg einschlagen?

Die zweite Staffel umfasst zehn halbstündige Folgen und damit vier mehr als die erste Staffel. In den USA wird die Serie beim PayTV-Anbieter Starz zu sehen sein, in Deutschland beim Amazon-Channel StarzPlay.