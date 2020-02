Der erste deutsche Netflixfilm "Isi & Ossi" startet am 14. Februar. (Netflix)

Frau Vicari, für Sie läuft es gerade gut. Mit Martha Nielsen spielen Sie nicht nur eine tragende Rolle in der Erfolgsserie „Dark“, nun übernehmen Sie auch noch eine Hauptrolle in „Isi & Ossi“, dem ersten in Deutschland produzierten Netflix-Film. Wie kam es dazu?

Lisa Vicari: Das war ganz klassisch: Ich habe das Drehbuch gelesen und mich in die Rolle verliebt. Ich habe den Regisseur kennengelernt, ein Casting gemacht, und es hat geklappt.

Sie spielen Isi, eine Milliardärstochter, die zum Ärger ihrer Eltern nicht studieren, sondern Köchin werden will. Sie versucht alles, um ihren Willen durchzusetzen. Inwiefern erkennen Sie sich in Isi wieder?

Sie weiß genau, was sie will, und setzt sich dafür auch ein. Ich hab auch früh gewusst, dass ich Schauspielerin werden will, hatte aber zum Glück nicht diesen Clash mit meinen Eltern. Die haben mich, Gott sei Dank, unterstützt und machen lassen. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, Eltern zu haben, die wie Isis Eltern sagen: Nee, du wirst jetzt was ganz anderes, und du darfst das nicht machen. Das ist ein extremer Konflikt und es ist hart, sich gegen seine Eltern zu stellen.

Erinnern Sie sich noch an die Situation, als Sie Ihren Eltern zum ersten Mal gesagt haben, dass Sie Schauspielerin werden wollen?

Ich glaube, ich war zehn oder so. Also noch ziemlich jung. Davor habe ich viel geturnt und wollte zum Zirkus. Die Tendenz zum Darstellen war also schon immer da. Anfangs haben sie das mit der Schaupielerei nicht ganz so ernst genommen und sich gedacht, dass ich in 'nem Jahr bestimmt schon wieder was anderes werden will. Jedes Kind will schließlich irgendwann mal Schauspieler werden. Aber ich hab dann lange genervt, und irgendwann haben sie mir dann erlaubt, auf eine Kinder-Schauspielschule zu gehen, in der ich mich einmal wöchentlich ausprobieren konnte. Als sie dann gemerkt haben, dass mir das wirklich was bedeutet, haben sie mich sehr unterstützt.

Gab es damals Vorbilder?

Mit zehn fand ich Emma Watson in „Harry Potter“ ziemlich cool, ich wollte immer wie Hermine sein. Und ich war extremer „Wilde Hühner“-Fan, habe alle Teile gelesen und auch meine eigene Bande gegründet.

Und gibt es mittlerweile neue Vorbilder?

Ich finde Vorbilder schwierig. Ich gucke mich viel um, schaue mir Filme an und finde ganz viele Schauspieler wirklich toll. Aber ich will mir keine Vorbilder nehmen. Ich versuche, mir bei verschiedenen Leuten etwas rauszuziehen, was ich gut finde. Ich gucke mir viele Interviews an, gucke, wie andere Schauspieler das so angehen, und versuche mich so weiterzubilden. Ich will aber niemandem hinterherlaufen und nachmachen, was schon eine andere Person macht.

Kommen wir noch einmal zurück zu Ihrer neuen Rolle. Anfangs hat Isi ziemliche Vorurteile gegenüber Ossi und seiner Lebenswelt. Gab es auch Charakterzüge Ihrer Figur, die Ihnen Probleme bereitet haben?

Sie kommt ja schon aus einer ganz anderen Welt als ich. Es ist extrem, wie isoliert sie auch aufgewachsen ist in dieser elitären Welt. Es gibt dort ganz andere Werte, darum habe ich schon verstanden, woher ihre Vorurteile kommen. Sie ist nie mit Menschen in Kontakt gekommen, die weniger als ein paar Millionen auf dem Konto hatten – es sei denn, es waren Bedienstete. Ich habe versucht, das nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen. Und immerhin hat sie ja auch keine Angst vor der Konfrontation. Davor, in die Welt zu gehen und die Leute kennenzulernen.

Mittlerweile haben Sie genügend Erfahrung für einen Vergleich: Was macht Ihnen mehr Spaß: Serien oder Filme?

Da kann ich mich nicht entscheiden! Ich liebe Serien. Gerade „Dark“ war eine wundervolle Erfahrung: Über mehrere Jahre ein Team zu haben und eine Rolle, die man lange entwickeln und kennenlernen kann, ist total schön. Aber Filme sind auch toll, weil du eine kürzere Begegnung hast, eine Rolle anders kennenlernst und schneller abschließen kannst. Film bietet ganz andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Ich will beides nicht missen.

Die Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel von "Dark" sind bereits abgeschlossen. Sind Sie traurig, dass diese Zeit nun vorbei ist, oder froh, sich neuen Aufgaben widmen zu können?

Wir waren alle sehr traurig. Das Team ist einfach wie eine zweite Familie geworden. Wir haben uns sehr ins Herz geschlossen. Aber es ist gut für die Geschichte. Man sollte gute Geschichten nicht ewig weitererzählen, bis sie im Sand verlaufen.

Neben Ihrer Arbeit als Schauspielerin studieren Sie Medienwissenschaften. Bleibt dafür überhaupt Zeit?

Letztes Jahr war das ein bisschen eng. Da konnte ich nicht so viel in der Uni sein. Aber ich habe vor, jetzt wieder mehr hinzugehen. Der Plan ist, meinen Bachelor zu machen.

Aber Plan A ist schon das Schauspiel, oder?

Ja. Ich nehme das Studium trotzdem ernst, aber mein Herz schlägt fürs Drehen. Es ist aber schön, einen Ausgleich zu haben. Einen Alltag für die Zeit, in der ich nicht drehe. Mir ist es wichtig, mich zu bilden und etwas für den Kopf zu machen.

Gibt es schon Pläne für weitere Projekte?

In diesem Jahr kommt mit „Dark“ und „Isi & Ossi“ erst einmal einiges raus, in dem ich mitgespielt habe. Über alles, was danach kommt, kann ich jetzt leider noch nichts sagen.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Lisa Vicari (22) wurde 2010 durch eine Rolle in der Kinderbuchverfilmung von Enid Blytons "Hanni & Nanni" bekannt. Es folgten weitere Film- und Fernsehrollen. Heute kennen viele sie aus der Netflix-Serie "Dark". Nun übernimmt sie die Hauptrolle im ersten in Deutschland produzierten Film des Screaminganbieters.

Zur Sache

Neu im Stream: Tausche Villa gegen Ghetto

Auf dem Konto von Isis Eltern befinden sich mehr als zwei Milliarden Euro. Plus/minus ein paar Millionen, wer weiß das schon so genau. Auf dem Konto von Ossis Mutter befinden sich 27 Euro und 63 Cent. Nicht mehr und nicht weniger. Hinzu kommen die 14 000 Euro Schulden, die sie noch beim Finanzamt hat. Isi wohnt in einer riesigen Villa in Heidelberg, Ossi in einer winzigen Mannheimer Plattenbauwohnung, in der die Türen mit Graffiti besprüht sind und die Wände schimmeln. Wenn sich Isis Eltern streiten, sagt ihre Mutter zu ihrem Vater „du schläfst heute im grünen Salon“. Wenn Ossis Mutter wütend ist, klingt das ein wenig anders. Kurzum: Isi (Lisa Vicari), die eigentlich Isabel heißt und Ossi (Dennis Mojen), der eigentlich Oscar heißt, leben zwar nicht weit voneinander entfernt, aber in Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Ihre ganz persönlichen Sorgen haben sie allerdings beide: Isis Eltern wollen, dass sie studiert, haben sogar hinter ihrem Rücken ein bisschen dabei nachgeholfen, dass sie überhaupt ihr Abi besteht. Sie selbst will aber Köchin werden und eine renommierte Kochschule in New York besuchen. Ossi sieht seinen einzigen Ausweg aus dem Mannheimer Plattenbau in einer professionellen Boxkarriere. Er trainiert fleißig und ist auf einem guten Weg, doch es fehlt ein Sponsor für einen wichtigen Kampf, der Ossi einen Schritt näher in Richtung Sportlerkarriere bringen könnte. Zusätzlich macht ihm noch sein Opa Ärger (witzig: Ernst Stötzner), der gerade nach 14 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde und keine Gelegenheit auslässt, erneut mit dem Gesetz aneinanderzugeraten.

Damit ihre Eltern ihr das Geld für die Kochschule geben, versucht Isi es mit Erpressung. Sie führt ihnen vor Augen, was sonst noch alles aus ihr werden könnte: Sie nimmt einen Job in einer verranzten Burger-Bude an, in der sie auch Ossi trifft – das genaue Gegenteil von dem, was ihre Eltern sich als Schwiegersohn vorstellen. Also machen die zwei einen Deal: Ossi spielt Isis Freund und benimmt sich dabei so richtig daneben. Als Gegenleistung will Isi seinen Boxkampf finanzieren.

"Isi & Ossi" ist eine moderne Coming-of-Age-Geschichte, in der zwei völlig konträre Welten und Charaktere aufeinandertreffen. Und in der eine Beziehung erfunden wird, um daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen. Autor und Regisseur Oliver Kienle hat mit seinem Plot nicht das Rad neu erfunden. Dennoch ist der erste Netflix-Film made in Germany ein solides Debüt gerade für jüngere Zuschauer. Kienle spielt geschickt mit gängigen Klischees, ist dabei nicht immer politisch korrekt, bleibt aber immer oberhalb der Gürtellinie. Eine nette Unterhaltung für zwischendurch.

Coming-of-Age trifft Culture-Clash: Mit „Isi & Ossi“ startet am 14. Februar das erste Netflix-Original aus Deutschland.