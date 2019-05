Helen Woigk spielte schon neben Schauspielgrößen wie Wotan Wilke Möhring, Katja Riemann und Simone Thomalla. Sie hat aber auch eigene Pläne. "Ich habe viel Fantasie und schon ein paar schöne Drehbuchideen für einen Kurzfilm", erzählt sie. "Historische Stoffe sind auf jeden Fall sehr spannend." (ZDF / Ivan Maly)

Max (Felix Knopp) rutscht in die Krise. Der Journalist, der es sich in seinem Alltag als Familienvater und Autor bei einem drittklassigen Blatt gemütlich gemacht hat, wird an seinem 45. Geburtstag gekündigt. Was tun? Dem Schicksal folgen! Das begegnet ihm in Person der superhübschen, supersportlichen Nancy (Helen Woigk), der er in einen Bodybuilding-Club folgt und sich von ihr fortan coachen lässt. Max krempelt sein Leben um - aber löst das auch seine Probleme? Das zeigt die ZDF-Komödie „Hüftkreisen mit Nancy“ (23. Mai, 20.15 Uhr), verfilmt nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Schwarz. Ein Gespräch mit der 27-jährigen Hauptdarstellerin Helen Woigk über Selbstzweifel, Mut, Mentoren und eine Vorliebe für Mittelaltershows.

teleschau: Helen Woigk, in „Hüftkreisen mit Nancy“ geht es um das Bewältigen des nicht immer einfachen Alltags. Haben Sie so etwas eigentlich als Schauspielerin: einen Alltag?

Helen Woigk: Es ist schön, dass ich mir meine Zeit oft frei einteilen kann, aber es ist auch wichtig für mich, eine alltägliche Struktur reinzubringen. Regelmäßige Aufgaben, Termine und Rituale, also eine gewisse Routine machen ein manchmal doch recht chaotisches Leben auf jeden Fall leichter!

teleschau: Was für Routinen sind das bei Ihnen?

Woigk: Zum Beispiel regelmäßig zum Sport zu gehen. Sport ist gut für den Körper, für den Geist, eigentlich für alles.

teleschau: Haben Sie einen Lieblingssport?

Woigk: Ich mag Reiten und Schwimmen, kann mich aber auch mit Krafttraining ganz gut anfreunden. Für „Hüftkreisen mit Nancy“ hatte ich im Vorfeld auch einen Fitnesstrainer, der mich auf die Filmarbeit vorbereitet hat.

teleschau: Wie lange trainierten?

Woigk: Wir fingen zwei Monate vor den Dreharbeiten an. Neben dem Krafttraining gab es intensives Tanztraining mit einer Profitänzerin (Anne Retzlaff; Anm. d. Red.), was mir auch privat viel Spaß macht. Neben Modern Dance mache ich manchmal bei sogenannten Tanz- und Feuershows der Mittelalterband Cultus Ferox mit.

teleschau: Wie muss man sich das vorstellen?

Woigk: Das ist dann Bauchtanz mit Tüchern und Feuerfächern. Ich mag das sehr, einerseits die Musik, aber auch die allgemeine Atmosphäre bei den Shows. Ich kann dabei komplett loslassen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Es ist, wie in eine Rolle zu schlüpfen, was ich ja auch aus meinem Beruf kenne.

teleschau: Sind Sie mit den Bands auch unterwegs, etwa auf Festivals?

Woigk: Genau, auf Mittelalterfestivals. Ich bin mit dieser Kultur aufgewachsen. Schon mein Vater hat viel auf Mittelaltermärkten gearbeitet.

teleschau: Noch mal zum Thema Alltag. In „Hüftkreisen mit Nancy“ hat es sich Max in seinem Alltag ziemlich gemütlich gemacht, wirkt wenig strebsam und ambitioniert. Kennen Sie so etwas? Oder denken Sie eher immer höher, schneller und weiter?

2017 spielte Helen Woigk in dem Event-Zweiteiler "Der Puppenspieler" nach dem Bestsellerroman von Tanja Kinkel die Rolle der fiktiven Figur Saviya. Der Historienfilm begibt sich auf die Spuren des Jakob Fugger (gespielt von Herbert Knaup, rechts) Ende des 15. Jahrhunderts. (ARD Degeto / Raphael Wüstner,)

Woigk: Was die Arbeit angeht, wünsche ich mir manchmal, mich mehr zu trauen, mehr neue Sachen zu wagen. Was das angeht, kann ich mir einiges von Max abgucken. Er taucht in eine andere Welt ein, diese Tanzwelt, obwohl er genau weiß, dass man sich da vielleicht über ihn lustig macht.

teleschau: Was möchten Sie sich denn gerne trauen? Was wären mögliche Mutproben?

In "Besser spät als nie" (2015) spielte Helen Woigk Annika (links), die Tochter von Catrin (Nele Mueller-Stöfen), die mit 40 Jahren wieder an die Uni und ihr Medizinstudium zu Ende bringen will. (ARD Degeto / Volker Roloff)

Woigk: Da gibt es viele Dinge! Ich habe viel Fantasie und schon ein paar schöne Drehbuchideen für einen Kurzfilm. Gerade denke ich mir: „Schreib sie doch einfach mal auf, vielleicht ist das was für dich, das Drehbuchschreiben! Vielleicht ist das ein zweiter Karriereweg neben der Zeit vor der Kamera!“ So kann ich herausfinden, ob es zu mir passt.

teleschau: Was für eine Art von Film schwebt Ihnen vor? Ein Mittelalter-Film?

Schon 2013 übernahm Helen Woigk als Filmtochter von Wotan Wilke Möhring in der Tragikomödie "Das Leben ist nichts für Feiglinge" eine Hauptrolle. (WDR / NFP / Georges Pauly)

Woigk: (lacht) Historische Stoffe sind auf jeden Fall sehr spannend. Aber dafür müsste ich mir noch mehr geschichtliches Wissen aneignen. Das wäre bestimmt ein ziemlich aufwendiges Projekt, aber da Mittelalterfilme in Deutschland noch nicht wirklich stark verbreitet sind - warum nicht!

teleschau: Und wenn Sie sich beim Schreiben eines Drehbuchs zwischen ernst und lustig entscheiden müsstest, was wäre Ihre Wahl?

In dem Melodram "Ohne Dich" (2013) verkörperte Helen Woigk die junge Frau Motte, die ungewollt schwanger wurde. Als Hebamme Rosa glänzte Katja Riemann. (HR / HR / SWR / ophir film / V. Roloff)

Woigk: Wahrscheinlich erst einmal ernst. Comedy ist eine Königsklasse im Filmgeschäft. Es kommt sehr darauf an, wie die Witze geschrieben sind, wie die Pointen gesetzt sind, wie das Timing ist. Als Schauspielerin macht es zwar sicher Spaß, Comedy-Bücher umzusetzen, es ist aber auch sehr herausfordernd.

teleschau: Welche Herausforderung ist dabei die größte?

Woigk: Es geht ja um Authentizität und darum, die Figur, die man spielt, auch für voll zu nehmen und sich beim Spielen nicht über sie lustig zu machen. Die Figur erlebt etwas, das kann man lustig rüberbringen, aber es geht eben auch um Glaubwürdigkeit.

teleschau: Bleiben wir mal bei Herausforderungen. Mit 27 sind Sie natürlich weit entfernt von einer Max-mäßigen Midlife Crisis. Trotzdem: Welche Hürden sind in Ihrem Leben aktuell besonders hoch?

Woigk: Ich glaube, den meisten Schauspielern, so wie eigentlich den meisten Menschen, gelingt es nicht in jeder Situation, immer an sich zu glauben und niemals aufzugeben. Daran arbeite ich sehr und merke immer wieder, wie sehr es sich lohnt!

teleschau: Haben Sie denn jemanden, der Ihnen wie ein Mentor in schwierigen Situationen zur Seite steht?

Woigk: Ich rede viel mit meiner Familie über Dinge, die mich beschäftigen. Auch mit Freunden, die vielleicht Ähnliches durchmachen oder schon durchgemacht habe. Und was das Schauspiel angeht, habe ich Schauspielcoaches, mit denen ich über die Arbeit sprechen kann. Das kann ich natürlich auch mit meinen beiden Agenten, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.