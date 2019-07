Es ist Zeit für neue Heldinnen: Endlich darf mit "Captain Marvel" eine Frau antreten, um die Menschheit zu retten. Obwohl die das in den vom Machismo geprägten 1990er-Jahren wahrscheinlich nicht einmal verdient hätte. (Disney)

Als mit „Avengers: Endgame“ dieses Jahr der insgesamt bereits 22. Film aus dem Marvel Cinematic Universe in den Kinos startete, kannte der Hype um das Superheldenfranchise keine Grenzen mehr. Immerhin war der Film als Wende- und gleichzeitig Höhepunkt aller bisherigen Abenteuer angekündigt worden. Bei den Fans fand der Film einen derart hohen Anklang, dass er schon bald „Avatar“ als erfolgreichsten Film aller Zeiten ablösen könnte. Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass dieses Jahr mit „Captain Marvel“ noch ein weiterer Marvel-Film in den Kinos lief. Nun erscheint er für die Heimkinosammlung, ebenso wie der beklemmende Thriller „Escape Room“ und das bewegende Drama „White Boy Rick“.

„Captain Marvel“ (VÖ: 18. Juli)

Nach einem Unfall entwickelt Carol Danvers Superkräfte und wird zu Captain Marvel (Brie Larson). (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Carol Danvers (Brie Larson) ist keine einfache Person. Sie leidet unter einer Form von Amnesie und ihre Vergangenheit besteht aus vielen Puzzleteilen. Dennoch ist ausgerechnet Carol die letzte Hoffnung von S.H.I.E.L.D.-Chef Nick Fury (Samuel L. Jackson). Zusammen mit der knallharten Kriegerin hofft er zu verhindern, dass die Erde zum Kollateralschaden im Krieg zweier hochgradig technologisierter Alienrassen wird. „Captain Marvel“ ist eine Mischung aus bittersüßem Buddy-Movie und wendungsreichem Agententhriller. Eingefasst ist der erste Marvel-Film mit einer weiblichen Heldin von Carols Identitätsfindung und Selbstbestimmung. Wie gewohnt erwartet die Zuschauer aber auch in diesem Fall ein actionreiches Spektakel.

Preis DVD: circa 14 Euro

In "Escape Room" wird für sechs Menschen aus einem Spiel tödlicher Ernst. (Sony)

Laufzeit: 119 Minuten

„Escape Room“ (VÖ: 11. Juli)

Amanda (Deborah Ann Woll), Zoey (Taylor Russell), Jason (Jay Ellis), Ben (Logan Miller) und Danny (Nick Dodani, von links) kämpfen um ihr Leben. Werden sie heil aus dem Raum entkommen? (Sony)

Nachdem sie eine geheimnisvolle Box mit der Einladung zu einem Spiel erhalten haben, treffen sechs Fremde in einem Wartezimmer aufeinander. Als einer von ihnen den Raum kurzzeitig verlassen will, hält er plötzlich den Türgriff in der Hand. Und den Anwesenden wird sofort klar, dass der Wettkampf um die Erfolgsprämie von 10.000 Dollar bereits begonnen hat. Nur wenig später wird es dann ernst: Der Escape Room entpuppt sich als mörderische Falle. Trotz holpriger Dramaturgie und stereotyper Figuren bietet „Escape Room“ solide Thrillerunterhaltung. Neben sporadischen Aggressionsausbrüchen und diversen körperlichen Herausforderungen gefällt vor allem das abwechslungsreiche Szenenbild.

Preis DVD: circa 14 Euro

"White Boy Rick" erzählt die wahre Geschichte eines jungen Mannes, der vom FBI angestiftet wird, mit Drogen zu dealen. (Sony)

Laufzeit: 96 Minuten

„White Boy Rick“ (VÖ: 11. Juli)

Richard Wershe Sr. (Matthew McConaughey, links) will seinem Sohn (Richie Merritt) ein besseres Leben ermöglichen. (Sony)

Seit drei Jahrzehnten sitzt Rick Wershe Junior in Haft - weil er als 17-Jähriger auf den Straßen von Detroit Drogen verkauft hat. Regisseur Yann Demange nahm die unglaubliche Geschichte zum Anlass für seinen Film „White Boy Rick“. Dieser erzählt vom Aufstieg Ricks (Richie Merritt) zum einflussreichen Drogendealer. Weil die FBI-Agentin Alex Snyder (Jennifer Jason Leigh) den krummen Geschäften von Ricks Vater (Matthew McConnaughey) auf die Schliche kommt, spannt sie den Jugendlichen als Informanten ein - ein gefährliches Spiel, wie sich schon bald zeigen wird. „White Boy Rick“ verbindet das ungeheuerliche Schicksal eines jungen Mannes mit einer knallharten Analyse der amerikanischen Gesellschaft,

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 107 Minuten