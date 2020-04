(© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Harry Bosch (Titus Welliver) mag Los Angeles - vor allem bei Nacht. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Stoisch macht „Bosch“ auch in der sechsten Staffel einen Schritt nach dem anderen. Wo andere Serien hyperventilieren, erst recht, wenn es um die Gefahr eines Terroranschlags geht, bleibt die Eigenproduktion von Amazon ganz entspannt. Sie kann sich auf sich selbst verlassen - und auf Hieronymus „Harry“ Bosch (Titus Welliver). Der melancholische Cop ermittelt ab 17. April in zehn Folgen gewohnt schweigsam, aber mit dem ihm eigenen Gespür für die richtigen Fragen zur richtigen Zeit.

Bei einer guten Serie geht es immer um Effizienz. Zierrat ist unnötig, Wenn man eine Geschichte geradlinig erzählt, wenn man Wert darauf legt, die Persönlichkeit eines (Anti-)Helden zu ergründen - so unergründbar sie im Fall des L.A.-Detectives Bosch, über den der Schriftsteller Michael Connelly mehr als 20 Romane geschrieben hat, auch ist. „Bosch“ hatte es fünf Staffeln lang gar nicht nötig, Informationen zurückzuhalten oder das Erzähltempo willkürlich zu variieren, um künstlich Spannung zu erzeugen. In der sechsten ist das nicht anders.

(© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten: Harry Bosch (Titus Welliver) sucht bei Amazon wieder finstere Typen. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Ein Cop, den es nicht geben kann

Dabei muss Bosch, nachdem er zuletzt knapp einen Undercover-Einsatz im Drogenmillieu überlebte, nicht nur in einem neuen komplexen Mordfall ermitteln, sondern hat auch das FBI am Hacken. Das Opfer hatte radioaktives Material gestohlen, um seine Frau aus der Gewalt von Gangstern zu befreien. Bei 32 vermissten Caesium-Kapseln werden auch die übergeordneten Behörden nervös - und sorgen für mehr Chaos, als dem mürrischen Titelhelden lieb ist.