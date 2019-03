Mit Songs wie "It's A Heartache" und "Total Eclipse Of The Heart" wurde die Waliserin Bonnie Tyler in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren zum Weltstar. (earMusic / Tina Korhonen)

Ihre Reibeisenstimme ist ihr Markenzeichen. Ihre Songs, insbesondere die Hits „It's A Heartache“ (1977) und „Total Eclipse Of The Heart“ (1983), sind bis heute weltweit bekannt, und gerade in Deutschland genießt sie nach wie vor ein hohes Ansehen. Bonnie Tyler ist seit 50 Jahren im Musikgeschäft und zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Das ist auch ihrem Langzeit-Ehemann Robert Sullivan zu verdanken, der sie auf allen Dienstreisen begleitet. Mit „Between The Earth And The Stars“ erscheint am 15. März das 17. Studioalbum von Bonnie Tyler. Ab Ende April stellt sie das Werk auf großer Deutschlandtour vor. Beim Gespräch in Hamburg gibt sich die 67-jährige Waliserin auskunftsfreudig und kann prima über sich selbst lachen, während sie von Botoxspritzen, Rod Stewart und einem großen Traum schwärmt.

Es gibt zwei Witzeleien, die bei Bonnie Tyler schnell in den Sinn kommen. Die erste ist ein Spruch, den TV-Moderator Peter Illmann einst in der 80er-Musik-Show „Formel Eins“ losließ: „Keine ist geiler als die Tyler!“ Das Wort „geil“ galt damals noch als anstößig - gesendet wurde es trotzdem. „Der Spruch verfolgt mich bis heute“, erklärt Bonnie Tyler beim Tee in einem Hamburger Luxus-Hotel. „Aber er ist ja irgendwie auch ein Kompliment.“ Herrlich tief klingt die Lache, mit der die Rockröhre ihre Aussage dekoriert.

"Ich liebe Rod, seine Stimme und seine Art, sich zu kleiden": Bonnie Tyler ist großer Fan von Rod Stewart und darf auf ihrem neuen Album auch einen Song mit ihm singen ("Battle Of The Sexes"). (earMusic / Tina Korhonen)

Mit der zweiten Sache kann die 1951 in Wales geborene Künstlerin indes nichts anfangen. Als sie 2013 für Großbritannien beim Eurovision Song Contest in Malmö antrat, war es nicht ihr musikalischer Beitrag, der für Aufsehen sorgte. Tyler landete auf einem enttäuschenden 19. Platz und war bei der anschließenden Pressekonferenz in Tränen aufgelöst. Im deutschsprachigen Raum wurde sie aber dennoch zum Twitter-Hit. Zu auffällig war bei dem Auftritt ihre optische Ähnlichkeit zu RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. „Davon habe ich noch nie gehört“, beteuert Tyler. Als ihr aber dann ein Bild von Frauke Ludowig präsentiert wird, ist sie baff. „Du meine Güte. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben das gleiche Haar, die gleichen Augen - wir sehen echt aus wie Zwillinge! Mein Vater muss sich wohl noch anderweitig vergnügt haben.“ Und da ist sie wieder, diese herbe Lache.

Bonnie Tyler hat in 50 Jahren auf der Bühne eigentlich alles erreicht, aber sie hat immer noch Träume: "Ich will einmal das Wembley-Stadion füllen." (earMusic / Tina Korhonen)

Tylers Vorliebe für Verjüngungspräparate lässt schnell vergessen, dass sie eigentlich zwölf Jahre älter ist als Frauke Ludowig. Die Sängerin, die bürgerlich Gaynor Hopkins heißt und deren Künstlername sich nach eigener Aussage an Steven Tyler von Aerosmith anlehnt, gehört zu den wenigen Musikerinnen, die keinen Hehl aus ihrem Botox-Konsum machen. "Warum auch? Zweimal im Jahr unterziehe ich mich einer Botox-Behandlung. Ich will mir die Falten vom Hals halten", erklärt sie. Ihren ersten Hit "Lost In France" landete Bonnie Tyler 1976, nachdem sie von einem Talentscout bei einem ihrer Nachtclub-Auftritte in Wales entdeckt worden war. „Ich dachte damals, wir machen ein paar Hit-Singles und dann sterbe ich“, erinnert sie sich. Aber es ging immer weiter. Frisch unterspritzt veröffentlicht sie nun ihr bereits 17. Studioalbum "Between The Earth And The Stars" und wird nicht müde zu betonen, wie stolz sie darauf ist.

Während ihre amerikanische Kollegin Suzi Quatro kürzlich in einem Interview noch jammerte, dass ihr als Pionierin unter den Rock'n'Roll-Frauen nicht genug Anerkennung zuteil würde, gibt sich Bonnie Tyler hochzufrieden. „Ich bin so selbstbewusst wie nie“, verkündet sie euphorisch. „Allein die Tatsache, dass so viele großartige Künstler mit auf meiner Platte sein wollten ... Wenn mir das kein Selbstbewusstsein gibt, was dann?“ Ihr neues Album hält in der Tat diverse exklusive Kollaborationen bereit. Sir Barry Gibb schrieb für sie die Ballade „Seven Waves Away“, und von Chris Norman stammt der Titel „Battle Of The Sexes“, den sie mit Sir Rod Stewart darbietet. „Chris und ich kennen uns ja schon ewig. Er war so großzügig, das Lied abzutreten. Ich musste ihn wirklich überzeugen, dass ich das Duett mit Rod singen darf. Wir nahmen es dann als Demo auf und schickten es Rod.“

"Keine ist geiler als die Tyler!", hieß es einst in der deutschen Musik-Show "Formel Eins". Der Spruch verfolgt Bonnie Tyler bis heute, was sie aber gar nicht stört: "Er ist ja irgendwie auch ein Kompliment." (earMusic / Tina Korhonen)

Der Kontakt zu Rod Stewart kam bei einem Essen mit ihrem gutem Freund Cliff Richard in Barbados zustande. Dort war auch Rod Stewarts bester Freund aus Schultagen, Ricky Simpson, ein schottischer Millionär. „Ich flehte ihn an, den Kontakt zu Rod herzustellen. Er war es, der den Song von Chris an Rod weiterleitete. Irgendwann bekam ich eine E-Mail von Rod höchstpersönlich, in der stand: 'Darling, ich singe das Lied gerne mit dir.'“ Während die Frau mit der Reibeisenstimme das erzählt, leuchten ihre Augen wie die eines verliebten Teenagers. „Ich liebe Rod, seine Stimme und seine Art, sich zu kleiden ... Und ich war ja schon immer die weibliche Antwort auf Rod Stewart - insofern war unser Duett längst überfällig!“

"Ich bin so selbstbewusst wie nie", erklärt Bonnie Tyler, 67, im Gespräch zu ihrem neuen Album "Between The Earth And The Stars". (earMusic / Tina Korhonen)

Weil drei echte Sirs auf einem Album besser sind als zwei, ist in dem Song „Taking Control“ dann auch Sir Cliff Richard mit von der Partie. Tyler lacht erneut: „Nachdem er gehört hatte, welche Herren schon dabei sind, fragte er mich fast ein wenig beleidigt: 'Und was ist mit mir?'“ Der Vollständigkeit halber: Auch Francis Rossi ist auf „Between The Earth And The Stars“ zu hören. Der Status-Quo-Frontmann trägt immerhin den OBE-Orden, er gehört also zu dem berühmten Ritterbund Order of the British Empire.

Ein Männerproblem hat Tyler jedenfalls nicht. Auch nicht im Privaten: Seit 45 Jahren ist sie mit Robert Sullivan verheiratet, einem Judoka, der 1972 für Großbritannien bei den Olympischen Sommerspielen teilnahm. "Wir teilen alles. Meine Karriere ist sehr prägend für uns beide. Sie hat meinen Mann und mich an schöne, unerwartete Orte geführt." Einen großen Traum hat Bonnie Tyler aber immer noch: „Ich will einmal das Wembley-Stadion füllen“, erklärt sie und bedauert im nächsten Moment, es ausgesprochen zu haben. Bonnie Tyler ist ein wenig abergläubisch: "Man sollte seine Wünsche vielleicht besser nicht öffentlich machen, weil sie sich sonst nicht erfüllen."

Mit "Between The Earth And The Stars" veröffentlicht Bonnie Tyler ihr inzwischen 17. Studioalbum. (earMusic)

