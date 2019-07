Karel Gott war Tschechiens erster Weltstar. Am 14. Juli feiert der gebürtige Pilsener seinen 80. Geburtstag. (Matthias Rietschel/Getty Images)

„Einmal um die ganze Welt, und die Taschen voller Geld. Davon hab' ich schon als kleiner Bub' geträumt“, sang Karel Gott in seinem Hit „Einmal um die Welt“ aus dem Jahr 1967. Blickt man auf die mehr als 50 Jahre andauernde Bühnenkarriere zurück, dann hat sich der Sänger seinen Traum erfüllt. Ob Auftritte in Dubai, Las Vegas, New York, China oder in seiner Heimatstadt Prag - der Tscheche ist ein Weltstar. Dabei deutete zunächst wenig auf die schillernde Karriere des „Gott of Schlager“, wie ihn die „Süddeutsche Zeitung“ einst betitelte, hin. Nun vollendet Karel Gott sein 80. Lebensjahr. Ein Rückblick auf ein bewegtes Leben.

Geboren wurde Karel Gott am 14. Juli 1939 im westböhmischen Pilsen als einziges Kind von Karel und Marie Gott. Schon bald aber musste die junge Familie wegen den Unruhen des Krieges nach Prag ziehen. Bereits zu Schulzeiten am Gymnasium hatte es ihm die Musik angetan und er trat mit Freunden in Tanzcafés auf. Nach der großen Musikkarriere sah es zunächst aber nicht aus. Weil Gott sich nach seinem Schulabschluss erfolglos um einen Platz an der Prager Kunstakademie bewarb, begann er 1959 stattdessen eine Ausbildung zum Elektrotechniker im Straßenbahnwerk CKD Stalingrad. Die Hoffnung auf eine Karriere abseits des Handwerks gab der junge Karel aber nicht auf. Mit einem Auftritt bei einem Gesangswettbewerb geriet er 1959 ins Visier des tschechischen Jazz-Sängers Karel Krautgartner, der ihn in seine Band aufnahm und ihm einen Studienplatz für Gesang am Prager Konservatorium verschaffte.

Schon während seiner Schulzeit stand Karel Gott gemeinsam mit Freunden auf der Bühne. Nach dem Schulabschluss begann er aber erst einmal eine Ausbildung zum Elektrotechniker. (Johannes Simon/Getty Images)

Der Beginn einer großen Karriere

Trotz der klassischen Ausbildung versuchte sich Karel Gott nach dem Abschluss als Jazzsänger und eiferte seinen Vorbildern Frank Sinatra und Dean Martin nach. 1963 veröffentlichte er mit einer tschechischen Version von Henry Mancinis „Moon River“ seine erste Single. Vier Jahre später ergab sich dann ein Engagement, das er selbst nie für möglich gehalten hätte - und zwar in Las Vegas. So hatte die schillernde Welt der Metropole eine neue Attraktion. „Sie suchten etwas Exotisches, etwas, das es noch nie dort gegeben hatte. Also sollte ein 'Ostblock'-Künstler her, ein Kommunist aus einem finsteren Land hinter dem 'Eisernen Vorhang'“, erinnerte sich Gott im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Nachdem er sich 1963 mit einer Version von "Moon River" einen Namen gemacht hatte, zog es Karel Gott vier Jahre später nach Las Vegas. "Sie suchten etwas Exotisches, etwas, das es noch nie dort gegeben hatte", erinnerte sich Gott einst im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. (Matthias Rietschel/Getty Images)

Nach sechs Monaten beendete Karel Gott sein Abenteuer Amerika und kehrte in seine Heimat zurück. Endgültig öffnete sich die Tür zur Musikbranche schließlich 1968 mit der Teilnahme am Grand Prix Eurovision - und das, obwohl er mit dem Udo Jürgens-Song „1000 Fenster“ nur den 13. Platz belegte. Fortan reihte sich Auftritt an Auftritt, etwa in der ersten Sendung der „ZDF Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck am 18. Januar 1969, wo er „Weißt du schon“ zum Besten gab. Für die Titelmelodie von „Dr. Schiwago“ erhielt der Künstler später seine erste goldene Schallplatte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Karel Gott ein Star. Er wurde „Sinatra des Ostens“ getauft und genoss das Leben in vollen Zügen - zahllose Romanzen inklusive. Mit dem Titelsong zu „Biene Maja“, eine von vielen erfolgreichen Zusammenarbeiten mit Komponist Karel Svoboda, setzte sich Gott 1976 schließlich ein Denkmal.

Spätberufener Ehemann

Mehr als 900 Lieder, geschätzt 30 Millionen verkaufte Platten und scheinbar endlos viele Auszeichnungen zeichnen das musikalische Wirken Karel Gotts aus. (Johannes Simon/Getty Images)

Voraussetzung für diese Erfolge war freilich die Reiseerlaubnis seitens der kommunistischen Regierung. In seiner Biografie „Zwischen zwei Welten: Mein Leben“ aus dem Jahr 2014 beschreibt Gott: „Ich versuchte stets, auch wenn das nicht wirklich möglich war, mich von allem Politischen abzuschotten und mir meine eigene Welt zu suchen, die der Melodie, der Töne, der positiven Nachrichten.“ Letztere gab es gerade während der Umbruchphase Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre wenig. Stattdessen bestimmten Unterdrückung, politische Verfolgung und Berufsverbote das Leben in der Tschechoslowakei. Und auch Gott, obwohl betont unpolitisch, lernte die dunklen Seiten des Regimes kennen. Einige seiner Lieder wurden von der Regierung zensiert.

Dennoch: Mit nunmehr 80 Jahren kann Karel Gott auf eine Karriere zurückblicken, wie sie nur wenige Musiker erleben. Mehr als 900 Lieder, geschätzt 30 Millionen verkaufte Platten und scheinbar endlos viele Auszeichnungen zeichnen das musikalische Wirken des Tschechen aus. Und auch sein privates Glück hat die „Goldene Stimme aus Prag“ gefunden. Zu seinen erwachsenen Töchtern Dominika und Lucie kamen 2006 und 2008 noch Charlotte Ella und Nelly Sofie. Die beiden letzteren brachte seine Ehefrau Ivana, die er 2008 in Las Vegas heiratete, auf die Welt. Sie haben den spät berufenen Vater jung gehalten, auch wenn er in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Erkrankungen zu kämpfen hatte.

Karel Gott hat mit dem Titelsong zu "Biene Maja" nicht nur eines der bekanntesten Kinderlieder geschrieben, sondern ist auch selbst Vater von vier Kindern. Letztmalig setzte er 2008 ein Kind in die Welt - mit 68 Jahren. (Getty Images / Matthias Rietschel)

Nachdem er 2015 den Lymphdrüsenkrebs besiegte und 2017 einen Darmverschluss überstand, fand Gott zuletzt wieder den Weg zurück zur Arbeit und an die Öffentlichkeit. Im Märchenfilm „Das Geheimnis des zweiköpfigen Drachens“ spielt er an der Seite seiner 13-jährigen Tochter Charlotte Ella und lieferte auch den Titelsong. Passend zu seinem Ehrentag am 14. Juli zeigt das MDR den Film tags zuvor um 16.30 Uhr. Außerdem zeigt der Sender am Samstag, 13. Juli, die Dokumentation „Karel Gott - Ein Leben für die Musik“ (15.55 Uhr) und den Mitschnitt eines Konzertes in Berlin aus dem Jahr 1986 (23.35 Uhr). An Karel Gotts Geburtstag selbst widmet der MDR der Musiklegende am Sonntag, 14. Juli, zur Primetime um 20.15 Uhr das Filmporträt „Legenden - Ein Abend für Karel Gott“.