Ingo Pohlmann, der seinen Nachnamen zur Marke erkoren hat, schlägt nachdenkliche Töne an. (Benedikt Schnermann)

Eigentlich ist Pohlmann ein ziemlich gut gelaunter Zeitgenosse. Wer schon mal eins seiner Konzerte besucht hat, der weiß, dass der Hamburger Songwriter immer einen Witz auf den Lippen hat. In seinen Texten kann er allerdings auch anders – doch so nachdenklich und ernsthaft wie auf seinem sechsten Album klang er noch nie. „Falschgoldrichtig“ ist mit Abstand das bisher persönlichste Album seiner Karriere. „Diese Songs beschreiben tatsächlich eher die schwierigen Zeiten und Aspekte des Lebens – weil diese bei mir zuletzt präsenter waren“, sagt Pohlmann. „Das Leben ist ein bisschen schwieriger geworden.“

Kurzer Rückblick: Ingo Pohlmann wurde 1972 in Rheda-Wiedenbrück geboren. Ende der Neunziger verschlug es ihn nach Hamburg, wo er bei einem Open Mike-Abend von H-Blockx-Sänger Henning Wehland entdeckt wurde. Seit seinem 2006 veröffentlichten Debütalbum „Zwischen Heimweh und Fernsucht“ ist Pohlmann nicht nur in der Hamburger Musiklandschaft, sondern deutschlandweit eine feste Größe.

Auf seinem fünften Album „Weggefährten“, das 2017 erschienen ist, klang der 48-Jährige Songwriter zuletzt ziemlich aufgeräumt. Doch weil das Leben einem oft genau dann den Boden unter den Füßen wegzieht, wenn man am wenigsten damit rechnet, kam auch für Pohlmann alles anders als gedacht. Wer wissen möchte, was genau passiert ist, muss sich im Grunde einfach bloß den Song „Unterwasser atmen“ anhören, in dem Pohlmann die Trennung von seiner Freundin verarbeitet. „Das war meine längste Beziehung.

Wir haben uns einvernehmlich getrennt, sage ich mal, aber trotzdem: Eine Trennung mit Kind ist etwas ganz anderes als ohne Kind“, bilanziert er. Um die Frage, wie man das alles seinem Kind erklärt, geht es deshalb in dem Stück „Noch kann ich verstehen“. „Wenn die Waffen erst mal niedergelegt sind, weiß man irgendwann nicht mehr, worum es eigentlich ging. Man weiß nur noch, dass es nicht mehr gepasst hat“, meint er. Von den Selbstzweifeln derweil, die so eine Trennung mit sich bringt, erzählt er in Stücken wie „Dunkle Gedanken“ und „Frag' nicht, mein Mädchen“.

Ziemlich persönlich ist auch der Song „In deinen Schuhen“. 23 Jahre ist es her, dass Pohlmanns acht Jahre älterer Bruder an Krebs gestorben ist, nun zollt er ihm mit jenem Stück Tribut. „Es ist ja immer die Frage, ob man über so etwas singt, weil es auch was von Ausschlachten hat“, so Pohlmann. „Aber eines Tages war ich auf der Suche nach einer Bohrmaschine im Baumarkt, als dort plötzlich Herbert Grönemeyers Song für seine verstorbene Frau lief. Das hat mich mal wieder so erwischt, dass ich mitten im Baumarkt angefangen habe zu heulen.“

Also beschloss Pohlmann, seiner Trauer mit dem Song ein Zuhause zu geben. Wobei: So traurig ist das Lied am Ende gar nicht geworden. Die Geschichte, dass Pohlmann zehn Jahre nach der Beerdigung seines Bruders in dessen Schuhen getanzt hat – er trägt sie übrigens bis heute immer dann, wenn er einen Anzug anhat – hat er in einer Pop-Nummer mit richtig tanzbarem Beat verpackt. Überhaupt ist „Falschgoldrichtig“ musikalisch alles andere als ein Trauerspiel.

Die optimistischen Melodien und stimmungsvollen Instrumentierungen, die Pohlmann gemeinsam mit seinem Langzeit-Kollaborateur Philipp Schwär eingespielt hat, fangen die zum Teil schweren Themen immer wieder auf. „Eigentlich bin ich ja von Geburt ein Philanthrop, ein lustiger Vogel. Auf diesem Album erlebt man mich zwar ernsthafter, aber mit der Musik wollte ich ein Gleichgewicht zu den Texten schaffen“, so Pohlmann. „Ich versuche nach wie vor, auch auf dieser Platte, ein Feuer anzuzünden, denn Licht am Ende des Tunnels ist schon wichtig.“

Pohlmann wäre aber nicht Pohlmann, wenn er auf „Falschgoldrichtig“ nicht auch die Welt um uns herum unter die Lupe nehmen würde. So erzählt er in „Taxischein“ von der Flucht eines Taxifahrers, beschreibt in „14 Stunden“ die lange Fahrt eines Paket- oder Kurierboten, der dem Lohn-Dumping ausgeliefert ist, und singt in „Glashaus“ von der Schwierigkeit, in Hinblick auf die Zerstörung unseres Planeten immer richtig zu handeln. „Das Klima verändert sich rasanter als gedacht und wir müssen Gas geben, wenn wir uns retten wollen.

Aber wir schaffen das nur zusammen“, sagt Pohlmann, der sich seit Jahren für Organisationen wie Sea Shepherd oder Viva con Agua einsetzt. „In ‚Glashaus‘ geht es darum, einerseits selbst Dreck am Stecken zu haben, aber andererseits zu erkennen, dass es so eben nicht weitergeht. Genau das ist die Kunst. Mein Handy ist auch voll mit Coltan. Wenn du erst mal anfängst, diesen Weg zu gehen und das Bewusstsein entwickelst, werden diese Gedanken immer facettenreicher.“

Pohlmann: Falschgoldrichtig. Label: BMG.