Sophia Flörsch ist die einzige deutsche Frau, die im internationalen Rennsport Karriere macht. Ihr Ziel ist die Formel 1. (ZDF / Florian Stege, DHF Media GmbH)

Mit gut 300 Sachen über eine Rennstrecke brettern: Davon träumen fraglos einige Männer. Sophia Flörsch macht so etwas beruflich. Die 20-Jährige ist Deutschlands erfolgreichste Rennfahrerin. Ihre Erfolge in dieser bis ins letzte Ventil von Männern bestimmten Domäne sind beachtlich. Die Münchnerin startete von 2016 bis 2017 in der deutschen Formel-4-Meisterschaft. In dieser Saison erzielte als erste Frau Punkte und stand 2017 im zweiten Rennen am Sachsenring als erste Frau auf dem Podest. 2020 fuhr Flörsch in der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2020. Einer ihrer Gegner hieß David Schumacher. Er ist der Sohn von Cora und Ralf Schumacher. Kürzlich wurde ihr nächster Karrieresprung bekannt. Flörsch wechselt zur neuen Saison in die DTM. Sie startet in einem Audi R8 LMS GT3. Und das ausgerechnet beim amtierenden Meisterteam Abt Sportsline. Der neue Rennzyklus beginnt am dritten Juni-Wochenende (18. bis 20. Juni) in Monza in Italien.

Im Film „Weil sie's kann“ von Antje Diller-Wolff, der am heutigen Dienstag, 13. April, um 22.15 Uhr, im Rahmen von „37°“ im ZDF zu sehen ist, definiert Flörsch sogar weitere Ziele: Sie strebt einen Startplatz in der Formel 1 an. Dass die Rennfahrerin hart im Nehmen und damit auch geschaffen für die Königsklasse des Motorsports ist, musste sie bereits beweisen. Beim legendären Macau Grand Prix hatte Flörsch im Alter von 18 Jahren einen schweren Unfall. Sie kollidierte bei einer Geschwindigkeit von etwa 276 Kilometern pro Stunde seitlich mit einem anderen Fahrzeug. Sie durchschlug einen Begrenzungszaun und donnerte in ein mobiles Podest. Es folgte eine elfstündige Operation. Mehrere Wirbelbrüche und eine Kompression des Wirbelkanals mussten behoben werden.

Sophia Flörsch ist eine halbe Stunde vor einem Rennen nicht mehr ansprechbar. Sie zieht langsam die Schutzausrüstung an und geht im Kopf alle wichtigen Details der Rennstrecke im Kopf durch. (ZDF / Florian Stege, DHF Media GmbH)

Die schwere Verletzung brachte Flörsch jedoch nicht zum Einlenken. Im Gegenteil! Sie sagt, dass Frauen im Rennsport endlich die gleichen Rechte bekommen sollten wie die männlichen Kollegen. Sie selbst stünde männlichen Rennfahrern in nichts nach.

Leidenschaft im Gerstensaft

Die Münchnerin Sophia Flörsch testet ihr Können an einem Rennsimulator. Nicht nur in Corona-Zeiten ist diese Maschine ein wichtiges Trainingsgerät. (ZDF / Florian Stege, DHF Media GmbH)

Weil sie's eben können, brechen Frauen wie Flörsch durchaus erfolgreich, wenn auch weiterhin in viel zu geringer Anzahl, in bisherige Männerdomänen ein. Dabei muss es nicht immer eine pfeilschnelle Rennliga sein. Doreen Gaumann aus Bremen beispielsweise ist gelernte Braumeisterin. In Deutschland ist so etwas eine Seltenheit. Auch in ihrem Betrieb ist sie die einzige Frau. In ihrem Beruf fährt sie unter anderem Gabelstapler oder erfindet eine neue Biersorte.

Erzählt Gaumann nun in der „37°“-Reportage von ihrer Leidenschaft, dem Bierbrauen und was genau dafür benötigt werde, dann seien die Männer zunächst erstaunt, so die Bremerin. Manche Männer würden dann aber auch auf dem Absatz kehrtmachen, wenn sie bemerken, dass sie ihnen eine echte Expertin im Gerstensaft gegenübersitzt. Gaumann kann manchmal darüber schmunzeln. Sie hofft, dass sie ein Vorurteil gegenüber Frauen zumindest etwas entschärfen konnte.