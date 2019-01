Die Zuschauer zieht es heutzutage eher vor den Fernseher als in das Kino. Streaming-Angebote boomen im Vergleich zum klassischen Kino-Erlebnis. (Christian Charisius /dpa)

Der Reigen der jährlichen Preisverleihungen der Filmbranche hat am Sonntag mit der Vergabe der Golden Globes aufs Neue begonnen. Es folgen der Glamour der Oscars, die Ehrungen für Filmkunst in Berlin, Cannes oder Venedig. Das sind Feierstunden des internationalen Produkts Film, Hochämter des Kinos sind es nicht mehr – und das ist gar nicht schlimm.

An den Festivals und Preisverleihungen mit ihren Routinen um Stars und Uraufführungen lassen sich längst die Umbrüche ablesen, die diese, neben der Popmusik, zugkräftigste Kunstform umtreibt. Die Streaming-Anbieter mit ihrer Vielzahl an Serien sind oft als Popanz beschworen worden, der das Kino zu Fall bringen wird. Derzeit stellt es sich allerdings eher so dar, als würden sich die unterschiedlichen Arten, Geschichten zu erzählen, nebeneinander etablieren.

Der Wow-Moment eines Blockbusters im großen, dunklen Kinosaal lässt sich sowieso nicht vergleichen mit dem Sog, den eine Serie hat, deren Story sich über zehn Teile entwickelt. Regisseure und Schauspieler haben die Chancen des neuen Mediums längst erkannt, seine Frische und übrigens auch sein Vorpreschen, was das Thema Diversität angeht. Dagegen wirken die Rollenbilder, die in vielen Kinofilmen immer noch verbreitet werden, altbacken.

Nicht nur die Streaming-Konkurrenz oder Hollywood hat die Schuld

Gegen die seit Jahren stetig sinkenden Besucherzahlen in deutschen Filmtheatern hilft kein noch so lautes Herumnörgeln an der Streaming-Konkurrenz – die verschwindet nicht wieder. Auch der Verweis, Hollywood produziere zu wenige Filmhits oder, wahlweise, die deutsche Filmförderung setze auf die falschen Pferde, ist nutzlos.

Wenn die Menschen lieber zu Hause bleiben, hat das auch etwas damit zu tun, dass Kinos oft unwirtliche Orte sind. Erste Ansätze, Filmegucken wieder stärker zu einem Ausgeh-Erlebnis zu machen, das man in bequemen Sitzen, freundlich gestalteten Foyers oder mit prominenten Gästen genießt, gibt es bereits. Sie weisen in die Zukunft.