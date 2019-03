Erst 2016 verlor der Islamische Staat (IS) die Kontrolle über die libysche Stadt Sirte. Die Terrormiliz hinterließ ein Trümmerfeld. (ZDF / Julien Mauranne)

Sirte war einst eine blühende libysche Hafenstadt am Mittelmeer. Als berühmtester Sohn galt Muammar al-Gaddafi (1942-2011). Doch der einstige Revolutionsführer und Diktator brachte auch unbändiges Leid über seine Heimatregion. Schon bevor der Diktator im libyschen Bürgerkrieg im Oktober 2011 von Kämpfern des Nationalen Übergangsrats umgebracht wurde, lagen bereits große Teile Sirtes in Schutt und Asche. Doch es kam noch schlimmer. Nach Gaddafi und den Rebellen zog ab Februar 2015 die Terrormiliz Islamischer Stadt ihre Schreckensherrschaft in der geschundenen Stadt auf, Wie brutal die Terroristen vorgingen, offenbaren nun erstmals veröffentlichte Dokumente. Bei ZDFinfo ist der erschütternde Film „Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz“ am Mittwoch, 20. März, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung zu sehen.

Erschreckendes Massaker

Mhamed Ali Haouidek war Kämpfer der "Misrata Brigade". Sie führte die Schlacht gegen den IS in Sirte an. (ZDF / Julien Mauranne)

Dem Reporter Kamal Redouani sind mithilfe eines jungen Kämpfers streng vertrauliche Dokumente aus der IS-Hochburg Sirte in die Hände gefallen. Unter anderem mit „Inside Daesh“ (2016) und „Dans le cerveau du monstre“ (2018) schrieb er bereits Bücher über diese. So informierte der Journalist unter anderem bereits darüber, wie die Terrormiliz bis in innerste Zirkel funktionierte und über ihre autoritäre Struktur.

Erschreckend wird es, wenn die Dokumentation anhand der Informationen Redouanis über die akribische Brutalität der IS-Schergen berichtet. So kam es laut Berichten an dem in Sirte lebenden Stamm der Firdschan zu einem schrecklichen Massaker. Bis zu 200 Mitglieder des Stammes, die sich nicht unterwerfen wollten, wurden hingerichtet. Besonders brutal: Die Opfer des IS wurden in der Stadt öffentlich gekreuzigt und enthauptet.

Die Schreckensherrschaft des IS in Sirte dauerte bis zum September 2016. Nach heftigen Kämpfen mussten Terroristen abziehen. (ZDF / Julien Mauranne)

Die Schreckensherrschaft des IS in Sirte dauerte bis zum September 2016. Nach heftigen Kämpfen mussten Terroristen abziehen. In dem Beitrag erinnern sich Bewohner und Beteiligte an das Gemetzel. Einer der wichtigsten Zeitzeugen im Film ist Mhamed Ali Haouidek. Er war Kämpfer der „Misrata Brigade“, sie führte die Schlacht gegen den IS in Sirte an.

Doku-Themenabend über den Terror

Ein Großteil der Stadt Sirte lag nach erbitterten Kämpfen in Trümmern. Der IS hinterließ am Mittelmeer ein abscheuliches Schlachtfeld. (ZDF / Julien Mauranne)

Rund um die Erstausstrahlung von „Inside IS“ zeigt ZDFinfo zudem acht weitere Dokumentationen aus dem Themenfeld Terrorismus in der arabischen Welt. Der Doku-Abend beginnt bereits um 18.15 Uhr mit dem Film „Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator“. Um 19 Uhr folgt „Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat“. Die Reportage „Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi“ zeichnet ab 21 Uhr das Porträt des kaum bekannten IS-Führers.