Ihre Band Santiano macht Seemannsmusik. Maritime Leute gibt es in der Hansestadt Bremen auch – fühlt sich Santiano in Bremen wohl?

Björn Both: Die Bremer sind uns ja im dem Sinne verbunden, dass sie auch von der Waterkant kommen. Die haben auch so ein bisschen Salzluft eingeatmet und ein wenig Salzwasser im Blut – da verstehen wir uns ja sozusagen blind. Aber grundsätzlich fühlen wir uns überall wohl, wo die Leute Bock auf uns haben.

Sie haben ja auch einige Songs auf Plattdeutsch, werden die hier ordentlich mitgesungen?

Vor allem werden wir hier verstanden, wenn wir ab und zu mal Plattdeutsch schnacken. Je weiter wir in den Norden kommen, dor schnack wi doch mol gern noch Platt – Timmy macht das ja sowieso viel und gern. In Bremen müssen wir gar nicht mehr übersetzten, da merkt man schon, dass man im Norden ist.

Sie haben schon viermal den Echo für „volkstümliche“ Musik erhalten. Was ist denn volkstümlich?

Wir sehen das auch mit einem Grinsen, weil, wir machen letztendlich nicht wirklich volkstümliche Musik. Wenn man sich die erste Platte anschaut, dann könnte man sagen, dass wir Folk-Musik machen, und wenn man dann das „tümlich“ aus dem Wort raus streicht, dann bleibt am Ende Volksmusik. Dass wir genau so gut in der Metal- und in der Rock-Welt zuhause sind, weiß, glaub ich, auch jeder.

Jetzt haben Sie Ihre Musik gerade schon Volksmusik genannt, und Ihre Band hat ja auch Songtexte wie „Bin auf ewig mit dir verbunden schönes Land“ – kann das nicht auch die falschen Leute ansprechen?

Ja, das wird gerne mal versucht, aber ich glaube, wir haben uns breit genug politisch dagegen aufgestellt. Wir nehmen solche Begrifflichkeiten wie „Freiheit“ oder „Heimat“ gerne mal in den Mund. Ich glaube, wir sollten es nicht den Rechten überlassen, das Wort „Heimat“ für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand Heimat sagt und damit ein Zuhause meint, dann hat das kein völkischen oder rechten Ton. Wir Normalos dürfen uns diese Begriffe nicht kaputt machen lassen.

Ihr neues Album ist ein MTV-Unplugged-Album. Was ist da das Besondere?

Wer die Tradition von MTV-Unplugged kennt, der weiß, das es bekannt ist für eine bestimmte Art von Musik. Jetzt geht es darum, unsere Musik dort in einem anderen Kleid zu präsentieren. Wir haben uns ganz andere Arrangements überlegt, alles ist sehr viel akustischer. Wir haben ein 36-köpfiges Orchester integriert, wir sind am Ende 60 Leute auf der Bühne, und das war schon eine große Aufgabe. Das hat uns drei bis vier Monate gekostet.

Was war schwierig?

Das fängt an bei: Welche Songs kommen in Frage? Dann müssen Arrangements geschrieben werden, dann gibt es viele Songs, die dann wider Erwarten doch nicht so geeignet sind. Und wenn das soweit steht, dann: proben, proben, proben, proben. Damit das alles am Ende funktioniert. Es war ein riesiger Wust an Kommunikation.

Aber es gab auch positive Seiten?

Das sind positive Seiten. Der heilige Moment, wenn es dann eines Tages soweit ist, dass man sich mit der Band dann mit dem Orchester verheiratet und dann seine Songs in diesem Orchesterlicht erstrahlen hört. Das fasst einen schon ungemein an.

Sie sprachen ja schon von anderen Arrangements der Lieder. Und Sie haben auf dem Album mit verschiedenen Künstlern zusammen gearbeitet. Wie sind Sie denn auf den Rapper Alligatoah gekommen?

Wir in der Band sind ja alle erwachsene Menschen, das heißt: Wir haben Kinder. Als wir so die Frage hin und her gewälzt haben, mit wem wir kollaborieren könnten, da fiel ganz schnell aus unserem Kinderkreis der Vorschlag Alligatoah. Wir haben uns den dann mal angeguckt und als wir Lukas (Strobel, Alligatoahs bürgerlicher Name; Anm.d.Red.) darauf angesprochen haben, hat das direkt hingehauen. Wir finden, der ist einfach ein dufter Typ. Dasselbe mit Wincent Weiss. Wincent ist auch ein waschechter Norddeutscher, der hatte nur fünf Minuten Fußweg von Zuhause zur Location, wo wir aufgenommen haben.

Wincent Weiss macht eher Pop-Musik, singt aber mit Ihnen Ihr Lied „Hoch im Norden“. Wie kommt man bei so unterschiedlichen Musikgenres stilistisch zusammen?

Bei Wincent haben wir gesagt: Wir sehen dich gut in diesem Kontext. Und bei Alligatoah haben wir uns den Song „Wie Zuhause“ von Alligatoah kurzerhand auf Santiano gestrickt, und er musste er im Grunde damit klar kommen. Das haben wir mit jedem individuell besprochen, wie wir das hinkriegen.

Haben Sie Lieblingslieder, die Sie gerne live spielen?

In solchen Kategorien denken wir nicht. Wir haben mittlerweile so ein großes Repertoire von 60 bis 70 Stücken, da welche raus zu picken, wäre schwierig. Wir haben aber natürlich Lieder, um die wir live nicht herum kommen, wie Santiano.

Also auch während des Konzertes kein Lied, das besonders war?

Ne. Sobald wir merken, dass ein Lied besonders heraus stechen würde, wäre das ein Zeichen, dass der Rest nichts taugt. Wir denken wirklich nicht in diesen Kategorien: Lieblingslocations, Lieblingsmomente, Lieblingslieder. Wir versuchen alles so gut sein zu lassen, dass es sich im Ganzen gut anfühlt. Es wäre verheerend zu sagen, wir picken Momente raus und der Rest ist Beiwerk. Wir haben kein Beiwerk. Wer unsere Platten hört, weiß das: Da sind dreizehn Titel drauf, die uns alle am Herzen liegen.

Und wer von Ihnen schreibt die Lieder?

Das ist völlig unterschiedlich. Alles, was wir selbst schreiben, geht sowieso nochmal durch die Mangel unserer Produzenten. Das heißt, niemand schreibt mehr allein. Insofern ist alles wirklich eine Gemeinschaftskomposition. Unsere Produzenten sind hervorragende Komponisten und können das teilweise besser als wir selbst, weil wir auch zu dicht dran sind.

Zur Person

Björn Both, geboren im Jahr 1965 in Husum, ist Frontsänger bei der Band Santiano. Er ist einer von fünf Mitgliedern der Band, die 2011 gegründet wurde. Neben Gesang spielt er Gitarre und Bass.

Weitere Informationen

Das MTV-Unplugged-Album der Band Santiano ist am 11. Oktober erschienen.

Mit ihrer MTV-Unplugged-Tour sind sie am 29. März 2020 in der ÖVB Arena in Bremen zu sehen.