Im Januar 2020 feiert Désirée Nosbusch ihren 55. Geburtstag. Erstaunlich ist das, weil nicht nur Ältere daran merken, wie die Zeit vergeht, sondern auch deshalb, weil die ehemalige Top-Moderatorin des deutschen Fernsehens im Gespräch immer noch mädchenhaft und neugierig aufs Leben wirkt. Ihre beiden Kinder hat sie mittlerweile groß gezogen. Nach langen Jahren in den USA lebt Nosbusch nun wieder in ihrer Heimat Luxemburg. Mit der vielfach ausgezeichneten Finanzwelt-Serie „Bad Banks“ erlebte sie ein viel gelobtes Comeback als Schauspielerin. Weil in Irland eine neue Planstelle als ARD-Kommissarin geschaffen wurde, fragten die Verantwortlichen den wiederentdeckten 80-er und 90-Jahre-Star als vom Leben geschundene Psychologin an. Nun (Donnerstag, 24. und 31. Oktober, jeweils 20.15 Uhr, ARD) laufen die ersten beiden „Irland Krimis“ mit Désirée Nosbusch im Fernsehen.

teleschau: Die Serie „Bad Banks“ war für Sie ein grandioses Comeback als Schauspielerin. Haben Sie sich Ihren Irland-Krimi damit verdient?

Désirée Nosbusch: Das möchte ich nicht ausschließen. Ich war so begeistert von der Qualität und Resonanz auf „Bad Banks“, dass ich danach fast schon Angst hatte, mir das Gewonnene durch falsche Entscheidungen kaputtzumachen. Über die Anfrage der ARD-Degeto für den Irland-Krimi habe ich mich unglaublich gefreut. Als ich nach Frankfurt zum Sender fuhr, um über das Projekt zu sprechen, war ich trotzdem darauf vorbereitet, abzusagen.

teleschau: Was waren Ihre Befürchtungen?

Désirée Nosbusch: Ich finde Formate, in denen Deutsche ins Flugzeug steigen, irgendwo in der Welt aussteigen, wo dann alle Menschen Deutsch sprechen, oft problematisch (lacht). Ich hatte Angst vor einem irischen Postkartenformat mit idyllischen bunten Bildern.

„Das Katholische spielt dort noch eine große Rolle“

teleschau: Und wie überzeugte man Sie, trotzdem mitzumachen?

Désirée Nosbusch: Durch ein starkes Konzept. Ich formulierte meine Bedenken ganz klar - und man antwortete mir ebenso klar. Man garantierte mir, dass es kein Krimi mit Postkartenbildern wird. Das mit dem Deutsch ließ sich in diesem Fall nicht vermeiden.

teleschau: Ihr erster „Irland-Krimi“ ist nicht unbedingt eine Reiseziel-Empfehlung. Die Bilder sind eher grau und düster ...

Désirée Nosbusch: Ich finde schon, dass wir uns für das Land interessieren. Dass wir dessen Faszination auch einfangen. Aber es ist in der Tat keine Reiseziel-Empfehlung für Leute, die vor allem nach Sonnenschein und pittoresken Motiven suchen. Dafür erfährt man etwas über Charakter, Mystik und Atmosphäre in Irland.

teleschau: Wie haben Sie die Iren wahrgenommen?

Désirée Nosbusch: Es sind sehr tiefe Menschen. Vor allem in der Gegend von Galway, in der unsere Filme spielen. Man nennt diese Region im Westen Connemara. Sie ist wild, man spricht gälisch und die Leute halten sehr an ihren Traditionen fest. Das Katholische spielt dort noch eine große Rolle. Wer sich auf all das einlässt, bekommt eine super Postkarte dieses Landes. Nur eben keine, die reine Wohlfühl-Bilder erzeugt.

teleschau: Wie gut kannten Sie Irland vorher?

Désirée Nosbusch: Nicht gut. Ich war zuvor nur in Dublin - was zwar schön, aber nicht repräsentativ ist. Dublin ist ein kosmopolitischer Ort, eine schöne europäische Großstadt. Der irische Westen ist jedoch die erste Region der Welt, die mich auf den Gedanken brachte, ich könnte in einem Haus am Wasser sitzen, aus dem Fenster schauen, nachdenken und etwas schreiben. Und ich würde mich dabei nie einsam fühlen.

„Nicht jeder kann jeden Ort fühlen oder empfinden“

teleschau: Dann passen Désirée Nosbusch und Irland also perfekt zusammen. Warum?

Désirée Nosbusch: Ja, es ist eine echte Lebensentdeckung. Das Land hat eine ganz besondere Stimmung, die ich deutlich wahrnehme. Und das sage ich Ihnen jetzt nicht, weil ich den „Irland-Krimi“ drehe. Ich hätte es Ihnen genauso erzählt, wenn ich dort einfach nur im Urlaub gewesen wäre. Nun habe ich drei Monate dort gedreht. Irland, beziehungsweise Galway, ist ein Ort, der kriecht in dein System rein. Dein Rhythmus ändert sich. Man wird ruhig, ohne langsam zu werden.

teleschau: Haben Sie analysiert, was genau diesen Effekt auslöst?

Désirée Nosbusch: Es ist die Kombination aus dem Licht, der Luft, der Landschaft und der Art, wie die Menschen auf einen zugehen. Wenn ich um 8 Uhr morgens Drehbeginn hatte, wurde ich um 6 Uhr zu Hause abgeholt. Ich wohnte direkt am Wasser. Wasser ist in Galway überall. Der Ort ist so besonders, dass ich lieber eine halbe Stunde früher aufgestanden bin, um vorher noch ein wenig spazieren zu gehen. Die Gegend hat mich förmlich aufgesogen.

teleschau: Sie erwähnten die Mystik des Landes. Sind Sie empfänglich für solche Themen?

Désirée Nosbusch: Ja, auf jeden Fall. Das hat sicher auch mit meiner italienischen Herkunft zu tun. Aberglaube, Zeichen - in solche Themen kann ich mich reinfallen lassen (lacht). Ich bin am Ende sehr zufrieden mit unseren Filmen. Was ich bei diesen Auslands-Krimis wichtig finde: Dass man den Ländern und Regionen nichts Falsches überstülpt. Das - davon bin ich überzeugt - haben wir nicht getan. Die Filme spiegeln die Atmosphäre der Gegend schon sehr gut wider.

teleschau: Es wäre sicher einfacher gewesen, den „Irland-Krimi“ in Dublin zu drehen, oder?

Désirée Nosbusch: Ja, vielleicht wegen der Nähe zum Flughafen. Ich möchte allerdings die zweieinhalb Stunden Fahrt nach Galway nicht missen. Sie hilft mir jedesmal einzutauchen. Anzukommen. Ich hatte das „Irische Tagebuch“ von Heinrich Böll schon einmal gelesen, bevor ich diese Rolle annahm. Nun habe ich das Buch ein zweites Mal gelesen. Was Böll am Anfang schreibt, passt genau: „Es gibt dieses Irland. Wer aber hinfährt und es nicht findet, hat keine Ersatzansprüche an den Autor.“ Nicht jeder kann jeden Ort fühlen oder empfinden. Aber ich kann Irland spüren.

teleschau: Stimmt es, dass Sie diesen Herbst bereits zwei weitere Irland-Filme drehen?

Désirée Nosbusch: Ja, seit Mitte September wird wieder gedreht. Es ist ein großer Vertrauensvorschuss, den man uns gewährt, bevor die ersten beiden Filme im Fernsehen gelaufen sind. Mit Züli Aladag haben wir einen wunderbaren Regisseur, der mit sehr viel Haltung arbeitet. Es ist auch etwas Besonderes, dass er alle vier Filme bislang betreut. Ich glaube, Irland ist ihm auch unter die Haut gekrochen.

„Bad Banks II“: „Die Serie wird sicherlich anders wirken“

teleschau: Kommen wir noch mal auf „Bad Banks“ zu sprechen. Die deutsche Serie, die in den letzten Jahren vielleicht für die größte positive Überraschung und sehr viele Preise sorgte. Staffel zwei ist abgedreht?

Désirée Nosbusch: Staffel zwei haben wir im April abgedreht. Ich höre, dass die Serie im Frühjahr 2020 laufen soll. Die Regie übernahm diesmal nicht Christian Schwochow, sondern Christian Zübert.

teleschau: Wie haben Sie die Arbeit an „Bad Banks II“ empfunden?

Désirée Nosbusch: Es war anders und auch diesmal wieder sehr intensiv. Beide Regisseure sind großartig, aber von ihrer Herangehensweise, ihrer Energie verschieden. Was gut ist. Ich denke, auch bei „Bad Banks“ muss eine Entwicklung stattfinden. Die Serie wird sicherlich diesmal anders wirken. Die erste Staffel war ein Feuerwerk. Nun müssen wir mit neuen Impulsen punkten.

teleschau: Kann man eine enorm abgefeierte Serie überhaupt so fortsetzen, dass die Erwartungen von Kritikern und Publikum erfüllt werden? Ist das nicht generell eine undankbare Aufgabe?

Désirée Nosbusch: Eine Herausforderung ist es auf jeden Fall. Der ursprüngliche Überraschungseffekt einer Serie ist bei einer zweiten Staffel erst mal weg. Dennoch kann man mit einer Fortsetzung punkten. Vor allem, wenn man die Figuren klug weitererzählt. Es ist doch immer dasselbe: Die Charaktere müssen es schaffen, die Menschen ein weiteres Mal mitzureißen. Das ist das A und O jeder Serie. Wir erzählen diesmal auch eine neue Bankenwelt. Es geht viel um FinTechs. Von den Glastürmen und Schlipsträgern wandert die Geschichte mehr zu den Hoodie-Bankern und Inkubatoren. Ich bin sehr gespannt, wie die Serie aussehen und wirken wird. Und wie dem Publikum diese Weiterentwicklung gefällt.

teleschau: Was tun Sie, wenn Sie nicht gerade drehen?

Désirée Nosbusch: Ich lebe ja seit ein paar Jahren wieder in Luxemburg, wo ich mit einer Partnerin eine Filmproduktionsfirma führe. Wir sind richtige Unternehmerinnen mit drei Angestellten, was uns großen Spaß macht (lacht). Wenn ich also nicht auf Reisen bin, sitze ich in Luxemburg in meinem Büro - und versuche gute Geschichten zu entwickeln.