Typische Kresnik-Metapher: Die Schlachthofszene in "Amerika", das 2007 im Güterbahnhof zu sehen war. (Wagner/dpa)

Bremen. Am 3. Dezember 2004 verabschiedete sich das Bremer Theater von den „Zehn Geboten“. 30 ausverkaufte Aufführungen hatte es in der Friedenskirche in der Spielzeit 2003/2004 gegeben, „wegen Haushaltsschwierigkeiten“ seien keine weiteren realisierbar, hieß es. 8000 Besucherinnen und Besucher hatten das Schauspiel, erdacht und inszeniert von Johann Kresnik, gesehen. Doch, so meldete der WESER-KURIER: „Um die Inszenierung hatte es erhebliche Diskussionen gegeben.“

Das war diplomatisch formuliert. Als auf das Haus der damaligen Pastorin ein Anschlag mit einem Molotowcocktail verübt wurde, mochte die Polizei zunächst nicht ausschließen, dass dies mit „Die Zehn Gebote“ zu tun hatte. Hatte es dann doch nicht. Aber: Bereits während der Proben waren massive Drohungen gegen den Gemeindepastor Bernd Klingbeil-Jahr ausgesprochen worden. Tenor: unchristliches Gewese habe in einem Gotteshaus nichts verloren. Freikirchliche Gruppen protestierten gegen die Aufführung mit Transparenten. „Die wollten mich haben und wissen, was sie erwartet“, kommentierte Johann Kresnik im Interview mit dieser Zeitung.

Nackte Näherinnen

Ursprünglich sollte das Stück im Dom aufgeführt werden. Doch wohl auch geschickt gestreute Proben-Wasserstandsmitteilungen über „Beischlaf-ähnliche Bewegungen“ des schwarzen Schauspielers Günther Kaufmann auf dem Altar und die Suche nach „nackten Frauen über 60“, die an Nähmaschinen Deutschlandflaggen anfertigen sollten, bewirkten den Rauswurf. Die Friedenskirche gewährte Asyl für das Stück, in dem Kresnik sich einmal mehr an Themen wie Krieg, Ausbeutung, Ungleichheit der Geschlechter, Fremdenfeindlichkeit, Imperialismus und noch vielem mehr abarbeitete. Nach der großen Schlammschlacht-Oper im Vorfeld geriet die Premiere erstens zum Erfolg und verlief zweitens „ohne Zwischenfälle“, wie Radio Bremen meldete.

Johann Kresnik und Bremen, das ist eine sehr lange Geschichte. 1968 holt Intendant Kurt Hübner ihn als Ballettdirektor ans Bremer Theater, da ist Kresnik 29 Jahre alt. Geboren wird er am 12. Dezember 1939 in St. Margarethen im österreichischen Bundesland Kärnten. In Graz will er eigentlich Malerei studieren, muss aber auf Drängen der Familie Werkzeugmacher lernen, gleichzeitig beginnt er eine Tanz- und Schauspielausbildung. Eine der ersten Stationen des jungen Tänzers ist 1960 Bremen, auch, weil er damit der Einberufung zum Österreichischen Bundesheer entgeht. Zwei Jahre später wechselt er als Solist nach Köln und ist so gut, dass er in George Balanchines „Nussknacker“-Inszenierung mittun darf, als dessen New York City Ballet in der Domstadt gastiert. Auch mit John Cranko und Maurice Bejart arbeitet er.

Dabei hält Kresnik eigentlich nichts von der eingerosteten Formen- und Bewegungssprache des Balletts. Als in den 1960er-Jahren auch in Bremen andere Herangehensweisen an das Sprechtheater ausprobiert werden, fühlt er sich dort zuhause. Und wird in seinem „choreografischen Theater“ zukünftig formale mit inhaltlicher Radikalität kombinieren. Zunächst zitiert er das klassische Ballett, zerstört es dann quasi und findet eine eigene Linguistik, die alle möglichen körperlichen Ausdrucksformen umfasst. Gesellschaftstanz ist genauso dabei wie simple Gestik. Die inhaltliche Grundlage bildet seine marxistische Einstellung. Kresnik hat sich stets offensiv als Kommunisten und Atheisten bezeichnet. Für die Kritik ist er wegen der teilweise schockierenden Bilder schon bald der „Berserker“. Und natürlich spaltet er das Publikum. Manche zeigen sich beeindruckt davon, wie klar er Stellung bezieht. Aber man kann Kresniks Arbeiten auch einfach nur platt und krawallig finden. In Bremen entstehen Produktionen wie „Kriegsanleitung für jedermann“, „PIGasUS“, „Schwanensee AG“, „Die Nibelungen“, „Romeo und Julia“. 1978 wechselt er ans Theater Heidelberg (und bleibt bis 1989).

Biografien bilden nun immer häufiger die Vorlage seiner Arbeiten, die „Sylvia Plath“, „Pasolini“, „Ulrike Meinhof“, „Frida Kahlo“, „Nietzsche“ oder „Francis Bacon“ gewidmet sind. Auch als Schauspielregisseur macht er sich einen Namen. Acht Jahre, von 1994 bis 2002, lang wirbelt er mit seinem Ensemble an der Volksbühne Berlin, entwirft hier seine Trilogie der Mitläufer und Wegbereiter der Nationalsozialisten: „Nietzsche“, „Ernst Jünger“, „Gustaf Gründgens“. Dann geht er nach Bonn und erregt dort vor allem mit seiner Version der getanzten Lebensgeschichte von „Hannelore Kohl“ Aufsehen – sie verhilft dem Kanzler zur Macht und zerbricht gleichzeitig an ihr.

Nach Bremen kehrt Johann Kresnik regelmäßig zurück. Spektakulär gerät 1999 „Die letzten Tage der Menschheit“ nach dem Antikriegsdrama von Karl Kraus im ehemaligen U-Boot-Bunker Valentin in Farge. Im April 2007 inszeniert Kresnik im Bremer Güterbahnhof „Amerika“ nach Franz Kafka. Neben Schauspielern, Tänzern, Musikern und Statisten wirken auch 30 Ratten mit und übrigens (ungeplant) auch ein Wassereinbruch. Es soll seine letzte Arbeit in Bremen bleiben.

Johann Kresnik hat einen großen Fußabdruck in der deutschen und bremischen Tanz- und Theaterszene hinterlassen, und seine Arbeiten werden nach wie vor rezipiert: „Macbeth“ hat vor wenigen Tagen das Impuls-­Tanz-Festival in Wien eröffnet. „Ich betrachte mich als gescheitert, wenn niemand sich über mein Stück aufregen würde“, sagte er vor Jahren der österreichischen Presseagentur apa. Am Sonnabend ist Johann Kresnik, der mindestens in diesem Sinn als überaus erfolgreich gelten kann, in Klagenfurt an Herzversagen gestorben.