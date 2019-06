Das Remake des französischen Überrschungshits "Ziemlich beste Freunde" klebt ziemlich eng an der Erfolgsvorlage, ist aber längst nicht so charmant wie das Original. (Universum)

Die französische Tragikkomödie „Ziemlich beste Freunde“ wurde 2011 völlig überraschend zum Kassenschlager. Allein in Deutschland lockte der Film neun Millionen Zuschauer in die Kinos, es folgten Remakes in Indien und Spanien. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch Hollywood den Film für sie entdecken würde. Nach dem Kinostart im Februar erscheint „Mein Bester & Ich“ nun auch für die Heimkino-Sammlung. Außerdem lohnen sich diese Woche der ungewöhnliche Film „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ und das Drama „Frühes Vesprechen“.

„Mein Bester & Ich“ (VÖ: 28. Juni)

Kevin Hart (rechts) und Bryan Cranston verkörpern ihre Rollen als vorbestrafter Pfleger und querschnittsgelähmter Superreicher überzeugend. An die zauberhafte Chemie des Gespanns aus dem französischen Original reichen sie nicht heran. (Universum)

Als sich Dell (Kevin Hart) um einen Job als Pfleger bei Phillip („Breaking Bad“-Star Bryan Cranston) bewirbt, will er eigentlich nur eine Unterschrift für seine Bewährungshelferin. Doch wider Erwarten findet Phillip Gefallen an dem Großmaul aus der Bronx, einem Menschen, der ihm unbewusst auf Augenhöhe begegnet. Trotz aller Skepsis seines Umfelds stellt der Querschnittsgelähmte Dell ein. Obwohl nicht alle Gags zünden, präsentiert sich „Mein Bester & Ich“ als humorvolles Remake des französischen Erfolgsfilms „Ziemlich beste Freunde“. Auch die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Kevin Hart und Bryan Cranston stimmt, wenngleich sie nicht an die der Originalbesetzung heranreicht.

Preis DVD: circa 13 Euro

Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, über die Zeit nachzudenken, ist die Zeit plötzlich alle: Aber in der kunstvollen Sommerfrische "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" gehen die Uhren sowie anders. (Lighthouse)

Laufzeit: 121 Minuten

„Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ (VÖ: 21. Juni)

Alle Zeit der Welt sind für Elena (Julia Zange) und Robert (Josef Mattes) 48 Stunden auf einer Wiese. (Lighthouse)

Eigentlich haben Robert (Josef Mattes) und seine Schwester Elena (Julia Zange) das ganze Leben noch vor sich. Für die Zwillinge ist es aber gefühlt schon zu Ende. Am Montag legt Elena ihre Abiturprüfung in Philosophie ab, Robert gibt ihr Nachhilfe. Das letzte gemeinsame Wochenende, bevor sich die Wege der Geschwister trennen, verbringen sie auf einer Sommerwiese. Das Nichts um sie herum füllen sie mit philosophischen Fragen. „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ schickt das Geschwisterpaar auf eine Reise zwischen inzestuösem Verlangen und philosophischer Irrlichterei. Nicht immer ist das kunstvoll bebilderte Drei-Stunden-Rätsel leicht zugänglich. In Erinnerung bleibt es aber allemal.

Preis DVD: circa 12 Euro

Werde berühmter Schriftsteller, Diplomat und Kriegsheld: "Frühes Versprechen" erzählt von den Bemühungen des französischen Autors Romain Gary (1914-1980), für seine Mutter ein großer Mann zu werden. (Eurovideo)

Laufzeit: 172 Minuten

„Frühes Versprechen“ (VÖ: 27. Juni)

Das Leben im Wilna der 1920er-Jahren ist hart für Nina Kacew (Charlotte Gainsbourg) und ihren Sohn. (Eurovideo)

Romain (Pierre Niney) steht unter der Fuchtel seiner resoluten Mutter Nina (Charlotte Gainsbourg). Geht es nach ihr, soll er berühmter Schriftsteller und Diplomat werden - und ein Kriegsheld obendrein. Schon in frühester Kindheit nimmt die mütterliche Unterweisung im Polen der 1920er-Jahre ihren Anfang. Doch als das Mutter-Sohn-Gespann feststellen muss, dass Romains Talent als Geiger nicht ausreicht, ziehen die beiden nach Nizza. Dort soll Romain Karriere als Literat machen. „Frühes Versprechen“, die Neuverfilmung des autobiografischen Romans von Romain Gary, erzählt von der vielleicht aberwitzigsten Mutter-Sohn-Beziehung der Weltliteratur - verkörpert von einem idealen Darsteller-Duo.

Preis DVD: circa 14 Euro

Laufzeit: 126 Minuten