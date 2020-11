(Red Seven / Frank Dicks)

TV-Parodie "Binge Reloaded" bei Amazon: Michael Kessler, Janvan Weyde und Tahnee Schaffarczyk stehen auf der Brücke eines ziemlich queeren "Traumschiffs". (Red Seven / Frank Dicks)

„Switch - TV gnadenlos parodiert“ (1997 bis 2000) sowie „Switch Reloaded“ (2007 bis 2012) gelten als Humorklassiker des deutschen Fernsehens. Nach sieben Jahren Pause zwischen den ersten beiden Formaten vergingen nun schon wieder acht Jahre, bis ein zeitgemäßes Parodie-Update des deutschen Fernsehens stattfindet - diesmal beim Streamingdienst Amazon (ab Freitag, 4. Dezember). Vielleicht hat dies mit dem Gegenstand der Betrachtung zu tun: dem Fernseh- und heute eben auch Streaming-Angebot, das nach einigen, dicht aufeinander folgenden Staffel vielleicht einfach auspersifliert ist. Solange, bis irgendwann neue Zeiten und neue Programme kommen.

Die letzten acht Jahre kann man durchaus als Zeitenwende des Mediums begreifen, ähnlich dem Start des deutschen Privatfernsehens Mitte, Ende der Achtziger. So wie damals neue Trends entstanden - Comedy gehört definitiv dazu -, gibt es nun auch wieder Phänomene, die der Entwicklung des Mediums selbst geschuldet sind. Der vielleicht größte: Wir leben in einer zersiedelten TV-Landschaft mit unzähligen Sendern, immer noch größeren und zahlreichen kleinen und hochspezialisierten. Dazu entstanden Streamingdienste wie Netflix oder eben Amazon, die für jüngere Generationen heute fast gleichbedeutend mit dem Begriff Fernsehen sind.

(Red Seven / Frank Dicks)

Die Kanzlerin (Antonia von Romatowski) und ihr Mann ziehen ins "Sommerhaus der Stars" ein - aber niemand kennt sie. Einer der Gags bei "Binge Reloaded". Die Neuauflage des preisgekrönten ProSieben-Formats "Switch Reloaded" läuft als acht Folgen umfassender Satire-Relaunch bei Amazon. (Red Seven / Frank Dicks)

Eine Folge des fast unüberschaubar gewordenen, zeitlich flexibel nutzbaren Angebots ist die Tatsache, dass man ein wahrer TV-Junkie und Dauerglotzer sein muss, um alle Vorbilder zu kennen, die in acht jeweils 30 Minuten langen Folgen von Amazons „Binge Reloaded“ Teams auf die Schippe genommen werden. Eine wunderbare Parodie des religiös verbrämten Sprechs der Serie „The Handmaid's Tale“, eine schwäbische Version von „4 Blocks“ oder die Gaga-Variante des spanischen Streaming-Erfolges „Haus des Geldes“ kann eben nur verstehen, wer die Programme in seinem Abo hatte oder sie sich auf anderem Weg besorgte.

Nur noch die „gängigen“ Programme einzuschalten, das reicht heute eben nicht mehr, um die Parodien auf das Fernsehen zu verstehen. Vor ein paar Jahren, als Max Giermann in Christian Rachs Maske Restaurants testete oder Martina Hill mit absurd hochgepitchter Stimme Kandidatinnen ihrer Model-Show disste, war das noch anders.