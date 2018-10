Jede Menge Action und klassische Feindbilder hält der Thriller "Hunter Killer" bereit. (2018 Concorde Filmverleih GmbH)

Präsidenten retten kann er: Gerald Butler, der in „Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr“ (2013) bereits den US-Präsidenten vor Terroristen rettete und das in „London Has Fallen“ (2016) gleich noch einmal wiederholte, kümmert sich nun in „Hunter Killer“ um das Staatsoberhaupt Russlands. Als Butlers Gegenpart Captain Andropow ist der im Juni 2017 verstorbene Michael Nyqvist in einem seiner letzten Filme zu sehen. Auf dem Regiestuhl hat der südafrikanische Newcomer Donovan Marsh Platz genommen und einen actionreichen und rasanten U-Boot-Thriller abgeliefert.

„Hunter Killer“ - wörtlich übersetzt: „Jäger-Killer“ - ist ein Marine-U-Boot, das für die Jagd und Zerstörung feindlicher Schiffe ausgerüstet ist. Und dafür nutzt Captain Joe Glass (Gerard Butler) sein Schiff, als er zur Rettung eines in Not geratenen, vermissten U-Bootes im Arktischen Ozean gerufen wird. Doch er ahnt nicht, dass schon bald ein dritter Weltkrieg bevorstehen könnte. Abtrünnige russische Generäle haben einen Putschversuch gestartet und ihren Präsidenten entführt. Der Anschlag auf das vermisste U-Boot war dabei lediglich ein gut geplantes Ablenkungsmanöver. Captain Glass nimmt mit seiner Crew die Verfolgung auf, um die Welt vor der Katastrophe zu bewahren und den russischen Präsidenten zu retten.