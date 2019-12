Der zweifache Oscar-Gewinner Christoph Waltz („Inglourious Basterds“, „Django Unchained“) kehrt als Bösewicht Blofeld im neuen James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ zurück. Am Mittwoch wurde der erste Teaser-Trailer zum 25. Bond-Abenteuer veröffentlicht. In dem rund zweieinhalb Minuten langen Clip ist zu sehen, wie Bond (Daniel Craig) den Schurken im Gefängnis besucht. Dort trifft er auch auf Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux). Beide gehörten zu den Hauptfiguren im Vorgängerfilm „Spectre“ (2015).

Mit Rami Malek in der Rolle des Bösewichts Safin bekommt 007 zudem einen neuen Widersacher. Neu dabei ist in „Keine Zeit zu sterben“ auch die Schauspielerin Lashana Lynch als britische Geheimagentin Nomi - mit Lizenz zum Töten. In dem Clip warnt Nomi Bond davor, ihr in die Quere zu kommen, sonst „jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie“. Dass die Agentin, wie Insider schon länger spekulieren, vorübergehend die Nummer 007 von Bond bekommt, wurde bisher nicht bestätigt.

Neben kurzen Dialogen zeigt der Teaser-Trailer einige spektakuläre Actionszenen, darunter eine Verfolgungsjagd, in der Bond und Swann im berühmten Aston Martin DB5 verfolgt und beschossen werden. Doch auch Bonds Luxuswagen ist mit Spezialwaffen ausgestattet, und hinter den Scheinwerfern des DB5 sind Maschinengewehre versteckt.

„Keine Zeit zu sterben“ soll am 2. April 2020 in die deutschen Kinos kommen. Regie bei dem Actionthriller führte der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga. Hauptdarsteller Craig hat angekündigt, dass es sein letzter Einsatz in der Rolle des Geheimagenten sein wird. (dpa)