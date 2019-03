Es ist Zeit für neue Heldinnen: Endlich darf mit "Captain Marvel" eine Frau antreten, um die Menschheit zu retten. Obwohl die das in den vom Machismo geprägten 1990er-Jahren wahrscheinlich nicht einmal verdient hätte. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Ein Innehalten ist im Marvel Cinematic Universe nicht vorgesehen. Mit „Captain Marvel“ kommt bereits der 21. Film der Superhelden-Reihe, die mit „Iron Man“ 2008 begann, ins Kino. Und trotzdem ist der neueste Ableger eine Premiere: Zum ersten Mal steht eine weibliche Heldin, gespielt von Oscar-Gewinnerin Brie Larson („Raum“), im Mittelpunkt. Die gesellschaftlichen Debatten gehen auch an Marvel nicht vorüber. Zeit wird's!

Dass „Captain Marvel“ ausgerechnet jetzt im Kino auftaucht, hat natürlich Methode. Sie wird in einem Solo-Abenteuer eingeführt, damit sie später im Frühjahr in „Avengers: Endgame“ den Kampf gegen Thanos aufnehmen kann. Nick Fury (Samuel L. Jackson) hatte sie am Ende von „Avengers: Infinity Wars“, am Ende der Hoffnung, mit einem altmodischen Pager angefunkt.

Captain Marvel (Brie Larson, rechts) ist eigentlich Air-Force-Pilotin. (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Die beiden kennen sich gut. „Captain Marvel“ erklärt nun, warum sich Carol Danvers, wie die Titelheldin bürgerlich heißt, so lange so rar gemacht hat. Immerhin ist sie mächtiger als die Avengers und hat die Erde in den 1990er-Jahren schon einmal im Krieg zweier Alienrassen beschützt. Damals arbeitete sie als Pilotin bei der U.S.-Air-Force, bevor sie Superkräfte entwickelte und von Nick Fury, so suggerieren es die Trailer, lange vor den Avengers als Schutzpatronin verpflichtet wurde.

Dass „Captain Marvel“ ein actionreiches Spektakel wird, davon ist auszugehen. Wie sich die Geschichte mit ihrer neuen Generation von Protagonisten ins Marvel Cinematic Universe einfügt, ist allerdings noch ein Geheimnis. Der Presse wurde der Film vorab nicht gezeigt: Auch Filmkritiker müssen sich bis kurz vor Kinostart mit den Videos und Filmclips auf YouTube begnügen.

Nach einem Unfall entwickelt Carol Danvers Superkräfte und wird zu Captain Marvel (Brie Larson). (Walt Disney Studios Motion Pictures Germany)

Einen Wermutstropfen gibt es aber auf jeden Fall: „Captain Marvel“ ist der erste Film, den die im November 2018 verstorbene Marvel-Legende Stan Lee nicht mehr im Kino sehen kann.