Tagsüber kümmert sich Gloria (Julianne Moore) um andere, nachts um sich selbst. (SquareOne Entertainment/dpa)

Wäre Sebastián Lelios Film „Gloria“ kein Film, sondern ein Popsong, er wäre einer, der so gar nicht ins Ohr geht. Einer, der sich sehr gemächlich hochschaukelt, der gemütlich drei Minuten durchdudelt, ohne Drama, ohne große Herzrausreißmomente. Einer, dessen Schönheit sich erst beim dritten oder vierten Hören offenbart – und von dem man dann nicht genug bekommen kann.

Die Rede ist also von Lelios Tragikomödie „Gloria“, der Hollywood-Fassung des gleichnamigen chilenischen Originals, das bereits 2013 in die Kinos kam. Auch damals schrieb Lelio das Drehbuch und führte Regie; die Schauspielerin Paulina García erhielt für ihre Darstellung der alleinstehenden Endfünfzigerin Gloria den Silbernen Bären.

Was die Handlung angeht, variiert das Remake kaum: „Gloria“ erzählt von einer Frau, die ihr Leben im Griff hat. Gloria Bell, 58, berät die Kunden einer Versicherung, hat zwei erwachsene Kinder; die Scheidung von ihrem Ex-Mann liegt zwölf Jahre zurück. Gloria (gespielt von Julianne Moore) sieht blendend aus, besucht Yoga-Kurse und Lachseminare, trifft abends Freunde, um in schönen Wohnungen Wein zu trinken.

Grundemotion: Zufriedenheit

Am liebsten aber tanzt sie. Nachts streift sie allein durch die Klubs von Los Angeles, lässt sich anflirten, flirtet mit. So trifft sie auf Arnold (John Turturro), ebenfalls geschieden, Besitzer eines Paintball-Vergnügungsparks. Aus Sex wird mehr, und die beiden versuchen sich als Paar – bis Gloria merkt, dass ihr neuer Lover ihr Leben nicht unbedingt schöner macht, dafür aber deutlich komplizierter.

Lelio wählt für seine Erzählung eine interessante Grundemotion: Zufriedenheit. Ein Zustand, der im Leben selten, im Film aber noch seltener ist. Filme sind Geschichten, und Geschichten erzählen Heldenreisen, erfüllen Ermächtigungsfantasien. Zufriedenheit ist das Ziel, das Optimum, nicht der Ausgangspunkt; der Protagonist muss erst eine Menge mitmachen, bevor er triumphiert. Gloria aber ist kein gebrochener Charakter. Sie ist eine Frau, die sich nimmt, was sie braucht.

Ihr dabei zuzusehen, wie sie unbeirrt ihr Leben lebt, hat etwas überraschend Befriedigendes. Als Zuschauer muss man sich nicht um sie sorgen, nicht mitleiden und mitfiebern. Stattdessen macht es Spaß, Glorias Leben kennenzulernen; einer zuzusehen, die tut, was man, so denkt man, viel häufiger selbst beherzigen sollte: einfach mal machen, was glücklich macht.

Das heißt im Übrigen nicht, dass nicht auch Gloria schwächelt, zweifelt, strauchelt. Moore spielt eine Frau, die es gewohnt ist, sich zu kümmern: um ihre Klienten, um eine Arbeitskollegin mit Geldsorgen, um ihre Kinder. Gloria tut das gern, sie ist warmherzig, hat viel zu geben. Doch zu wenig kommt zurück; ihr Sohn spielt lieber auf dem Handy, als ihr zuzuhören; ihrer Tochter scheint die Fürsorge der Mutter zu viel zu sein.

Moore war die einzige Option

Immer wieder hält der Film auf diese kleinen Kränkungen – zeigt aber auch, wie Gloria weitermacht, sich immer wieder dafür entscheidet, das Gute zu sehen. Über die Besetzung der Hauptrolle hat Lelio in einem Interview gesagt, er habe niemanden haben wollen außer Moore. Und tatsächlich wird der Film von Moores Spiel getragen, die Kamera scheint unablässig auf ihr Gesicht zu halten. Wäre dieser Film anders besetzt worden, so denkt man, wäre er ein grundlegend anderer. Wie wahnsinnig gut Moore ihre Rolle ausfüllt, zeigt sich vor allem, wenn Gloria tanzt, wenn sich innere Zustände in einer ausgelassenen Armbewegung oder einem selbstvergessenen Lächeln spiegeln. Ohnehin setzt Lelio ganz auf Moores Mimik, lässt vieles unausgesprochen. Gespräche laufen ins Leere, Diskussionen unter Freunden enden ohne Pointe.

Neben Moore lässt Lelio Musik die Hauptrolle spielen. Immer wieder laufen Popsongs – im Autoradio, auf der Tanzfläche –, die mit Glorias Lebenslagen korrespondieren. „Will a little more love bring a happy ending, will a little more love make it right?“, heißt es in einem von ihnen: Wird ein bisschen mehr Liebe alles gut werden lassen? Eine Frage, die Gloria anzutreiben scheint. Die Antwort gibt sie sich am Ende selbst: Glück ist nichts, das andere mitbringen. Wenn man es findet, dann in sich selbst.