"After Truth" setzt die erfolgreiche Erotikreihe für Teenager fort. (2020 Constantin Film Verleih GmbH)

Nur nicht zu viel Sex - das war die Devise bei der Verfilmung der Jugendbucherotik „After Passion“ vor anderthalb Jahren. In den USA wurde die Teenie-Romanze, die bisweilen als „50 Shades of Grey für Pubertierende“ verspottet wurde, zwar ab 13 freigegeben. Hierzulande aber fand die FSK das Werk alles andere als sexy - und gab den Film ab 0 Jahren frei. „Erotik wird nur sanft angedeutet, sodass auch junge Zuschauer nicht irritiert oder überfordert werden“, hieß es seinerzeit in der Begründung der Freigabestelle. „Kindern im Vorschulalter wird sich die Geschichte zwar nicht vollständig erschließen, aber eine negative Wirkung entsteht dadurch nicht.“ Autsch.

Für einen Film, der zwei halbnackte Jungschauspieler aufs Plakat gedruckt hat, ein vernichtendes Urteil. Eigentlich. Denn das Zielpublikum hat sich nicht davon abschrecken lassen, dass es „After Passion“ ohne rot zu werden auch mit Mama und Papa beziehungsweise dem kleinen Geschwisterlein hätten schauen können: Mehr als eine Million Tickets wurden hierzulande für den Film gelöst.

Hardin (Hero Fiennes Tiffin) hofft, dass er Tessa zurückgewinnen kann. (2020 Constantin Film Verleih GmbH)

Mehr Sex?

Jetzt kommt „After Truth“ in die Kinos, die Fortsetzung des Überraschungserfolgs. Und diesmal waren die Damen und Herren von der Freiwilligen Selbstkontrolle entweder ganz besonders prüde - oder aber Teil zwei der Reihe ist tatsächlich deutlich freizügiger geworden als der erste Film. Denn diesmal prangt ein dickes FSK-12-Logo auf dem Film.

Wird es zwischen Hardin (Hero Fiennes Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) jemals wieder so sein wie früher? (2020 Constantin Film Verleih GmbH)

Der Film von Regisseur Roger Kumble basiert erneut auf den Bestsellern von Anna Todd, die ihre Geschichten über einen jungen Draufgängertypen und seine On-off-Freundin einst als Fan-Fiction über den Popstar Harry Styles geschrieben hatte.

Wer sich an „After Passion“ erinnert, weiß: Am Ende des Films hatte es ordentlich gekracht zwischen Badboy Hardin (Hero Fiennes Tiffin) und seiner Tessa (Josephine Langford). Denn Tessa hatte auf denkbar unschöne Weise erfahren müssen, dass Hardin ursprünglich nur mit ihr geflirtet hatte, um seinen Freunden zu beweisen, dass er jede Frau rumkriegt. Nun, da ihm bewusstgeworden ist, dass er Tessa wirklich liebt, kriecht Hardin zu Kreuze. Doch Tessa fürchtet, dass Hardin sie noch einmal hintergehen könnte. Außerdem gibt es seit Kurzem einen anderen Jungen in ihrem Leben - ihren Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse). Für wen wird sie sich entscheiden?