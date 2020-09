In "Persischstunden" bringt ein jüdischer KZ-Häftling einem SS-Offizier eine Fantasiesprache bei, um zu überleben. (Alamode Film)

„Man sieht die Sonne untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist“ - treffender könnten die ersten Worte nicht sein, mit denen KZ-Häftling Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) seine „Persischstunden“ beginnt. Er soll dem SS-Hauptsturmfürer Klaus Koch (Lars Eidinger) Farsi beibringen. Doch Gilles ist Jude und spricht die Sprache gar nicht, die sein Überleben sichern könnte. Also erfindet er eine Fantasiesprache und trifft damit auf offene Ohren.

Dass Gilles überhaupt noch lebt, gleicht einem Wunder. Auf dem Weg zu seiner Erschießung durch die Nazis im besetzten Frankreich hatte er mit einem anderen Gefangenen ein halbes Sandwich gegen ein persisches Buch getauscht und entging dadurch dem Massaker. Er behauptete, Perser zu sein, und die SS-Leute freuten sich auf eine Belohnung: Schließlich hatte der Küchenchef in einem Durchgangslager für jeden „echten Perser“ zehn Dosen Konservenfleisch ausgelobt.

SS-Hauptsturmführer Klaus Koch (Lars Eidinger, rechts) möchte nach dem Krieg ein Restaurant in Teheran eröffnen. Sein Häftling Reza (Nahuel Pérez Biscayart) soll ihm deshalb Farsi beibringen. Doch Reza heißt eigentlich Gilles und ist gar kein Perser - sondern Jude. (Alamode Film)

SS-Mann Klaus Koch will Farsi lernen, damit er nach dem Krieg ein Restaurant in Teheran eröffnen kann. Er macht Gilles, der sich fortan Reza nennt, zu seinem Lehrer und wird, ohne es zu wissen, in einer Sprache unterrichtet, die es gar nicht gibt. Mehr noch: Gilles, der wegen seiner sauberen Handschrift auch das Gefangenenregister führt, bildet die Fantasiewörter aus den Namen der todgeweihten Häftlinge.

Es ist eine fast schon absurde Ausgangssituation, die der in der Ukraine geborene Regisseur Vadim Perelman („Haus aus Sand und Nebel“) in seinem diesjährigen Berlinale-Beitrag „Persischstunden“ zu einem eindringlichen Holocaustdrama verdichtet. Sein auf der Erzählung „Erfindung einer Sprache“ von Wolfgang Kohlhaase basierender Film mag Züge eines Schelmenstücks tragen, ist aber vor allem die detailreiche Schilderung der Barbarei aus einer ungewöhnlichen Perspektive.

Auch wenn Gilles (Nahuel Pérez Biscayart, links) zum Lehrer wird: Bestimmen über Leben und Tod kann nur der SS-Mann Klaus Koch (Lars Eidinger). (Alamode Film)

Allein mit der Angst

Das Grauen hat viele Gesichter, das ist die große Stärke des Films, der die schrecklichen Taten der SS-Männer zwar eher konservativ bebildert, dennoch sehr detailreich ist in den Schilderungen der Barbarei in dem Lager. Das Überleben hängt auch von Zufällen, Launen und Gerüchten ab oder von den Intrigen, Rachefeldzügen und Machtspielen der SS-Leute (darunter ein beängstigender Jonas Nay). Insbesondere eine Szene, in der ein Häftling einen anderen ersticht, damit Gilles nicht auffliegt und seinen kranken Bruder weiter mit Nahrung versorgen kann, zeigt, wie unmenschlich das System ist.

Mit der Freiheit nach dem Ende des Krieges kann Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) nicht viel anfangen. In seinem Kopf hat er die Namen von 2.840 ermordeten Menschen gespeichert. (Alamode Film)

In den dicht inszenierten, düsteren Kammerspielszenen zwischen Gilles und Koch, von Nahuel Pérez Biscayart und Lars Eidinger eindringlich gespielt, manifestieren sich Unterdrückung und Todesangst in perfider Ruhe. Auch wenn das Opfer zum Lehrer und der Täter zum Schüler wird: Es ist der SS-Mann, der allein über Leben und Tod entscheidet. Gilles mag besser verpflegt werden als seine Mithäftlinge, und er mag Privilegien genießen; mit der Angst aufzufliegen, weil er seine erfundene Sprache nicht richtig und konsequent spricht, ist er allein.

Aber Gilles weiß auch, dass die Hoffnung mit dem Vergessen stirbt. Genau dagegen stemmt sich „Persischstunden“: Gilles geht es nicht nur um sein eigenes Überleben, es geht ihm um das Überleben der Erinnerungen an die Ermordeten. Er kämpft bis zum Schluss dafür, die in seiner Fantasiesprache versteckten Namen der Naziopfer ins Licht der Erinnerung zurückholen zu können. 2.840 Menschen bewahrt Gilles davor, endgültig ausgelöscht zu werden.