Was ist der Stand beim "Dschungelcamp"? Daniel Hartwich und Sonja Zietlow sollten für die kommende Staffel des RTL-Reality-Formats aus Wales statt aus Australien berichten. Daraus wird definitiv nichts. Findet die Show jetzt in Deutschland statt? (TVNOW / Stephan Pick)

RTL hat das Dschungelcamp wegen Corona abgesagt - das berichtete die Bildzeitung am frühen Donnerstagnachmittag. Doch da hat die Bild offenbar den Dschungel vor lauter Bäumen nicht gesehen. Denn der Sender der leichten Unterhaltung versicherte zeitnah, dass auch im Januar 2021 mehr oder weniger prominente Menschen um den Titel König oder Königin des Dschungels kämpfen werden. Allerdings nicht in Australien.

„Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden“, verkündete Senderchef Jörg Graf. Allerdings nicht Down Under. „So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende 'IBES'-Show mit Sonja und Daniel In Deutschland“, verriet RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Dabei versprach er auch bei Dschungelprüfungen in heimischen Gefilden gewohnte Unterhaltung: „Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen.“

Offenbar setzt der Sender alle Hebel in Bewegung, das Reality-Format in schwierigen Zeiten doch umsetzen zu können. Aber unter welchen Bedingungen? „Die aktuelle Coronalage zwingt uns, tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen“, erklärte RTL-Chef Graf.

Dass die Sendung nicht in Australien produziert wird, ist bereits bekannt gewesen. Zunächst hatte RTL als Stätte des Geschehens ein Schloß in Wales ins Auge gefasst. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen in Großbritannien habe man sich aber dagegen entschieden, so Küttner. Nun also wird "IBES" wohl auf deutschem Grund über die Bühne gehen - ob und woher die Maden, Kakerlaken und sonstiges Ungeziefer importiert werden, ist nicht bekannt. (rab/dpa)