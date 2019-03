Fassungslos: Ercan efuhr, dass sein Vater Murat daheim im künstlichen Koma liegt, und verließ das Camp. (SAT.1)

Bei „The Biggest Loser“ checken die Kandidaten im Schnitt mit 140 Kilo im andalusischen „Foltercamp“ ein. Der GAG - der größte anzunehmende Glücksmoment - ist, wenn ein Schwergewicht die 100-Kilogramm-Schallmauer knackt. Nach unten. In der siebten Campwoche gelang das diesmal als Erstem der Kampfkolosse der zweifachen alleinerziehenden Mutter Melanie. Sie hat in sieben Wochen von einst 130,6 Kilogramm 31,4 abgespeckt und feierte ausgelassen „Ich bin ein Uhu, ich bin ein Uhu!“, als sie es schriftlich hatte - sie ist ein „Unter-Hundert“! Melanie ist eine Vorzeige-Kandidatin. „Die liefert immer ab“, lobte Coach Ramin Abtin (46) die 41-Jährige aus Bingen in der Pfalz. Melanie stand noch nie unter der magischen gelben Linie und sie war auch diese Woche mit 3,2 abgenommenen Kilogramm die beste Frau im Rennen.

Nicht so gut lief es für René: Der 36-Jährige aus Bremerhaven hat zwar vom Startgewicht von 169,6 Kilogramm rund ein Fünftel abtrainiert. Ausgrechnet in dieser Woche aber purzelten nur zwei Kilo - zu wenig. Mit der schlechtesten Abnehmleistung der Woche musste er das Camp verlassen. René konnte es zwar nicht fassen („Wir haben geackert wie die Tiere!“), nahm es aber gefasst: „Ich habe hier viel gelernt. Zu Hause geht's weiter!“, verabschiedete er sich.

Aber er kehrte zurück: "Vater hätte gewollt, dass ich weitermache." Er will sein Versprechen, das er ihm gab, halten: abnehmen! (SAT.1)

„Die Ärzte wissen nicht, wie's weitergeht“

Ercan (27) verabschiedete sich auch, aber nur kurz. Als die Meldung kam, dass es seinem kranken Vater Murat (65) schlechter ginge, reiste er sofort ab. Alle hatten Verständnis. René, Ercans Kamerad im Dreier-Team mit Jenny: „Ich habe meinen Vater auch bis zu seinem Tod gepflegt. Ich kann nachempfinden, was Ercan durchmacht.“ Das konnte Trainer Ramin auch: „Es ist klar, dass Ercan das Camp in so einer Situation verlassen darf. Hier geht's um Leben und Tod, und das ist echt wichtiger als 'Biggest Loser'.“ Ercan fuhr also heim - und kehrte zurück.

Seine Teammitglieder Jenny und René fühlten mit Ercan. René (rechts): "Ich kann's nachempfinden. Ich habe meinen Vater auch gepflegt, bis er starb." (SAT.1)

Im Gespräch mit seinem „Großer-Bruder-Trainer“ Ramin erklärte er sich: „Die Ärzte wissen nicht, wie's weitergeht. Mein Vater liegt im künstlichen Koma. Ich habe lang mit ihm geredet, weil sie sagen ja, dass sie einen hören können im Koma. Und dann habe ich ihm gesagt: Vater, sei nicht böse, ich gehe wieder zurück ins Camp.“ Hier will er für sich und seinen Vater weiterkämpfen, das „heilige Versprechen“ (Ramin), das er seinem Dad gab, einhalten: schlank werden. Ercan ging mit dem Segen der Familie. Sein Bruder Iskander (33): „Vater hätte auch gesagt: Zieh das Ding durch!“

Gute Gesundheits-News gab's dagegen für Mario (39). Das Camp-Schwergewicht (Stargewicht: 196,1 Kilo) hat so gut gearbeitet, dass die Blutdruck-Tabletten, die der Sachse seit zwei Jahren nehmen muss, abgesetzt werden konnten. Camp-Arzt Dr. Westerkamp lobte Mario für seine Leistung - er hat bisher 41,2 Kilogramm abgespeckt! - mahnte aber auch: „Bedingung ist, dass du weiter abnimmst!“

Juian, Michael und Annika (von links) waren in Woche sieben das stärkste Team und nahmen gemeinsam 12,3 Kilogramm ab. (SAT.1)

Kick den Kickbox-Champ

„Team Annika“ (Annika, Michael, Julian) funktionierte am besten. Das Trio „gewann die Waage“, heißt, sie nahmen insgesamt prozentual am meisten ab. 2,88 Prozent. Die drei hatten schon einen Ernährungs-Quiz-Wettbewerb gewonnen und sich ein Personal Training mit Camp-Chefin Christine Theiss (39) gesichert. Michael war begeistert („Einen Kickbox-Weltmeister kickt man ja auch nicht alle Tage!“ ), und auch der 23-fachen Profi-Weltmeisterin machte es Spaß: „Ich will ja hier nicht nur gescheit daherreden, sondern auch mit anpacken.“

Belohnung: "Team Annika" bekam ein privates Training mit Teamchefin Christine Theiss (links), der 23-fachen Profi-Kickboxweltmeisterin. (SAT.1)

Das Fighten mit der Profi-Fighterin wurde für Michael (49) nur noch durch den Überraschungsbesuch seiner Familie getoppt. Ehefrau Elke (49, „Mein Gott, siehst du toll aus!“) und Sohn Luca (12, „Ich mach das auch so wie Papa und trainiere. Ich hab schon drei Kilo gekillt!“) waren begeistert, und Michael war besonders motiviert: Mit 4,4 Kilo Gewichtsverlust war er „Biggest Loser der Woche“.

Die Ballance-Challenge am Kanal von Sevilla gewann „Team Jenny“ und sicherte sich zwei Kilogramm Waage-Bonus. Umso bitterer, dass das Trio trotzdem deutlich hinter „Team Annika“ und „Team Melanie“ (Melanie, Mario, Flo) landete. Annika: „Nur weil du die Challenge gewinnst, heißt das nicht, dass du die Waage gewinnst!“

Tränenreiches Wiedersehen: Michael bekam Überraschungsbesuch von seiner Frau Elke und Sohn Luca. (SAT.1)

Ab nächster Woche ist Schluss mit Teamgeist, dann herrscht „Einzelkämpfermodus“. „Das wird eine extreme Woche werden“, schwant Trainerin Mareike Spaleck (32). „Jetzt heißt es Ellbogen ausfahren!“ Mal sehen, wer es am besten kann und der nächste „Uhu“ wird ...