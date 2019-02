14 Jahre nach dem erfolgreichen Animationsabenteuer "Die Unglaublichen - The Incredibles" macht auch die Fortsetzung Spaß. (2018 Disney•Pixar)

Superheldenfilme, wohin man schaut. Seit geraumer Zeit werden die Multiplexkinos von Blockbustern mit übermenschlichen Protagonisten aus dem Marvel- und DC-Universen überschwemmt. Frische Ideen und neue Ansätze werden dabei immer seltener. Wie gut, dass die Fortsetzung von „Die Unglaublichen - The Incredibles“ eine Ausnahme bildet. Übersinnlich geht es auch im actionreichen Streifen „Venom“ zu. „The Man Who Killed Don Quixote“ ist dagegen von überbordender Kreativität geprägt.

„Die Unglaublichen 2“ (VÖ: 7. Februar)

Mit seinem Sequel „Die Unglaublichen 2“ beweist Regisseur Brad Bird 14 Jahre nach dem erfolgreichen ersten Teil des Animationsabenteuers, dass das höchst amüsante Konzept des ersten Films noch immer funktioniert. In der Fortsetzung wird Familie Parr nach einer missglückten Mission aus dem Superhelden-Schutzprogramm geworfen. Unverhofft bietet sich für Elastigirl dann aber die Möglichkeit, den ramponierten Ruf wieder herzustellen. Auch im zweiten Teil gelingt Bird eine schöne Mischung aus mitreißenden Actionchoreografien, verrückten Slapstick-Einlagen und ruhigen Momenten. So kommt im flott inszenierten und überzeugend animierten Spaß garantiert keine Langeweile auf.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Venom" bietet klassisches Actionkino mit knalligen Spezialeffekten und halsbrecherischen Sequenzen. (Sony)

Laufzeit: 114 Minuten

„Venom“ (VÖ: 14. Februar)

Als der Journalist Eddie Brock (Tom Hardy) bei einer investigativen Recherche in geheimen Laboren auf eine extraterrestrische Lebensform stößt, wird sein Körper gekapert. Eine außerirdische Kreatur, die sich darin einnistet, verleiht ihm zwar Superkräfte, verändert aber auch seine Persönlichkeit. „Venom“ ist ein Superheldenfilm, der auf typische Elemente setzt. Ausgeprägter Düsterlook, knallige Spezialeffekte und halsbrecherische Actionsequenzen machen den Streifen von Regisseur Ruben Fleischer lohnenswert. Wer bei der einfach konstruierten Geschichte und der simplen Charakterzeichnung ein Auge zudrücken kann, den erwartet unterhaltsames Action-Kino.

Preis DVD: circa 14 Euro

Nach fast 30 Jahren Produktion und kleineren wie größeren Katastrophen wurde "The Man Who Killed Don Quixote" 2018 endlich fertig. Nun erscheint der Film auch auf DVD und Blu-ray. (Concorde)

Laufzeit: 108 Minuten

„The Man Who Killed Don Quixote“ (VÖ: 7. Februar)

Regisseur Terry Gilliam schickt Jonathan Pryce (rechts) als modernen Don Quixote durch das Spanien von heute. Unterwegs begegnet er dem Werbefilmer Toby (Adam Driver), den er für seinen Sancho Panza hält. (Concorde)

Fast 30 Jahre hat Regisseur Terry Gilliam für die Verfilmung von Cervantes' Ritterroman „Don Quixote“ gebraucht. Über dem Projekt schien ein Fluch zu liegen. Nachdem in der Vergangenheit schwere Unwetter das Set zerstörten und später Rechtsstreitigkeiten den Dreh verhinderten, war der Film 2018 endlich vollendet. In „The Man Who Killed Don Quixote“ schickt Gilliam Jonathan Price als modernen Don Quixote durch das Spanien von heute. Unterwegs begegnet er dem Werbefilmer Toby (Adam Driver), den er für seinen Sancho Panza hält. Getragen von einer Vielzahl kreativer Ideen und dank der großartigen Hauptdarsteller wird der Film zum lange erwarteten Spektakel.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 127 Minuten