Vincent (l.) und Leo müssen zusammenarbeiten, um aus dem Gefängnis auszubrechen. (EA)

Einen neuen Ansatz hat das erst 2014 gegründete, schwedische Entwicklerstudio Hazelight mit „A Way Out“ (deutsch: Ein Weg raus) gewagt. Ist die Zahl der Spiele mit einem kooperativen Modus in den vergangenen Jahren stark rückläufig gewesen, offline noch stärker als online, setzen die Entwickler bei diesem Action-Adventure auf ein gemeinsames Spielerlebnis. „A Way Out“ kann ausschließlich von zwei Spielern gespielt werden, die wahlweise Vincent Moretti oder Leo Caruso steuern. Beide lernen sich in einem nordkalifornischen Gefängnis kennen, Vincent wurde wegen eines Diamanten-Diebstahls verurteilt, Leo wegen Geldwäsche.

Beide eint, dass sie von einem Schwerkriminellen namens Harvey betrogen wurden und deshalb erwischt wurden. Als die anfängliche Skepsis überwunden ist, werden sie Freunde. Sie entscheiden sich, auszubrechen – und sich an Harvey zu rächen. An dieser Stelle sind die Spieler gefragt, in verschiedenen Missionen den Ausbruch vorzubereiten. Schnell erschließt sich, dass Absprache und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um dabei nicht von den Wachen erwischt zu werden. Die Entwickler nutzen das Prinzip der kooperativen Spielweise geschickt, sodass die Aufgaben nur gemeinsam zu bewältigen sind. Knifflig wird es, wenn die beiden Rücken an Rücken gepresst eine Wand hochklettern und die Spieler zeitgleich die richtige Taste drücken müssen, um den nächsten Schritt zu machen. Zwischendurch sind auch immer wieder Minispiele eingestreut.

"A Way Out" hat ein furioses Finale

Sehr durchdacht wirkt auch die Kameraführung, die in den Zwischensequenzen eine Film-Atmosphäre erzeugt. Im Spiel selbst wird mit einem geteilten Bildschirm gearbeitet, sodass beide Spieler auch das Geschehen des Partners verfolgen. Ganz im Stile der 70er-Jahre-Gangsterfilme – in diesem Zeitraum ist auch „A Way Out“ angesiedelt – laufen diese teils nahtlos ineinander über und verschieben sich je nach Bedeutung der einzelnen Szene.

Mit der Zeit lernen die Spieler die Geschichte ihrer Protagonisten näher kennen und was anfangs stark nach Klischee aussieht, entfaltet sich später in überraschenden Wendungen. Schade allerdings: Zum Höhepunkt verheddern sich die Entwickler erzählerisch in verschiedenen Zeitebenen. Dieser Makel ist angesichts eines furiosen Finales verzeihbar. Zumal „A Way Out“ das erste Spiel des Studios ist, dessen Kern-Team am viel gelobten „Brothers: A Tale of Two Sons“ mitgewirkt hat. Zumal das Experiment eines reinen kooperativen Spiels glückt und zwei Spielern einen mehrstündigen Spielspaß verspricht. Davon kann es gerne mehr geben.