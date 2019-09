Das Mafia-Drama "The Kitchen: Queens of Crime" wird von Frauen getragen. (Warner Bros. Pictures Germany)

Frauen an die Macht. Überall. Auch im New York des Jahres 1978. Dort hält die Mafia die Fäden in der Hand. Doch als die „geschäftigen“ Herren eines Tages von der Polizei verhaftet werden, brechen neue Zeiten an. Denn jetzt übernehmen Kathy Brennan (Melissa McCarthy), Ruby O'Carrol (Tiffany Haddish) und Clair Walsh (Elisabeth Moss) die Geschäfte. Was natürlich nicht ohne Probleme abgeht. Vor 40 Jahren lag das organisierte Verbrechen sowohl in der Führungs- als auch in der ausführenden Ebene in Männerhand. Da haben es auch drei toughe Frauen zunächst schwer. „Arbeitgeber mögen keine Mütter“ ist da noch das Freundlichste. Die US-amerikanische Drehbuchautorin Andrea Berloff gibt mit „The Kitchen: Queens of Crime“ ihr Regiedebüt, das Drehbuch entstand auf der Grundlage der DC-Vertigo-Comic-Serie von Ollie Masters und Ming Doyle. Weitere Hauptrollen spielen Domhnall Gleeson, James Badge Dale, Brian d'Arcy James und Margo Martindale. Entstanden ist ein Actionthriller von Frauen über Frauen für ... jeden.