Luftballons vor dem Goethe-und-Schiller-Denkmal in Weimar. Foto: arifoto UG (dpa)

Das Kunstfest Weimar nimmt Kurs auf das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ im kommenden Jahr. Unter dem Leitmotiv „Von Hochstaplern und Seiltänzern“ hinterfragen seit Freitag zahlreiche Programme, wie das Bauhaus nach Weimar kam.

Am Nachmittag konnten sich die ersten Besucher auf einen Streifzug um das neu entstehende Museumsquartier beim künftigen Bauhaus-Museum begeben. Mit einem Straßenfest am Abend wird das Kunstfest traditionell eröffnet. Das Spektakel will die französische Straßentheatergruppe Compagnie Transe Express mit Seilakrobatik bestreiten.

Zuvor wird die Schau „Ein Archiv von Hitze und Kälte“ eröffnet, die an drei Ausstellungsorten über die neuen Ideen und Visionen der Bauhäusler berichtet - und über deren Schwierigkeiten, sich in Weimar und Thüringen behaupten zu können.

Es findet zum letzten Mal unter der Leitung von Christian Holtzhauer statt, der nach fünf Jahren Weimar verlässt. Er tritt im September sein neues Amt als Schauspielintendant und Künstlerischer Leiter der „Internationalen Schillertage“ am Nationaltheater Mannheim an. (dpa)