Damit die obdachlosen Einwohner Cincinnatis nicht erfrieren, öffnet Stuart Goodsen (Emilio Estevez) die Türen der Bibliothek – und handelt sich damit eine Menge Ärger ein. (Koch Films / dpa)

Während der Wetterdienst hierzulande vor extremer Hitze warnt, ist im Film „Ein ganz gewöhnlicher Held“ des amerikanischen Regisseurs Emilio Estevez tiefster Winter. Cincinnati im Bundesstaat Ohio, Minusgrade seit Tagen, ein Radiosprecher prognostiziert „arktische Temperaturen“. Menschen in dicken Daunenjacken eilen vom Bus ins Büro, vom Auto in den Shop. Raus aus der Kälte, rein in die rettende Heizungsluft.

Sie hasten vorbei an denen, die keine Wahl haben, für die es kein Drinnen gibt: Obdachlose kauern auf Bänken, in Hauseingängen, auf dem nackten Asphalt. Und: vor der Stadtbibliothek. Für viele ist die öffentliche Bücherei ein Zufluchtsort, das Wohnzimmer, das sie nicht haben. Sie kommen, um sich aufzuwärmen, um zu lesen, die Computer zu benutzen, sich auf der Toilette die Zähne zu putzen.

Der Bibliothekar Stuart Goodsen, gespielt von Estevez selbst, lässt die Männer gewähren. Er nimmt sich Zeit für Smalltalk, steckt dem melancholischen Jackson (Michael Kenneth Williams) ein paar Scheine zu. Auf die Probe gestellt wird Stuarts Gutmütigkeit, als die Bibliothek eines Abends schließt und die Obdachlosen bleiben. Die Notunterkünfte der Stadt seien überfüllt, sagt Jackson. Er und etwa 40 andere Männer wissen nicht, wohin. Für sie geht es ums Überleben, für Stuart um seinen Job. Der Bibliothekar gibt nach, schlägt sich auf die Seite der Besetzer.

Lektion in Sachen Zivilcourage

Während sich Stuart im Lesesaal auf die Seite der Schutzlosen stellt, rätseln Polizei und Politik, was im Inneren der Bibliothek passiert; Einsatzkommando und Justiz sind sich uneinig, wie sie vorgehen sollen. Der erfahrene Polizist Bill Ramstead (Alec Baldwin) versucht es diplomatisch; Staatsanwalt und Möchte-gern-Bürgermeister Josh Davis (Christian Slater) wittert die Chance, durch entschiedenes Durchgreifen Wählerstimmen zu gewinnen. Das Chaos ist perfekt, als auch noch die Presse anrückt: Angestachelt von Davis verbreitet sie die Info, Stuart habe Geiseln genommen, sei potenziell gemeingefährlich.

Estevez nimmt sich ein Thema von großer gesellschaftspolitischer Brisanz vor: Eine Gesellschaft müsse sich daran messen lassen, wie sie ihre schwächsten Mitglieder behandelt, heißt es. Was also sagt es aus, wenn Menschen auf den Straßen erfrieren, während beheizte Gebäude leer stehen? Wenn Einzelne lieber auf Recht und Ordnung pochen, als Menschenleben zu retten?

Zu Beginn des Films geht Estevez‘ Plan auf: Die Bilder der Obdachlosen in der Kälte machen betroffen, die Bibliothek als Ort, an dem jeder willkommen ist, rührt an. Stuart Goodsen, der seinen Nachnamen vermutlich nicht zufällig trägt, ist ein untypischer und deshalb umso sympathischerer Held; ein nerdiger Normalo, der Obdachlosen Geld schenkt und seine Lieferdienst-Pizza selbst belegt, um ein paar Cent zu sparen. Einer, der unbeirrt Gutes tut, ohne Anerkennung dafür zu verlangen.

Leider dauert es nicht lange, bis das Plädoyer für Mut und Menschlichkeit nicht mehr Subtext ist, sondern Brechstangen-Botschaft. Statt leise anzuklagen, erteilt Estevez‘ seinen Zuschauern eine laute Lektion in Sachen Zivilcourage. Immer wieder lässt er seine Pro­tagonisten Bibelzitate aufsagen, sie allzu geschliffen Kritik an der Ungerechtigkeit des Systems üben. Auch die Personenzeichnung leidet unter diesem Bedürfnis, auch dem Allerletzten klarzumachen, welche Lehre er hier davonzutragen hat. Da ist der skrupellose und völlig empathiebefreite Politiker, dem es, natürlich, nicht um die Menschen geht, sondern um Macht. Da sind die Obdachlosen, die trotz aller Entbehrungen frei sind von Groll und Frust, durchweg schrullig-sympathisch, höflich, bescheiden. Da ist – in Zeiten anhaltender Lügenpresseattacken und Fake-News-Vorwürfen beinahe fahrlässig schablonenhaft – die sensationsgeile Journalistin, die ganz bewusst die Wahrheit verdreht. Hauptsache „heiße Story“.

Das ist nicht nur sehr viel Klischee auf einmal, es nimmt der Geschichte die Spannung. Einigermaßen erwartbar, wer es hier wem zeigen wird, wie das Sozialmärchen enden muss, damit die Parabel aufgeht. Estevez‘ Appell ist, zweifellos, ein wichtiger; in der Sache lässt sich ihm kaum widersprechen. Umso bedauerlicher ist, wie dick er aufträgt, wie sehr er meint, Emotionen und Erkenntnisse vorgeben zu müssen. Weniger Pathos hätte gut getan. Und vor allem: weniger Zeigefinger.