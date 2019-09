Musik, sagt Liam Gallagher, 47, ist für ihn noch immer ein Wunder: "Du nimmst einen Song auf, veröffentlichst ihn – und dann berührt er jemanden in Taiwan." (Britta Pedersen/ dpa)

Herr Gallagher, auf Ihrem neuen Album „Why Me? Why Not.“ klingen Sie so selbstbewusst wie lange nicht mehr. Ein bisschen, als hätten Sie wieder zu sich gefunden.

Liam Gallagher: Das habe ich schon mit der letzten Platte. Wenn das Album nicht gut gelaufen wäre – ich will nicht sagen, dass ich dann nicht noch eins gemacht hätte, aber wenn die Leute es nicht gemocht hätten, hätte ich gedacht, vielleicht haben sie die Nase voll von mir? Es macht ja keinen Sinn, nur um des Musikmachens willen Musik zu machen. Aber mit „As You Were“ haben wir die Tür aufgemacht und das hat die neue Platte möglich gemacht. Wissen Sie, manchmal ist man im Leben glücklich, aber die Musik reflektiert es nicht oder umgekehrt. Bei diesem Album ist beides auf einem Level. Es spiegelt genau wider, wo ich gerade stehe. Ich bin echt glücklich.

Wie kommt’s?

Je älter du wirst, desto besser kriegst du halt deinen Kram auf die Reihe. Meine Kinder machen mich glücklich, meine Freundin macht mich glücklich, meine Mum macht mich glücklich, ich mache mich selbst glücklich, meine zwei Katzen machen mich glücklich. Und ich habe mein Leben halt etwas vereinfacht. Ich bin 46, ich habe kein Drogen-Problem, ich habe kein Alkohol-Problem. Ich fühle mich gut!

In den Jahren nach der Trennung von Oasis lief es für Sie alles andere als optimal: Ihre Band Beady Eye hätte erfolgreicher sein können, und dann kam natürlich auch noch Ihre Scheidung dazu…

Es war nicht die beste Zeit. Aber wenn ich von einer schweren Zeit spreche… Ich meine, woanders auf der Welt verhungern Kinder, Menschen leben auf der Straße. Ich wohne immer noch in einem schönen Haus und habe genug Geld. Es lief halt nur nicht so gut wie früher. Ich lebte in der Welt der Rechtsanwälte, die Trennung von meiner Frau… das war alles nicht gut. Leuten wehzutun, ist nie gut. Irgendwann holte die Realität mich ein. Aber ich habe daraus gelernt.

Nämlich?

Ich habe gelernt, die Leute nicht scheiße zu behandeln und aufzuhören, mich selbst in Situationen zu bringen, die schlecht enden und das Leben anderer kaputt machen. Ich sage nicht, dass alles geklärt ist. Ein Tag nach dem anderen. Aber ich weiß zum Beispiel, wann ich ins Bett gehen sollte. Die Stimme in meinem Kopf, die sagt ‚du bist 46, geh schlafen‘, ist inzwischen sehr laut. Früher war sie sehr weit weg und ich konnte sie kaum hören.

Klingt fast, als sei Liam Gallagher vernünftig geworden?

Ich will nicht langweilig klingen, aber ja. Ein bisschen schon.

Statt abends zu trinken, gehen Sie nun morgens joggen, nicht wahr?

Ich liebe das. Ich bin eh Frühaufsteher und liebe es, morgens früh rauszukommen. Wenn du um zwölf Uhr aus dem Haus gehst, sind alle unterwegs und es ist die fucking Selfie-Hölle. Also versuche ich ein paar Stunden für mich zu haben, wenn noch niemand wach ist. Natürlich gehe ich vor allem joggen, um fit zu bleiben, aber es ist definitiv gut für meinen Kopf. Ich kann dabei über alles Mögliche nachdenken. Was ich noch alles erledigen muss. Wer Ärger kriegt, weil er sich über mich lustig gemacht hat. Oder dass ich noch einen neuen Parka gebrauchen könnte.

Auch auf Ihrem Album sind die Themen breit gefächert. In „The River“ schimpfen Sie auf die geldgierigen britischen Politiker.

So ist es doch seit Jahren, nicht? Sie palavern über dieses und jenes – dabei sollten sie erst mal für mehr Polizeipräsenz auf den Straßen sorgen, denn in England bringen sich gerade alle gegenseitig um. Kids rennen mit Macheten durch die Gegend. Ich kenne mich mit Politik nicht aus, aber wenn 16- oder 17-jährige Kids sich gegenseitig aufschlitzen… Ich habe selbst Kinder, die Teenager sind. Das ist Angst einflößend. Der Bürgermeister von London redet die ganze Zeit von Handel. Scheiß auf Handel und scheiß auf Geld. Klärt erst mal, was auf den Straßen los ist. Ich bin auch nicht immer gesetzestreu gewesen, aber wir sind nicht rumgelaufen und haben alte Ladys abgezogen oder Leute erstochen.

Der Song „Shockwave“ derweil klingt wie eine Abrechnung: „You've played the game one too many times / You're gonna burn until you behave“. Wen meinen Sie, etwa Ihren Bruder?

Wen auch immer. Alle reden immer über Noel, aber es gibt noch viel mehr Arschlöcher in dieser Welt. Glauben Sie mir, ich habe eine Menge getroffen. Also der Song handelt von einer Reihe von Leuten. Aber von mir aus können die Leute denken, dass er von Noel handelt. Er ist auf jeden Fall das nervigste Arschloch im Moment. Die Zeit mit Oasis war wie in einer Blase und Noel lebt definitiv noch in dieser Blase. In Anbetracht einiger Kommentare, die er zuletzt so abgegeben hat, ist es an der Zeit, dass die mal jemand kaputt macht. Man wird dadurch ein besserer Mensch.

Versöhnlicher klingen Sie in Ihrer neuen Single „One Of Us“, deren Video voll mit Oasis-Referenzen ist und in dem Sie singen: „Come on, I know you want more / Come on, and open your door“. Wenn Noel seine Meinung ändern würde, könnten Sie sich ein Oasis-Comeback vorstellen?

Ohne Zweifel! Ich liebe Oasis. Auch wenn es bei mir jetzt ganz okay läuft – bei dem Wort „solo“ könnte ich schon kotzen. Ich ziehe es vor, in einer Band zu sein. So viele Leute wollen es und wir haben den Leuten so viel bedeutet. Ich glaube es wäre gut. Aber wenn er nicht will, mache ich halt „solo“ weiter…

Für Ihr neues Album haben Sie unter anderem mit den Grammy-Gewinnern Andrew Wyatt und Greg Kurstin gearbeitet. Brauchen Sie andere Leute, um kreativ zu sein?

Definitiv. Wenn ich alleine Musik machen würde, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern mir einen normalen Job suchen. Ich bin kein Songwriter, sondern habe angefangen als Sänger. Ich kann Verse schreiben, aber diese großen, hymnenhaften Refrains kann ich nicht. Aber ich habe auch kein Problem damit, die Arbeit zu teilen. Darum geht es doch bei Musik. Jeder, der sich hinsetzt und sagt, ich mache es alles selbst, ist egoistisch gegenüber dem Hörer. Je mehr Leute zusammenkommen, desto besser. Elvis hat das auch schon gemacht! Und den Leuten ist es egal, Hauptsache die Songs sind gut.

Der Titel des Albums ist inspiriert von einem Gemälde von John Lennon. Was hat es damit auf sich?

Ich war vor vielen Jahren mal in München. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Es war kein Konzert. Auf jeden Fall ging ich spazieren und entdeckte diese Ausstellung mit Arbeiten von John Lennon. Ich ging rein und dort hing dieses Selbstporträt von ihm, eine einfache Skizze, unter der stand „Why Me?“ Irgendwie sprach mich das total an, also kaufte ich das Bild. Ein paar Jahre später spielten wir eine Show in New York und Yoko Ono wollte mich treffen – natürlich. Also besuchte ich sie und wir unterhielten uns über John Lennon. Ich erzählte ihr von dem Bild und sie sagte, dass es noch ein zweites Motiv gebe. Einige Monate später sitze ich in meinem Garten, mit meinen Katzen Mick und Keith, und plötzlich kommt eine Lieferung.

Etwa von Yoko Ono?

Genau. Es war das zweite Bild. John Lennon sitzt auf einem Sessel, genau wie ich an dem Tag, mit seiner Katze auf dem Schoß, und darunter steht „Why Not“. Das ging mir nie aus dem Kopf. Irgendwie wurde es zu meinem Mantra. Und jetzt, wo ich machen kann, was ich will, dachte ich, dass es ein super Albumtitel wäre.

Apropos John Lennon: In Danny Boyles letztem Film „Yesterday“ kann sich niemand an die Beatles erinnern. Und weil es die Beatles nicht gegeben hat, gibt es Oasis auch nicht. Können Sie sich vorstellen, wie Ihr Leben ohne Musik gewesen wäre?

Das wäre kein Leben gewesen, sondern die Hölle. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Büro zu arbeiten und Anweisungen von jemandem zu bekommen. Ich hätte vermutlich ziemlich viele Drogen genommen – und meistens endet sowas nicht gut. Also ich bin froh, dass ich die Musik hatte. Ich glaube, Menschen, die Musik in ihrem Leben haben, sind gesegnet. Die Musik hat mich nie verlassen. Der Tag, an dem ich nichts mehr spüre, ist der Tag, an dem alles dunkel wird.

In der kürzlich veröffentlichten Dokumentation „As It Was“, die Ihr Comeback zusammenfasst, sagen Sie, dass es Ihnen beim Musikmachen nicht um Ruhm oder Geld gehe, sondern Sie die Musik lieben. Was genau lieben Sie so sehr?

Ich weiß es nicht, Mann. Einfach wie ein Song zusammenkommt, aus dem Nichts. An manchen Tagen stehst du auf, machst den Fernseher an und denkst, dass alles scheiße ist. Dann machst du dir eine Tasse Tee, setzt dich hin, der Blick fällt auf die Gitarre, du nimmst sie in die Hand und plötzlich passiert etwas. Dieser Song wird geboren, du nimmst ihn auf, veröffentlichst ihn – und dann berührt er jemanden in Taiwan. Das ist ein Wunder, es ist magisch.

Das Gespräch führte Nadine Wenzlick.

Zur Person

Liam Gallagher veröffentlichte nach dem Ende von Oasis zwei Alben mit seiner Band Beady Eye. 2017 erschien sein Soloalbum „As You Were“, das in Großbritannien auf Platz eins der Charts landete. Kürzlich folgte Album Nummer zwei: „Why Me? Why not.“