Claus Withopf hat der Elektro-Pionierin Anne Clark ein filmisches Denkmal gesetzt. (Imago)

In der Schauburg herrschte großer Andrang am Donnerstagabend. Anne Clark, Musikerin und Poetin aus London, wurde zur Vorführung der Dokumentation „I’ll Walk Out Into Tomorrow“ erwartet. Der deutsche Regisseur Claus Withopf setzt der Elektro-Pionierin ein filmisches Denkmal, das durch die Bremer Firma Kinescope mitproduziert wurde. Withopf, ein bekennender Clark-Verehrer, begleitete sie für die Dreharbeiten mehr als zehn Jahre. Nach dem Film war eine Diskussion mit Clarke geplant.

Die Vorführungen um 19 und 19.30 Uhr waren restlos ausverkauft. Vor der Tür warteten begeisterte Fans. Robert Erdmann, Leiter der Schauburg, hat ihr Konzert Mitte der 1980er-Jahre in der Hochschulmensa besucht. Er höre ihre Musik seitdem nicht mehr viel, aber schätze sie nach wie vor. „Auf der Silvesterparty, auf der ich war, lief einer ihrer Songs. Da habe ich mich mal wieder auf die Tanzfläche gewagt“, erzählte er. „Ich finde die Texte gut“, sagte Annelie Siepmann. Früher sei sie ein Fan gewesen, der Film hätte ihr Interesse an Clark wieder erweckt. „Zu Gruftie-Zeiten haben wir Anne Clark sehr gern gehört“, berichtete Kerstin Blome. Eine junge Frau hat die Zeit nicht selbst erlebt. Sie wartete auf ihre Familie. „Mein Vater war früher ein Fan“, sagte sie.

2016 gastierte Clark das letzte Mal für ein Konzert im Club Moments in Bremen, etwa 150 Meter von der Schauburg entfernt. Seit ihrem Debüt „The Sitting Room“ 1982 hat sie über ein Dutzend Alben veröffentlicht, zuletzt 2008 „The Smallest Acts Of Kindness“. Clark vereint Synth-Pop und New Wave mit Spoken Word zu einem ausdrucksstarken, eklektischen Mix. Ihre Kindheit im Londoner Arbeiter-Vorort Croydon prägt ihre Texte ebenso wie ein Job als Hilfskrankenschwester in einer Psychiatrie. In ihren Texten moniert sie den Verfall von Menschlichkeit und Nähe, sie sehnt sich nach Freiheit und Individualität. Um beides scheint es nicht gut bestellt zu sein, wie sie in ihren bekannten Liedern „Sleeper In Metropolis“ und „Our Darkness“ verarbeitet.

Trotz einer treuen Fangemeinschaft insbesondere in Deutschland blieb der große Erfolg aus. Ihr USA-Durchbruch scheiterte am Zerwürfnis mit ihrem Manager. Er machte sich mit ihrem Geld aus dem Staub, sie verschwand für ein paar Jahre in Norwegen. Mit neuer Inspiration baute sie nach einer Pause ihre musikalische Klangweite deutlich aus. Clark beschränkte sich nicht dogmatisch auf ihre New-Wave-Wurzeln, sondern erkundete auch neues Terrain.